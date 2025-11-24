Ο iconic κουβάς των KFC έρχεται στην Λάρισα

Η οικογένεια των KFC μεγαλώνει και φέρνει τη θρυλική της γεύση στη Λάρισα! Το νέο κατάστημα KFC ανοίγει τις πόρτες του την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στις 19:00, και προσκαλεί όλους σε μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη εκπλήξεις, μουσική και… πολύ crispy κοτόπουλο!

Η βραδιά θα έχει DJ set που θα ανεβάσει τη διάθεση, τροχό της τύχης γεμάτο δώρα, tattoo station για τους πιο τολμηρούς, μοναδικό KFC merch για λίγους τυχερούς και άλλες εκπλήξεις που θα κάνουν τη Λάρισα να μιλάει για καιρό!

Τα KFC είναι πασίγνωστα για το iconic κοτόπουλο τους και τη μοναδική, crispy γεύση τους, αποτέλεσμα της θρυλικής μυστικής συνταγής του Colonel Sanders, που κανείς δεν έχει καταφέρει να αντιγράψει μέχρι σήμερα. Ένα μυστικό τόσο καλά φυλαγμένο, όσο και… εθιστικά νόστιμο!

Στο νέο κατάστημα της Λάρισας θα μπορείτε να απολαύσετε όλα τα κλασικά αγαπημένα, αλλά και τα δύο ολοκαίνουργια Truffle AF Burger και Berry AF Burger, που θα σας κάνουν να δείτε το κοτόπουλο με άλλη ματιά.

Τα νέα KFC Λάρισας σας περιμένουν με το πιο νόστιμο, fun και crispy opening party της χρονιάς. Μη λείψει κανείς!