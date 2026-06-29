Νέα δημητριακά πρωϊνού LION® Protein Η αγαπημένη γεύση σοκολάτας και καραμέλας τώρα με περισσότερη πρωτεΐνη*!
Τα δημητριακά LION® Protein παρουσιάζουν μια νέα πρόταση που φέρνει στο πρωινό την αγαπημένη γεύση σοκολάτας και καραμέλας, τώρα με περισσότερη πρωτεΐνη*!
Εμπνευσμένα από την «άγρια απόλαυση» των LION®, τα νέα δημητριακά είναι ιδανικά για όσους θέλουν ένα πρωϊνό που συνδυάζει απόλαυση και διατροφική αξία.
Με τραγανά κομμάτια δημητριακών σε σχήμα βάφλας, τα LION® Protein αποτελούν πηγή φυτικής πρωτεΐνης – με 15g πρωτεΐνης ανά 100g προϊόντος και 85% περισσότερη πρωτεΐνη σε σχέση με τα LION® 400g. Παρασκευάζονται με σιτάρι ολικής άλεσης και περιέχουν βιταμίνες του συμπλέγματος Β, βιταμίνη D, ασβέστιο και σίδηρο για ένα θρεπτικό και απολαυστικό ξεκίνημα της μέρας! Τα νέα LION® Protein προσφέρουν μια νέα επιλογή σε όσους θέλουν να βάζουν περισσότερη πρωτεΐνη στο πρωϊνό τους, χωρίς να κάνουν συμβιβασμούς στη γεύση.
Τα δημητριακά LION® έχουν ξεχωρίσει για τον συνδυασμό τραγανής υφής και γεύσης σοκολάτας και καραμέλας, προσφέροντας μια χαρακτηριστική εμπειρία πρωϊνού.
Με τη νέα εκδοχή LION® Protein, η μάρκα εξελίσσεται δυναμικά ενσωματώνοντας στοιχεία των σύγχρονων διατροφικών τάσεων, που περιλαμβάνουν επιλογές με ενισχυμένο διατροφικό προφίλ, χωρίς μεταβολές στα βασικά γευστικά χαρακτηριστικά.
Τα νέα LION® Protein είναι ήδη διαθέσιμα στα καταστήματα λιανικής σε συσκευασία 340g.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το: Lion® Protein Δημητριακά.
*Σε σχέση με τα δημητριακά πρωινού LION® 400g.