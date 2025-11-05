Νeo Red Bull winter edition: Η δροσιά του χειμώνα σε ένα κουτάκι

Ο χειμώνας πλησιάζει και το Red Bull δίνει… φτεράαα στη σεζόν με το Red Bull Winter Edition Iced Vanilla Berry. Η νεά, αναζωογονητική εκδοχή του αγαπημένου ενεργειακού ποτού, έρχεται με έναν αναπάντεχα απολαυστικό συνδυασμό γεύσεων: gummy bear, blueberry, βανίλια και δροσερές νότες ευκαλύπτου.

Το Red Bull Winter Edition Iced Vanilla Berry είναι η ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν ενέργεια και φρεσκάδα στις καθημερινές τους δραστηριότητες ή στις χειμερινές τους εξορμήσεις. Ο ξεχωριστός της χαρακτήρας συνδυάζει τη γλύκα των berries, την απαλότητα της βανίλιας και τη δροσερή αίσθηση του ευκαλύπτου˙ ένας απρόσμενος συνδυασμός που ξυπνά το σώμα και το πνεύμα, και χαρίζει την ενέργεια που χρειαζόμαστε για τον χειμώνα.

Το Red Bull Winter Edition Iced Vanilla Berry, στο χαρακτηριστικό ice-blue κουτάκι των 250 ml., έρχεται να αποτυπώσει τον χειμώνα σε κάθε γουλιά και να προσφέρει μια νέα γευστική εμπειρία. Κυκλοφορεί για περιορισμένο διάστημα, σε επιλεγμένα σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα.

Η νέα έκδοση έρχεται να συμπληρώσει το ήδη υπάρχον δροσερό portfolio του Red Bull, με το Red Bull Energy Drink, το οποίο επιλέγεται διεθνώς από κορυφαίους αθλητές, φοιτητές αλλά και σε ιδιαίτερα απαιτητικά επαγγέλματα, το Red Bull Sugarfree και το Red Bull Zero, τα οποία είναι Red Bull Energy Drinks χωρίς ζάχαρη (0% ζάχαρη – 100% φτεράαα), το Red Bull Red Edition με γεύση καρπούζι και Red Bull Energy Drinks με άλλες, συναρπαστικές γεύσεις!

Το Red Bull Winter Edition Iced Vanilla Berry δίνει φτεράαα για το χειμώνα! Ανακάλυψε το!