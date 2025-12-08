Νεα σειρά ψυγειοκαταψυκτών LG κατάλληλη για την εορταστική περίοδο

Με τη νέα σειρά ψυγειοκαταψυκτών, η LG απαντά στις αυξημένες απαιτήσεις της εορταστικής περιόδου και ταυτόχρονα προτείνει μια επένδυση που αναβαθμίζει μόνιμα την εμπειρία της κουζίνας, συνδυάζοντας τεχνολογία, απόδοση και αισθητική σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο.

Την περίοδο των γιορτών, το σπίτι γίνεται ο φυσικός χώρος συνάντησης οικογένειας και φίλων και η κουζίνα βρίσκεται στο επίκεντρο της καθημερινότητας. Σε αυτό το περιβάλλον, η LG Electronics παρουσιάζει μια νέα σειρά ψυγειοκαταψυκτών Total No Frost, με μέγεθος 2 μέτρα ύψος και 70 εκατοστά πλάτος, που περιλαμβάνει τα μοντέλα GBBW322DPY, GBBW726CEV, GBBW726CMB και GBBW726DEV, με ένα ακόμη μοντέλο να αναμένεται να προστεθεί στη σειρά τον Φεβρουάριο. Η νέα γκάμα απευθύνεται σε καταναλωτές που δίνουν έμφαση στην τεχνολογία, τη σχεδίαση και την άνεση χρήσης, ειδικά όταν ο ρυθμός στο σπίτι είναι αυξημένος.

Τα νέα μοντέλα, με χωρητικότητα 465 λίτρων, προσφέρουν τον απαιτούμενο χώρο για τις ανάγκες μιας σύγχρονης οικογένειας, ενώ η αθόρυβη λειτουργία στα 33 dB επιτρέπει στο ψυγείο να λειτουργεί διακριτικά σε έναν ανοιχτό χώρο κουζίνας και καθιστικού. Η λειτουργία Zero Clearance, διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα της σειράς, εξασφαλίζει πλήρες άνοιγμα πόρτας ακόμη και σε εγκαταστάσεις με περιορισμένο χώρο, διευκολύνοντας την ενσωμάτωση στη σύγχρονη κουζίνα.

Στο εσωτερικό, η σειρά εξοπλίζεται με προηγμένη τεχνολογία ψύξης LinearCooling™ σε συνδυασμό με Multi Air Flow και DoorCooling+™, ώστε η θερμοκρασία να παραμένει σταθερή και ομοιόμορφη σε όλα τα ράφια και τα σημεία αποθήκευσης με αποτέλεσμα να διατηρείται η φρεσκάδα των τροφίμων. Τα συρτάρια FRESHConverter™ και FRESHBalancer™ συμβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση θερμοκρασίας και υγρασίας ανάλογα με τον τύπο των τροφίμων, ώστε φρούτα, λαχανικά και άλλα προϊόντα να διατηρούν την ποιότητά τους για μεγαλύτερο διάστημα.

Παράλληλα, η νέα σειρά δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υψηλή ενεργειακή απόδοση και στη φρεσκάδα που διαρκεί. Ο συμπιεστής LG Smart Inverter Compressor™ ρυθμίζει την ισχύ ψύξης ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας, ενώ λειτουργεί αθόρυβα και αξιόπιστα, στοιχείο κρίσιμο για τα σύγχρονα σπίτια με ενιαίους χώρους. Η τεχνολογία αυτή συνοδεύεται από 10ετή εγγύηση στο μοτέρ, προσφέροντας επιπλέον αίσθηση ασφάλειας και επένδυση με βάθος χρόνου.

Η νέα σειρά ψυγειοκαταψυκτών LG ενσωματώνει χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης. Λειτουργίες όπως το AI Saving Mode και το AI Fresh αναλύουν τα πρότυπα χρήσης σε βάθος χρόνου και προσαρμόζουν τη λειτουργία του ψυγείου, ρυθμίζοντας την ψύξη και συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Η ανίχνευση ανοιχτής πόρτας προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας από απώλεια ψύξης, ενισχύοντας την αποδοτικότητα της συσκευής.

Ένα ακόμη στοιχείο που διαφοροποιεί τη σειρά είναι το My Box με φίλτρο άνθρακα, το οποίο προσφέρει έναν ξεχωριστό χώρο για επιλεγμένα προϊόντα, με έμφαση στη διακριτική αποθήκευση και τον καλύτερο έλεγχο των οσμών μέσα στον θάλαμο του ψυγείου.

Ο σχεδιασμός Premium Flat Door, κοινό σημείο αναφοράς για τα νέα μοντέλα, δίνει ένα καθαρό, σύγχρονο αισθητικό αποτέλεσμα που ταιριάζει με τις τάσεις του σύγχρονου interior design. Στην πρόσοψη και στο εσωτερικό, ο συνδυασμός γραμμών, υλικών και φωτισμού δημιουργεί μια εικόνα που ευθυγραμμίζεται με την κατηγορία των high end οικιακών συσκευών.