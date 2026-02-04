NYX Esperia Palace Athens: Ο Ιανουάριος ανέδειξε την people-first κουλτούρα του

Με τη φιλοσοφία people-first ως σταθερό άξονα, ο Ιανουάριος στο NYX Esperia Palace ανέδειξε μια κουλτούρα που θέτει τους ανθρώπους στο επίκεντρο και ενσωματώνει την κοινωνική ευθύνη στην καθημερινή λειτουργία του ξενοδοχείου.

Εστιάζοντας στην καλλιέργεια ενός υγιούς work–life mindset, μέσα από τη σωματική άσκηση, στις 16 Ιανουαρίου, το NYX Esperia Palace Athens πραγματοποίησε Wellness Workshop for Managers – Pilates Session σε συνεργασία με τη Greek Pilates Academy.

Παράλληλα, η επαγγελματική παρουσία και η αυτοπεποίθηση στον εργασιακό χώρο αποτέλεσαν έναν ακόμη βασικό άξονα των πρωτοβουλιών του Ιανουαρίου. Στο πλαίσιο αυτό, στις 19 Ιανουαρίου, υλοποιήθηκε ειδικό session σε συνεργασία με το Dust + Cream, απευθυνόμενο σε εργαζόμενες του ξενοδοχείου, με στόχο την υποστήριξη της καθημερινής επαγγελματικής παρουσίας μέσα από ένα διακριτικό και προσεγμένο επαγγελματικό look, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος φιλοξενίας.

Η σημασία της επιβράβευσης και της συλλογικότητας αποτυπώθηκε ουσιαστικά μέσα από την ετήσια κοπή της πίτας, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου. Η συνάντηση έφερε την ομάδα του NYX Esperia Palace Athens μαζί, σε μια στιγμή κοινής εκκίνησης για τη νέα χρονιά, με την επιβράβευση να έχει κεντρικό ρόλο. Η διάκριση «Εργαζόμενος της Χρονιάς» απονεμήθηκε στον κ. Μάκη Χρυσανθόπουλο από το Τμήμα Συντήρησης, ως έμπρακτη αποτύπωση της συνέπειας, της αφοσίωσης και της ουσιαστικής συμβολής του στην καθημερινή λειτουργία του ξενοδοχείου.

Η people-first φιλοσοφία του NYX Esperia Palace Athens επεκτάθηκε και πέρα από τα όρια του ξενοδοχείου. Με έμφαση στην κοινωνική ευαισθητοποίηση και τη στήριξη της τοπικής κοινότητας, το NYX Esperia Palace Athens φιλοξένησε στις 30 Ιανουαρίου την ετήσια κοπή πίτας της «Πόρτα Ανοιχτή – Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών», διαθέτοντας τον συνεδριακό του χώρο και στηρίζοντας έμπρακτα το Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης στον Άγιο Δημήτριο, το οποίο παρέχει δωρεάν καθημερινές υπηρεσίες εκπαίδευσης και αποκατάστασης σε 240 παιδιά, εφήβους και ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση.

Ο General Manager του NYX Esperia Palace Athens, κ. Νίνο Κωνσταντίνου δήλωσε «Στη Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, η φιλοξενία ξεκινά από τους ανθρώπους. Στο NYX Esperia Palace Athens, αυτή η αντίληψη μεταφράζεται σε πράξεις που ενισχύουν τη συμμετοχή, τη φροντίδα και την αναγνώριση, εντός του ξενοδοχείου, αλλά και στην κοινωνία»