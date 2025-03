Ο δημιουργός του «Peaky Blinders» θα κάνει την παραγωγή της ταινίας «Oasis Reunion Tour»

Ο Steven Knight, ο δημιουργός του Peaky Blinders, πρόκειται να αναλάβει την παραγωγή της επερχόμενης ταινίας που θα απαθανατίζει την πολυαναμενόμενη περιοδεία επανένωσης του Oasis το 2025 .

Ο Dylan Southern και ο Will Lovelace, που εργάστηκαν επίσης στο ντοκιμαντέρ/συναυλιακή ταινία LCD Soundsystem Shut Up And Play The Hits and Meet Me In The Bathroom, πρόκειται να σκηνοθετήσουν την ταινία. Τα Magna Studios θα κάνουν την παραγωγή, ενώ η Sony Music Vision θα αναλάβει τη διανομή. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την ταινία.

Ο Knight είναι επίσης γνωστός για το σενάριο των Eastern Promises του David Cronenberg, Dirty Pretty Things του Stephen Frears και για την παραγωγή, τη σκηνοθεσία και το σενάριο του Locke με πρωταγωνιστή τον Tom Hardy. Σύμφωνα με το radiox.co.uk, δημιούργησε επίσης τη σειρά του BBC This Town, που απεικονίζει την άνοδο των ska και Two-Tone στο Κόβεντρι και το Μπέρμιγχαμ τη δεκαετία του 1970 και έγραψε το σενάριο της πρόσφατης βιογραφικής ταινίας της όπερας Maria με πρωταγωνίστρια την Angelina Jolie. Η ταινία δεν έχει ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας, αλλά θα ακολουθήσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι τελευταίες επίσημες ταινίες Oasis ήταν το Supersonic, το ντοκιμαντέρ του 2016 για την καριέρα του συγκροτήματος, το οποίο σκηνοθέτησε ο Mat Whitecross και το Knebworth 1996 του 2021, το οποίο απεικόνιζε το ζευγάρι των μνημειακών σόου των αδελφών Gallagher στο απόγειο της Britpop.

Σύμφωνα με το Hypebeast, η επερχόμενη περιοδεία Oasis Live ’25 θα σηματοδοτήσει την πρώτη ζωντανή εμφάνιση του γκρουπ μετά τη διάλυσή τους το 2009 και πρόκειται να ξεκινήσει τον Ιούλιο με ημερομηνίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Μεξικό, τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία, την Αυστραλία, την Αργεντινή, τη Χιλή και τη Βραζιλία.

