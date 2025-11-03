Ο καφές Taresso «πρωταθλητής» στην κορυφαία διοργάνωση αντισφαίρισης

Η ελληνική εταιρεία Taresso Specialty Coffee Roasters είναι υπερήφανος Official Coffee Partner του τουρνουά Hellenic Championship 2025 (ATP 250), που διεξάγεται στην Αθήνα από 1-8 Νοεμβρίου 2025 στο Telekom Center Athens (OAKA). Η διοργάνωση σηματοδοτεί την επιστροφή της επαγγελματικής ανδρικής αντισφαίρισης (ATP Tour) στην χώρα μας, από το 1984.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Taresso έχει δημιουργήσει τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο “Taresso Coffee Experience” – εντός του χώρου της διοργάνωσης- ένα σημείο συνάντησης όπου αθλητές, επισκέπτες και επίσημοι απολαμβάνουν premium blends, και βιώνουν την απόλυτη εμπειρία καφέ πριν το «σερβίς» της δικής τους μεγάλης στιγμής.

Η παρουσία της Taresso στο Hellenic Championship 2025 εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία αντιλαμβάνεται την έννοια της απόδοσης και της αφοσίωσης, αξίες κοινές και στους δυο κόσμους: τόσο του καφέ όσο και του αθλητισμού! «Ο καφές δεν είναι απλώς μια συνήθεια, είναι η στιγμή που παίρνεις ανάσα, εστιάζεις και προετοιμάζεσαι να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό», δήλωσε ο Βασίλης Τάρταρης – Γενικός Διευθυντής της Taresso. «Αυτή η στιγμή είναι κοινή: είτε βρίσκεσαι στο court είτε στο coffee bar».

Το τουρνουά φιλοξενεί περισσότερους από 70 κορυφαίους παίκτες του ATP και μεταδίδεται διεθνώς σε πάνω από 130 χώρες, προσφέροντας σημαντική προβολή στην Αθήνα, τη διοργάνωση και τους επίσημους συνεργάτες.

Τέλος, στο πνεύμα της μοναδικής αυτής γιορτής, η Taresso καλεί τους φίλους του καφέ να ζήσουν από κοντά τον τελικό του Hellenic Championship 2025 (ATP 250), με έναν ξεχωριστό διαγωνισμό στο Instagram @taresso_greece όπου ένας τυχερός θα μπει στην κλήρωση για μια 2πλή πρόσκληση για τον μεγάλο τελικό!

Ο διαγωνισμός θα τρέξει από 1 έως και 06/11 (12:00) και η κλήρωση θα γίνει 07/11, μία ημέρα πριν τον μεγάλο τελικό.