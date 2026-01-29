Nespresso: με αγάπη για τον καφέ από το 1986

Από το 1986 έως σήμερα, έχει εξελιχθεί σε σύμβολο ποιότητας, δημιουργώντας μοναδικές γευστικές εμπειρίες που αναδεικνύουν το πάθος για την τελειότητα.

Εδώ και τέσσερις δεκαετίες η Nespresso «στοχεύει πάντα υψηλότερα», σε blends, αρώματα, υφές και γεύσεις, τεχνολογία, γιατί η αγάπη για τον καφέ δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεται. Μέσα από την επετειακή συλλογή της, παρουσιάζει ξανά μερικές από τις πιο εμβληματικές ποικιλίες της, όπως τα Ispirazione Roma, Ispirazione Napoli, Ispirazione Palermo Kazaar και Ispirazione Venezia, χαρμάνια που έχουν κερδίσει τη θέση τους στην καρδιά των φίλων του καφέ χάρη στον ισορροπημένο, έντονο ή εκφραστικό χαρακτήρα τους.

Παράλληλα, η Nespresso αναδεικνύει τα «διαχρονικά αγαπημένα» της, από το Ispirazione Firenze Arpeggio και το γλυκό Volluto, ο οποίος είναι διαθέσιμος και ως limited edition για την επαγγελματική σειρά μηχανών Nespresso Professional , έως τις πιο σύγχρονες επιλογές όπως τα Double Espresso Scuro και Double Espresso Dolce της μηχανής Vertuo.

Με αφορμή τα 40 χρόνια ιστορίας της, η Nespresso παρουσιάζει και τα επετειακά Celebration Coffee Mugs, μια συλλογή εμπνευσμένη από την διαχρονική αισθητική της Nespresso και σχεδιασμένη για να συνοδεύσει τις καφεδένιες στιγμές απόλαυσης.

Συνεχίζοντας να συνδυάζει τεχνογνωσία και καινοτομία, η Nespresso παραμένει πιστή στη δέσμευσή της: να προσφέρει στους λάτρεις του καφέ εξαιρετικές εμπειρίες, κάθε ημέρα, σε κάθε κούπα όπως αναφέρεται και στο νέο τηλεοπτικό spot: Nespresso | With Love since 1986

Στην Ελλάδα, η πορεία της Nespresso ξεκίνησε το 1997 μέσω της ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε., ως επίσημου διανομέα. Η πρώτη Boutique άνοιξε στο Ψυχικό και σήμερα υπάρχει ένα ανεπτυγμένο δίκτυο 13 Boutiques σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, ενώ η ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. συνεχίζει να αποτελεί τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τις επαγγελματικές λύσεις Nespresso Professional.

Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Nespresso στο https://www.nespresso.com/gr/el και της Nespresso Professional στο https://www.nespresso-pro.gr/

Ακολουθήστε τη Nespresso στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία νέα.

IG @nespresso

TT @nespresso

FB @nespresso

Χ @Nespresso

LI @NespressoBusinessSolutionGreece