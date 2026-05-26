NEW OREO Ball Top Mini Cones: Mini μέγεθος, full απόλαυση

LIFE
26/05/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 15.06.2026 - 20:21)
NEW OREO Ball Top Mini Cones: Mini μέγεθος, full απόλαυση
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Ανακάλυψε όλη την γκάμα των παγωτών OREO στα πράσινα ψυγεία και στα supermarkets και βρες αυτό που ταιριάζει σε εσένα!

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Νέα OREO Ball Top Mini Cones, μια νέα πρόταση παγωτού, mini χωνάκι που συνδυάζει την αγαπημένη γεύση OREO σε μέγεθος, που χωράει σε κάθε στιγμή της ημέρας.

Πλούσιο παγωτό βανίλιας με επικάλυψη τραγανού μπισκότου κακάο και απολαυστική γέμιση κρέμας βανίλιας δημιουργούν έναν κλασικό συνδυασμό γεύσεων, που αποτελεί σήμα κατατεθέν των OREO. Η μπάλα στην κορυφή δίνει το χαρακτηριστικό σχήμα στο mini χωνάκι και ολοκληρώνει την εμπειρία με ακόμη περισσότερη γεύση μπισκότου.

Τα OREO Ball Top Mini Cones διατίθενται σε συσκευασία 8 τεμαχίων των 25ml. Χάρη στο πρακτικό τους μέγεθος, αποτελούν την ιδανική επιλογή για μια γρήγορη, απολαυστική στιγμή μέσα στην ημέρα και τέλεια για να τα μοιραστείς.

Η νέα αυτή πρόταση, προστίθεται στη σειρά παγωτών OREO, η οποία συνεχίζει να εμπλουτίζεται με προϊόντα που αναδεικνύουν τον χαρακτηριστικό συνδυασμό μπισκότου κακάο και κρέμας.

Ανακάλυψε όλη την γκάμα των παγωτών OREO στα πράσινα ψυγεία και στα supermarkets και βρες αυτό που ταιριάζει σε εσένα!

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