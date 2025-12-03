Ο Sasha Vezenkov επενδύει στην κυπριακή EMBIO Diagnostics και λανσάρει την συνεργασία με ένα εντυπωσιακό σποτ

Ο διάσημος αθλητής ενώνει δυνάμεις με την καινοτόμο εταιρεία για τη λύση airbeld™ για την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε

Η EMBIO Diagnostics ανακοινώνει τη στρατηγική συνεργασία της με τον διεθνή καλαθοσφαιριστή Sasha Vezenkov, ο οποίος εντάσσεται στην εταιρεία ως επενδυτής και brand ambassador για τη λύση airbeld™. Η συνεργασία αυτή εγκαινιάζεται με μια ολοκληρωμένη εκστρατεία που στο επίκεντρο έχει ένα βίντεο με τον γνωστό αθλητή να αναδεικνύει το ζήτημα της ποιότητας του αέρα και πως αυτή επηρεάζει άμεσα την υγεία, την ευεξία και, σε βάθος χρόνου, τη μακροζωία μας.

Έρευνες δείχνουν ότι ο αέρας στους εσωτερικούς χώρους μπορεί να είναι έως και πέντε φορές πιο μολυσμένος από τον εξωτερικό, γεγονός που επηρεάζει ιδιαίτερα παιδιά, ηλικιωμένους και οικογένειες, συχνά χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε. Η λύση airbeld™ έρχεται να απαντήσει σε αυτήν ακριβώς τη βασική ανάγκη, την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε. Πρόκειται για μια συσκευή που παρακολουθεί και καταγράφει κρίσιμους δείκτες όπως τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα (CO₂), σωματιδίων σκόνης, χημικών ουσιών, υγρασίας και άλλων, αόρατων παραγόντων, αποκαλύπτοντας τι πραγματικά αναπνέουμε και πως αυτό μπορεί να επηρεάσει αθόρυβα την υγεία μας.

Μιλώντας για την συνεργασία ο κ. Vezenkov ανέφερε: «Με την airbeld™ μας δίνεται η δυνατότητα να κατανοήσουμε καλύτερα τι αναπνέουν τα παιδιά και οι οικογένειές μας και να προχωρήσουμε σε αλλαγές, άμεσα. Αυτό είναι δύναμη. Να μπορείς να εξηγήσεις γιατί έχεις αυτόν τον πονοκέφαλο, τις ημικρανίες, ή την κούραση και, το πιο σημαντικό, να έχεις τον έλεγχο του αέρα που αναπνέεις, ώστε να βελτιώνεις τις συνθήκες γύρω σου.

Και συνέχισε: «Αγάπησα την airbeld™ πρώτα ως καταναλωτής. Για μένα, είναι ένας τρόπος να φροντίζω την οικογένειά μου. Δεν είχε νόημα να είμαι απλά ambassador, ειδικά σε κάτι που πιστεύω τόσο.»

Η απόφαση του κ. Vezenkov να επενδύσει στην EMBIO Diagnostics δεν ήταν απλά μια εμπορική επιλογή. Παρακολουθούσε την πορεία και την εξέλιξη της εταιρείας για χρόνια και ξεχώρισε μια ομάδα με πραγματική επιστημονική γνώση, σοβαρή τεχνολογική βάση και καθαρό όραμα. Η εμπιστοσύνη του στην τεχνολογία, αλλά και στη φιλοσοφία της EMBIO Diagnostics, τον οδήγησαν στη στρατηγική απόφαση να στηρίξει την airbeld™ σε μακροπρόθεσμο επίπεδο και από χρήστης να συμπορευτεί στο πλευρό της εταιρείας ως επενδυτής.

Ο κ. Κωνσταντίνος Λοΐζου, Founder και CEO της EMBIO Diagnostics, της εμπνεύστριας και κατασκευάστριας εταιρείας, δήλωσε: «Η EMBIO Diagnostics, μέσω της airbeld™, επιδιώκει να φέρει την επιστημονικά τεκμηριωμένη τεχνολογία μέσα στα σπίτια, δίνοντας στους χρήστες δύναμη, γνώση και τη δυνατότητα να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Η συνεργασία με τον κ. Sasha Vezenkov ενισχύει την αποστολή αυτή, δημιουργώντας μια δυνατή συμμαχία που στοχεύει να κάνει την ποιότητα αέρα μέρος της καθημερινής φροντίδας της κάθε οικογένειας.»

Στο πελατολόγιο της EMBIO Diagnostics συγκαταλέγονται μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες όπως Coca Cola HBC, Cybarco, Eurobank Cyprus, Nicosia Mall κ.ά., οι οποίες εμπιστεύονται την airbeld™ στις εγκαταστάσεις τους για τη γρήγορη και ουσιαστική ανάλυση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα.

Για περισσότερες πληροφορίες για την airbeld™ οι καταναλωτές μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα airbeld.com.