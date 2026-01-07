Νέα Μεγάλη Ευρωπαϊκή Διάκριση για την Ogilvy PR στα European Excellence Awards 2025

Για την εσωτερική καμπάνια «My Benefits: Δίπλα σου στη δουλειά. Δίπλα σου στη ζωή.» της Eurobank.

Νέα σημαντική διάκριση για την Ogilvy PR, με τη βράβευσή της στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό European Excellence Awards 2025, στην κατηγορία Internal Communications, για την καμπάνια εσωτερικής επικοινωνίας της Eurobank «My Benefits: Δίπλα σου στη δουλειά. Δίπλα σου στη ζωή.».

Η καμπάνια σχεδιάστηκε με στόχο να αναδείξει το πρόγραμμα παροχών της Eurobank, το οποίο καλύπτει διαφορετικές φάσεις της ζωής των εργαζομένων – από τη γέννηση ενός παιδιού έως τη συνταξιοδότηση.

Η ευρωπαϊκή αυτή διάκριση επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη δυναμική της Ogilvy PR, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων εσωτερικής επικοινωνίας, που συνδυάζουν δημιουργικότητα, στρατηγική στόχευση και ουσιαστικό, μετρήσιμο αντίκτυπο για τους πελάτες της.