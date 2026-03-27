Νέα καμπάνια για τα Cream Crackers Παπαδοπούλου: Όταν η πείνα σου «μπαίνει στη μέση», υπάρχει λύση! Και έχει 1.296 ανάλαφρα φύλλα!

LIFE
27/03/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 08.04.2026 - 14:50)
TheIssue.gr TheIssue.gr

Υπάρχει μια στιγμή μέσα στη μέρα που σε πετυχαίνει απροετοίμαστο: δεν πεινάς πολύ, αλλά πεινάς αρκετά για να μην μπορείς να συγκεντρωθείς σε τίποτα άλλο.

Ακριβώς πάνω σε αυτό το απόλυτα καθημερινό insight πατάει η νέα καμπάνια των Cream Crackers ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, που υπογράφει η Solid Havas και έρχεται να πει κάτι απλό, αλλά ουσιαστικό: Τα Cream Crackers Παπαδοπούλου σε χορταίνουν, χωρίς να σε βαραίνουν.

Με σύγχρονη ματιά, χιούμορ και ρεαλισμό, η καμπάνια μετατρέπει μικρές, γνώριμες στιγμές -ένα meeting, ένα παιχνίδι με φίλους, μια προσωπική στιγμή- σε σκηνές όπου η «ελαφριά πείνα» γίνεται ο πρωταγωνιστής. Και η λύση; Να το αφήσεις… πάνω στα Cream Crackers.

Γιατί σε κάθε Cream Cracker κρύβονται 1.296 ανάλαφρα, τραγανά φύλλα, που με φυσικό προζύμι και ψήσιμο στον φούρνο δημιουργούν ένα σνακ που σε καλύπτει ουσιαστικά, χωρίς να σε βαραίνει.

Διαθέσιμα σε ποικιλία γεύσεων – σίτου, σίκαλης, πολύσπορα, χωρίς ζάχαρη, χαρούπι & β- γλυκάνη – παραμένουν μια σταθερή, ισορροπημένη επιλογή για κάθε στιγμή της ημέρας, ενώ είναι και νηστίσιμα.

Η καμπάνια ξεκινά με δύο χιουμοριστικές ταινίες και θα εξελιχθεί με νέα δημιουργικά μέσα στο καλοκαίρι, αναπτύσσοντας δυναμική παρουσία σε offline και online μέσα.

Την παραγωγή υπογράφει η Topcut Modiano, σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Ρέντη.

Δείτε τα TVC’s της καμπάνιας :
“Πρωινό”: 


“Επιτραπέζιο”:

 

TAGS

