Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ ντύνει στα ροζ μπετονιέρες του και στέλνει μήνυμα Πρόληψης ενάντια στον Καρκίνο του Μαστού

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, με διαχρονική δέσμευση στην Υγεία & Ασφάλεια – θεμελιώδη αξία και στρατηγικό πυλώνα της λειτουργίας του – συμμετείχε ενεργά και φέτος στον παγκόσμιο μήνα ενημέρωσης και πρόληψης για τον Καρκίνο του Μαστού, υλοποιώντας πρωτότυπες δράσεις ευαισθητοποίησης γύρω από τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης.

Μπετονιέρες του Ομίλου ντύθηκαν στα ροζ, φέροντας το αισιόδοξο μήνυμα ζωής «Πρόληψη, κάνει τον κόσμο να γυρνά». Οι ροζ μπετονιέρες κυκλοφορούν στους δρόμους της Αττικής καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, προτρέποντας χιλιάδες οδηγούς να προγραμματίσουν τον ετήσιο προληπτικό τους έλεγχο και να ενθαρρύνουν τις γυναίκες του περιβάλλοντός τους να κάνουν το ίδιο.

Η Εύη Ιωαννίδου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ δήλωσε σχετικά : «Ο Καρκίνος του Μαστού αφορά όλους μας. Είναι ένας αγώνας που δίνουν καθημερινά χιλιάδες γυναίκες, με θάρρος, δύναμη και αξιοπρέπεια. Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ θέλουμε να βρισκόμαστε στο πλευρό τους – να θυμίζουμε ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη ασπίδα και ότι η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές. Κάθε μας πρωτοβουλία είναι ένας μικρός φόρος τιμής σε αυτές τις γυναίκες, αλλά και ένα κάλεσμα προς όλους μας να μην αμελούμε την υγεία μας. Η πρόληψη κάνει – κυριολεκτικά – τον κόσμο να γυρνά».

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ παραμένει σταθερά προσηλωμένος στη φροντίδα της υγείας και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων του και της κοινωνίας. Με πράξεις και συνέπεια, υποστηρίζει ενεργά δράσεις που κάνουν τη διαφορά και ενισχύουν τη δύναμη της πρόληψης.