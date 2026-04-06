Novo Nordisk: «Για μια ανάλαφρη ζωή» – Ένα μήνυμα συνειδητοποίησης και υποστήριξης για τη νόσο της παχυσαρκίας

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1 Απριλίου, η Novo Nordisk Ελλάς παρουσίασε τη νέα εκστρατεία ενημέρωσης για τη νόσο της παχυσαρκίας, με κεντρικό μήνυμα «Για μια ανάλαφρη ζωή». Στην εκδήλωση αναδείχθηκε η σημασία της ολιστικής διαχείρισης της νόσου, καθώς η παχυσαρκία δεν αποτελεί ζήτημα έλλειψης θέλησης ή προσωπικής αποτυχίας, αλλά μια χρόνια νόσο που απαιτεί εξειδικευμένη υποστήριξη. Το μήνυμα «Για μια ανάλαφρη ζωή» δεν αφορά μόνο την απώλεια του περιττού σωματικού βάρους, αλλά την ελευθερία που προσφέρει η «στιγμή συνειδητοποίησης» για ένα άτομο που ζει με την παχυσαρκία να κάνει το πρώτο βήμα και να αναζητήσει ιατρική συμβουλή. Η ιστοσελίδα www.truthaboutweight.global/gr/el.html της Novo Nordisk αποτελεί βασικό εργαλείο αξιόπιστης ενημέρωσης και προετοιμασίας των ασθενών για τη συνάντηση με τον ιατρό.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος δήλωσε «Δεσμεύομαι ότι γι’ αυτούς οι οποίοι θα διατηρήσουν διαπιστωμένα για ένα εξάμηνο την απώλεια βάρους και θα αποδείξουν ότι μπήκαν σε μια άλλη λογική και προσπαθούν πραγματικά να ξεφύγουν από αυτή τη νόσο, εγώ τότε θα βρω τον τρόπο να το αποζημιώνω και μετά το εξάμηνο. Θέλω πραγματικά οι άνθρωποι να ξεφύγουν. Γιατί υπάρχουν ακόμα και κοινωνικά προβλήματα από την παχυσαρκία, όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός, αφού μένουν στο σπίτι. Για πολλά χρόνια τα άτομα με παχυσαρκία ήταν αόρατα. Τώρα τους έχουμε δει, τους έχουμε καταγράψει».

Την εκδήλωση παρουσίασαν οι δημοσιογράφοι Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος, οι οποίοι με οξυδέρκεια και ευαισθησία συνέβαλαν καθοριστικά σε γόνιμες συζητήσεις.Ξεχώρισε η τοποθέτηση της δημοσιογράφου Χριστίνας Βίδου, ως παράδειγμα δύναμης και προσωπικής αλλαγής. Μέσα από τη δική της «στιγμή συνειδητοποίησης» και την αλήθεια της ιστορίας της, η κα Βίδου υπογράμμισε πως η πραγματική αλλαγή αφορά μεν το σώμα, αλλά κυρίως τον τρόπο που στεκόμαστε απέναντι στον εαυτό μας. Ενθάρρυνε περισσότερους ανθρώπους να απενοχοποιηθούν, να πιστέψουν στον εαυτό τους και να αναζητήσουν την ιατρική υποστήριξη που απαιτεί μια χρόνια νόσος όπως η παχυσαρκία, αξιοποιώντας, ταυτόχρονα, τις σύγχρονες επιστημονικές λύσεις για την ολιστική αντιμετώπισή της.

Αντίστοιχα, η τραγουδίστρια Ειρήνη Καλαμαράκη μοιράστηκε τη δική της ιστορία διαχείρισης βάρους, αποκαλύπτοντας την αποφασιστικότητα για αλλαγή τρόπου ζωής που με επιμονή και ιατρική υποστήριξη την οδήγησε σε καθημερινές μικρές νίκες. Μαζί με την ιατρό της, κα Εύα Παπαγεωργίου, Γενική Ιατρός, Επιστημονική Συνεργάτιδα Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, με μετεκπαίδευση σε Διαβήτη και Παχυσαρκία, ανέδειξαν τη σημασία της σχέσης εμπιστοσύνης ιατρού-ασθενούς για την αποτελεσματική, μακροχρόνια διαχείριση της νόσου. Η κα Παπαγεωργίου αναφέρθηκε στην πολυπαραγοντική και ιδιάζουσα πολυπλοκότητα της παχυσαρκίας, η οποία συνοδεύεται σχεδόν πάντα από συννοσηρότητες, καθιστώντας την ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα δημόσιας υγείας. Ως εκ τούτου, επισήμανε ότι οι ασθενείς πρέπει να απευθύνονται σε ιατρούς με εκπαίδευση και κλινική εμπειρία, να προβαίνουν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και κατόπιν να καθοδηγούνται στον κατάλληλο συνδυασμό διατροφής, άσκησης και φαρμακευτικής αγωγής για την απώλεια και τη διατήρηση του βάρους, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη για διεπιστημονική, ολιστική αντιμετώπιση.

