Ο Τύρναβος ξαναγιορτάζει το τσίπουρο, παρέα με το Δεκαράκι

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Τύρναβος φιλοξένησε τη Γιορτή Τσίπουρου & Αποσταγμάτων. Μετά από 15 χρόνια απουσίας, η εκδήλωση έχει επιστρέψει δυναμικά, φέρνοντας μαζί της τη ζεστασιά της παράδοσης και αναδεικνύοντας τη βαθιά σχέση της τοπικής κοινωνίας με το αγαπημένο της απόσταγμα.

Υπό τη διοργάνωση της Δημοτικής Αρχής Τυρνάβου, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την ΠΕΔ Θεσσαλίας και το Επιμελητήριο Λάρισας, πλήθος επισκεπτών και κατοίκων απόλαυσε τη χαρούμενη ατμόσφαιρα της εκδήλωσης, γεμάτη μουσική, γεύσεις και αποστάγματα.

Το βασικό χαρακτηριστικό που καθιστά το Δεκαράκι ξεχωριστό είναι η μοναδική διαδικασία απόσταξής του και ο πλούσιος, αυθεντικός αρωματικός του χαρακτήρας. Τα αρώματα από τα διαφορετικά στέμφυλα αναδεικνύονται μέσα από την παραδοσιακή διαδικασία της πολλαπλής επαναπόσταξης, που πραγματοποιείται με υπομονή και τέχνη μέσα σε χειροποίητους, ελληνικούς, χάλκινους άμβυκες.

Τα μονοποικιλιακά αποστάγματα της οικογένειας Δεκαράκι παράγονται χωρίς γλυκάνισο και με αλκοολικό βαθμό 40% Vol, προσφέροντας τρεις ξεχωριστές επιλογές– καθεμία με τη δική της προσωπικότητα: την αρχοντική Μαλαγουζιά, το εκρηκτικό Μοσχάτο και τον αρμονικό Ροδίτης που μαζί συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο ταξίδι γεύσεων.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλάμβανε γευσιγνωσίες, μουσικοχορευτικές παραστάσεις, παραδοσιακή μουσική και ομιλίες, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής, φιλοξενίας και πολιτισμού που τίμησε με τον καλύτερο τρόπο την παράδοση του Τυρνάβου.