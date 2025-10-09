Νίκη Στο Νήμα: Βραζιλία Πρώτη και Ελλάδα Δεύτερη Στον Απίστευτο Παγκόσμιο Τελικό του Red Bull Gym Clash στην Αθήνα

Οι καλύτεροι αθλητές γυμναστηρίων από 13 χώρες συγκεντρώθηκαν για να διεκδικήσουν τον τίτλο του «Καλύτερου Γυμναστηρίου στον Κόσμο», με σύμμαχό τους και Official Fitness Equipment Partner του Red Bull Gym Clash την Technogym, brand του Ομίλου Φάις Η ομάδα Soren CrossFit από τη Βραζιλία αναδείχθηκε νικήτρια, ενώ η Ελληνική CrossFit Comradery βρέθηκε στη δεύτερη θέση. Η τελική «μάχη» δόθηκε στον εμβληματικό Θόλο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Οκτωβρίου.

Την εμπειρία του 1ου Red Bull Gym Clash World Final απογείωσε ο host του εκρηκτικού διημέρου, Σάκης Τανιμανίδης, που με την αστείρευτη ενέργειά του ανέβασε τη διάθεση αθλητών και κοινού, και χάρισε στο event έναν ξεχωριστό ρυθμό.

Τα workouts του Red Bull Gym Clash σχεδιάστηκαν από τους Red Bull αθλητές, Ida Mathilde Steensgaard, Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Αγώνων Εμποδίων και HYROX Elite 15, Noah Ohlsen, Πρωταθλητής Functional Fitness, Jake Dearden, Παγκόσμιος Πρωταθλητής HYROX Doubles Pro, και Laura Horváth, Πρωταθλήτρια CrossFit Games 2023. Οι δύο πρώτοι παρευρέθηκαν στον διαγωνισμό για να καθοδηγήσουν και να συμβουλέψουν τους συμμετέχοντες αθλητές.

Η φετινή, πρώτη διοργάνωση φιλοξένησε ομάδες από 13 χώρες: Αζερμπαϊτζάν, Βραζιλία, Γεωργία, Ιαπωνία, Κουβέιτ, Μολδαβία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ταϊβάν, ΗΑΕ, ΗΠΑ, Ουζμπεκιστάν και Ελλάδα.

Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, πρώτη μέρα της διοργάνωσης, οι αθλητές αναμετρήθηκαν αρχικά στο Endurance Block, όπου δοκιμάστηκαν στην αντοχή, τον ρυθμό και την αποκατάσταση με χρήση κορυφαίων μηχανημάτων και kettlebells της Technogym. Στη συνέχεια, το Power Block A τέσταρε τη δύναμη και την αποτελεσματικότητα στην προοδευτική χρήση της μπάρας, ενώ το Power Block B, το τελευταίο τεστ της ημέρας, αξιολόγησε την αντοχή στη λαβή, το συγχρονισμό και την ομαδική δουλειά υπό συνεχή πίεση.

Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, δεύτερη και τελευταία μέρα, οι ομάδες αναμετρήθηκαν στο Skill Block, όπου εξετάστηκαν στην τεχνική επάρκεια, το συγχρονισμό και την προσαρμοστικότητα. Ακολούθησε η ημιτελική δοκιμασία που συνδύασε στοιχεία αντοχής, δύναμης και δεξιοτήτων, με τις κορυφαίες ομάδες να περνούν στον μεγάλο τελικό Final Clash. Η τελική δοκιμασία περιλάμβανε ασκήσεις όπως συγχρονισμένα barbell complexes, worm cleans και thrusters, ski erg, row erg, και έκλεισε με έναν αγώνα αντοχής 800 μέτρων, όπου κάθε μέλος έτρεξε 200 μέτρα.

Μετά από δύο ημέρες σκληρού ανταγωνισμού, η ομάδα Soren CrossFit από τη Βραζιλία νίκησε στον τελικό την ελληνική ομάδα Crossfit Comradery κατακτώντας το πρώτο τρόπαιο Red Bull Gym Clash. Η Ελληνική ομάδα πάλεψε επί ίσοις όροις και απέδειξε ότι η ελληνική fitness κοινότητα έχει πλέον διεθνές εκτόπισμα.

Επικεφαλής των κριτών ήταν ο έξι φορές νικητής του τίτλου «London’s Fittest Firefighter», Lee Phillips. «Στόχος μας είναι να επιλέγουμε κριτές με εμπειρία στo functional fitness που θα κατανοούν σε βάθος κάθε κίνηση που εντάσσεται στα workouts του Red Bull Gym Clash», τόνισε. «Ωστόσο, στην πρώτη διοργάνωση αντιμετωπίσαμε δυστυχώς τεχνικά προβλήματα με τον εξοπλισμό στο endurance block της πρώτης ημέρας, γεγονός που δεν μας επέτρεψε να καθορίσουμε με ακρίβεια τις βαθμολογίες για τις ομάδες. Μετά από ανασκόπηση όλων των δεδομένων, η πιο δίκαιη λύση ήταν να ακυρωθούν οι βαθμολογίες του συγκεκριμένου workout», πρόσθεσε.

Η Technogym, κορυφαία εταιρεία εξοπλισμού γυμναστικής υψηλής ποιότητας στον χώρο του fitness, της υγείας, του αθλητισμού και του wellness υποστήριξε συνολικά το Red Bull Gym Clash με όλον τον εξοπλισμό που διαγωνίζονται οι αθλητές. Sportswear apparel partner είναι η Puma, που προωθεί αδιάκοπα τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.

Το Red Bull, με μία τόσο μεγάλη διοργάνωση, στρατηγικά ενισχύει πλέον την παρουσία του στον τομέα του Fitness, εμπνέοντας μία νέα γενιά ενεργών αθλητικά ανθρώπων.