Η Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία «ΙΜΕΡΟΕΣΣΑ», κα Κική Τσιρανίδου, επισήμανε ότι η εκστρατεία ενημέρωσης της Novo Nordisk αγγίζει τις δυσκολίες που βιώνουν οι ασθενείς. Για αυτό ο Σύλλογος, στο πλαίσιο της δέσμευσής του να στηρίζει κάθε άνθρωπο σε αυτή τη διαδρομή, την «αγκάλιασε» με την αιγίδα του, τονίζοντας: «Η παχυσαρκία είναι μια πραγματική, χρόνια νόσος – όχι μια προσωπική αποτυχία. Στον Σύλλογό μας βλέπουμε καθημερινά ανθρώπους που παλεύουν όχι μόνο με το βάρος, αλλά και με τον στιγματισμό που τους επιβάλλεται. Η νέα καμπάνια της Novo Nordisk στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: κανείς δεν είναι μόνος και το πρώτο βήμα έχει δύναμη. Η επικοινωνία με έναν γιατρό μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους για θεραπεία και καλύτερη ποιότητα ζωής».

Από την πλευρά της Novo Nordisk, ο κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Γενικός Διευθυντής Novo Nordisk Ελλάδας και Κύπρου, αναφέρθηκε στη φιλοδοξία της εταιρείας να αποτελεί μέρος της λύσης στην πολυμέτωπη μάχη κατά της παχυσαρκίας, επισημαίνοντας: «Μέχρι στιγμής τα καταφέρνουμε εξαιρετικά! Με τη στοχευμένη και σημαντική απώλεια βάρους που επιτυγχάνει η νεότερη θεραπευτική αγωγή μας, θέτουμε ένα σημαντικό εργαλείο στη διάθεση των ασθενών και των ιατρών τους ώστε η μάχη αυτή να κερδηθεί. Με τη μείωση τιμής, μάλιστα, που ανακοινώσαμε πρόσφατα στις δυο μεγαλύτερες περιεκτικότητες της αγωγής, δείχνουμε έμπρακτα την προσήλωσή μας στον ασθενή και κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα για να καταστήσουμε τη θεραπεία πιο προσιτή σε όσους τη χρειάζονται. Στην προσπάθεια αυτή σας θέλουμε αρωγούς. Σε μια εποχή καταιγισμού πληροφοριών και παραπληροφόρησης, το μήνυμα για ολιστική και μακροχρόνια διαχείριση της νόσου με τη βοήθεια ειδικών αξίζει να επικοινωνείται διαχρονικά προς όφελος των ασθενών και συνολικά της κοινωνίας».

Ο κ. Ευριπίδης Γουργουλίδης, Senior Communication & Public Affairs Lead της Novo Nordisk Ελλάδας και Κύπρου εμβάθυνε στους τρεις πυλώνες της εκστρατείας –ενημέρωση, κατανόηση, ενδυνάμωση–, εξηγώντας ότι το μήνυμα «Για μια ανάλαφρη ζωή» γεννήθηκε από την ανάγκη να αλλάξει το αφήγημα γύρω από την παχυσαρκία, με θετικό πρόσημο. Βασισμένο σε έρευνες που δείχνουν ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο δεν είναι η θέληση, αλλά η έλλειψη υποστήριξης, στο επίκεντρο τέθηκε η ιδέα της «στιγμής που συνειδητοποιείς ότι…» – η στιγμή της αλλαγής, που φέρνει την αναγνώριση της επιστημονικής καθοδήγησης και των θεραπευτικών λύσεων, καταρρίπτοντας την αίσθηση της μοναξιάς.

Η κα Μαρία Ζαφείρη, MD, MSc, PhDc, BCMAS, Παθολόγος και Medical Affairs Manager της Novo Nordisk Ελλάδας, υπογράμμισε ότι η παχυσαρκία αποτελεί μια χρόνια και πολυπαραγοντική νόσο, η οποία σχετίζεται με περισσότερες από 200 επιπλοκές υγείας. Όπως τόνισε, η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας απαιτεί μια ολοκληρωμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη στρατηγική, με στόχο όχι μόνο την απώλεια βάρους και τη μακροπρόθεσμη διατήρηση, αλλά και τη συνολική βελτίωση των σχετιζόμενων επιπλοκών, ώστε να διασφαλίζεται καλύτερη ποιότητα ζωής για τα άτομα που ζουν με παχυσαρκία.

Στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση της Novo Nordisk εστίασε η κα Χρύσα Παναγοπούλου, Associate Director Market Access & External Affairs της Novo Nordisk Ελλάδας και Κύπρου, τονίζοντας ότι, η εταιρεία, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των ατόμων με παχυσαρκία, λειτουργεί ως σύμμαχος, καλύπτοντας το αίσθημα έλλειψης υποστήριξης και συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ολιστικού οικοσυστήματος φροντίδας. Υπογράμμισε ότι η Novo Nordisk, πάντα σε συνεργασία με τους ειδικούς, ανταποκρίνεται σε τέσσερις βασικές ανάγκες των ασθενών: την πρόσβαση σε φαρμακευτική αγωγή, τη μείωση της τιμής της κατά 11% και 13% (στις δύο μεγαλύτερες περιεκτικότητες) με στόχο την ευρεία προσβασιμότητα, την υποστήριξη των ασθενών προς αλλαγή τρόπου ζωής μέσω του προγράμματος υποστήριξης ασθενών, καθώς και την παροχή έγκυρης ενημέρωσης μέσω της πλατφόρμας www.truthaboutweight.global/gr/el.html