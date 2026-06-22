O Γρηγόρης παρουσιάζει τα Nutri Meals

Νέα σειρά γευμάτων υψηλής διατροφικής αξίας.

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Ο Γρηγόρης παρουσιάζει τα Nutri Meals, μία νέα σειρά γευμάτων υψηλής διατροφικής αξίας, για όσους αναζητούν θρεπτικές και γευστικές επιλογές.

Πρόκειται για πλήρη γεύματα με πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, παρασκευασμένα με εκλεκτές πρώτες ύλες, που υποστηρίζουν μία ισορροπημένη διατροφή και ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή.

Τα νέα Nutri Meals του Γρηγόρη διατίθενται σε δύο ιδιαίτερα γευστικές προτάσεις:

Protein Boost , με κοτόπουλο, μοτσαρέλα, ντοματίνια, ρόκα & citrus sauce. Μία χορταστική επιλογή πλούσια σε πρωτεΐνη, που δίνει ένα γευστικό boost στην απαιτητική καθημερινότητα.

Fiber Balance, με φακές, μανούρι, καρότο, ρόκα, ντοματίνια & citrus sause. Μία ισορροπημένη πρόταση, πηγή φυτικών ινών, για όσους αναζητούν ποικιλία και ευφάνταστους συνδυασμούς.

Τα Nutri Meals είναι ιδανικά γεύματα για το γραφείο, το σπίτι, οn the go και είναι διαθέσιμα σε επιλεγμένα καταστήματα Γρηγόρης και online στο gregorys.gr και στο Gregory’s e-order app.

Ο Γρηγόρης συνεχίζει να εξελίσσει την προϊοντική του πρόταση, προσφέροντας επιλογές που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και συνδυάζουν ποιότητα, γεύση & θρεπτική αξία.

Γιατί αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα τους ξέρεις με το μικρό!