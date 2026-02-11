Η αγαπημένη σειρά Κρίς Κρίς Selection, η premium πρόταση της μάρκας που πρώτη δημιούργησε το συσκευασμένο ψωμί τοστ στην Ελλάδα, εμπλουτίζεται με το νέο Κρίς Κρίς Selection The Brown Brioche, συνδυάζοντας τη γεύση και την αφράτη υφή της συνταγής brioche με τη θρεπτικότητα της ολικής άλεσης. Το νέο Selection The Brown Brioche, με αλεύρι ολικής, απαντάει στις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες και επιβεβαιώνει τον πρωτοποριακό ρόλο της μάρκας στην κατηγορία.

Παρασκευασμένο με επιλεγμένο μείγμα αλεύρων ολικής άλεσης, προζύμι και αγνό βούτυρο, το Κρίς Κρίς Selection The Brown Brioche συνδυάζει αφράτη υφή, ισορροπημένη γεύση και διακριτικό βουτυρένιο άρωμα. Απευθύνεται σε όσους αναζητούν πιο ισορροπημένες επιλογές χωρίς να στερούνται την απόλαυση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σάντουιτς, δημιουργικά πρωινά που ξεχωρίζουν ή τοστ.

Το Brown Brioche έρχεται να συμπληρώσει τη σειρά Κρίς Κρίς Selection, η οποία περιλαμβάνει προϊόντα σχεδιασμένα με σύγχρονη προσέγγιση αρτοποίησης και έμφαση στη γευστική εμπειρία, όπως τα Classic Toast, Βrioche Toast, Brown Toast, και τα ψωμιά για Burger & Sandwich.

Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, το Κρίς Κρίς ανανεώνεται και συνεχίζει να εξελίσσεται. Με φρέσκια προσέγγιση, έμφαση στην ποιότητα και σύγχρονη ματιά, παραμένει μια επιλογή που ταιριάζει απόλυτα στον σύγχρονο τρόπο ζωής.