18/12/2025 (Τελευταία Ενημέρωση: 19.12.2025 - 02:55)
Ο PATRICK SCHWARZENEGGER απονέμει στον TOMMY HILFIGER την τιμητική διάκριση Lifetime Achievement στα FNAA
Ο Brand ambassador του οίκου, Patrick Schwarzenegger, απένειμε στον Tommy Hilfiger το βραβείο Lifetime Achievement, παρουσία της Dee Hilfiger, με όλους τους παρευρισκόμενους να δίνουν το «παρών» φορώντας δημιουργίες TOMMY HILFIGER.

Η Tommy Hilfiger μέλος της PVH Corp. [NYSE: PVH], ανακοίνωσε ότι ο brand ambassador του οίκου, Patrick Schwarzenegger, απένειμε στον κ. Tommy Hilfiger το Βραβείο Lifetime Achievement στο πλαίσιο των Footwear News Achievement Awards 2025, που πραγματοποιήθηκαν στο Cipriani 25 Broadway, στη Νέα Υόρκη, στις 3 Δεκεμβρίου 2025. Ο κ. Hilfiger παρευρέθηκε στην εκδήλωση μαζί με τη σύζυγό του και σχεδιάστρια μόδας, Dee Hilfiger. 

Το Βραβείο Lifetime Achievement τιμά τις περισσότερο από τέσσερεις δεκαετίες του κ. Tommy Hilfiger στο χώρο της μόδας, αναγνωρίζοντας την επιρροή του στη διαμόρφωση του αμερικανικού στυλ, τη διεθνή απήχησή του και τον τρόπο με τον οποίο τα υποδήματα εξελίχθηκαν σε χαρακτηριστική έκφραση της σύγχρονης ταυτότητας του οίκου.

Για τη βραδιά, ο Patrick φόρεσε βελούδινο tuxedo σακάκι TOMMY HILFIGER, κλασικό πουκάμισο σμόκιν, παντελόνι από καθαρό μάλλινο twill και λουστρίνι loafers .

Ο κ. Tommy Hilfiger εμφανίστηκε με μπλε ριγέ κοστούμι TOMMY HILFIGER με διπλό σταυρωτό κούμπωμα, κλασικό λευκό πουκάμισο με κουμπιά, μεταξωτή γραβάτα και δερμάτινα παπούτσια double monk strap.

Η Dee Hilfiger φόρεσε ένα navy μάλλινο trench coat TOMMY HILFIGER, φορεμένο πάνω από μπλε μάλλινο σακάκι με διπλό σταυρωτό κούμπωμα, συνδυασμένο με μπλε μάλλινο ίσιο παντελόνι με πιέτες.

Τα τελευταία 40 χρόνια, ο Tommy Hilfiger έχει επαναπροσδιορίσει το κλασικό αμερικανικό στυλ με μια σύγχρονη, preppy ματιά, με τα υποδήματα να αποτελούν θεμέλιο της εμβληματικής φιλοσοφίας του brand στο ντύσιμο. Σήμερα, οι συλλογές περιλαμβάνουν ανδρικά, γυναικεία και παιδικά παπούτσια, από sneakers και running styles μέχρι μπότες, γόβες και σανδάλια. Με την καινοτομία στον πυρήνα της, η TOMMY HILFIGER συνεχίζει να εξελίσσει την πρόταση υποδημάτων της για τις νέες γενιές.

Οι φίλοι και οι ακόλουθοι του brand προσκαλούνται να συμμετάσχουν στη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιώντας  τα: #TommyHilfiger and @TommyHilfiger.

