NIVEA Deo Derma Control: Αναβαθμισμένη φροντίδα & προστασία για την περιοχή της μασχάλης
NIVEA Deo Derma Control: Αναβαθμισμένη φροντίδα & προστασία για την περιοχή της μασχάλης

24 Σεπτεμβρίου, 2025
NIVEA Deo Derma Control: Αναβαθμισμένη φροντίδα & προστασία για την περιοχή της μασχάλης
Με τη σειρά NIVEA Deo Derma Control, η προστασία και η περιποίηση πλέον πάνε μαζί

Για πρώτη φορά, η περιοχή της μασχάλης, μια από τις πλέον παραμελημένες ζώνες φροντίδας, αποκτά τη skincare ρουτίνα που της αξίζει. Η νέα σειρά NIVEA Deo Derma Control βάζει τέλος στο δίλημμα «προστασία ή περιποίηση», προσφέροντας ολοκληρωμένη φροντίδα σε ένα μόνο βήμα.

Εμπλουτισμένα με υαλουρονικό και βιταμίνες, τα νέα αποσμητικά της σειράς προσφέρουν ουσιαστική περιποίηση στην επιδερμίδα: ενυδατώνουν, ενισχύουν την άμυνά της ενάντια στους ερεθισμούς και χαρίζουν απαλότητα. Παράλληλα, εξασφαλίζουν 72 ώρες προστασίας από ιδρώτα και κακοσμία.

Στο επίκεντρο της σειράς βρίσκεται το NIVEA Deo Derma Control Defend, η ιδανική επιλογή για κάθε γυναίκα που θέλει να συνδυάζει αποτελεσματικότητα και skincare φροντίδα σε ένα μόνο βήμα. Με προβιταμίνη Β5 & υαλουρονικό μειώνει τους ερεθισμούς και την αίσθηση φαγούρας, αφήνοντας την επιδερμίδα λεία και υγιής.

Για πιο ευαίσθητες επιδερμίδες, το NIVEA Deo Derma Control Restore καταπραΰνει & επαναφέρει την επιδερμίδα της μασχάλης, προσφέροντας ενισχυμένη φροντίδα. Χάρη στη σύνθεσή του με καθαρό υαλουρονικό και βιταμίνη Ε, προσφέρει απαλότητα και ενυδάτωση σε βάθος.

Η σειρά απευθύνεται και στους άνδρες με το NIVEA MEN Deo Derma Control Sensitive. Παρέχει ισχυρή προστασία από ιδρώτα και κακοσμία, ενώ η σύνθεσή του με καθαρό υαλουρονικό και βιταμίνη Ε προστατεύει την επιδερμίδα από τους ερεθισμούς, παρέχοντας ενεργή φροντίδα  – ιδανική επιλογή για άνδρες με ευαίσθητη επιδερμίδα.

Με τη σειρά NIVEA Deo Derma Control, η προστασία και η περιποίηση πλέον πάνε μαζί. Η μασχάλη αποκτά τη φροντίδα που της αξίζει, με προϊόντα που συνδυάζουν προηγμένη τεχνολογία και ενεργά συστατικά. Διαθέσιμα σε spray και roll-on, για να καλύπτουν κάθε ανάγκη.

Ανακάλυψε περισσότερες πληροφορίες για την ολοκληρωμένη σειρά  NIVEA Deo Derma Control εδώ

