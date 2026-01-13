Νέα χρονιά με μοναδικό περιεχόμενο από το Vodafone TV

Το 2026 ξεκινάει ακόμη πιο δυναμικά στο Vodafone TV με το πολυαναμενόμενο A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS, το νέο spin-off του Game of Thrones δια χειρός ΗΒΟ ΜΑΧ να φτάνει στις 19/1, μαζί με το δεύτερο κύκλο του THE PITT, αλλά και το πολυσυζητημένο HEATED RIVALRY στις 23/1, μια επιλογή εκπληκτικών ταινιών ντοκιμαντέρ και τη καινούργια σειρά της Marvel Television, WONDER MAN, αποκλειστικά στο Disney+, το THE IT CROWD, αλλά και το THE DONALD TRUMP SHOW, ένα ντοκιμαντέρ της Fremantle για την ηγεσία του Πλανητάρχη. Όλα αυτά με δυο μοναδικά αφιερώματα: στο τηλεοπτικό και εντελώς “κινηματογραφικό” σύμπαν του ΗΒΟ και στον μαγικό κόσμο του Game of Thrones μέσα από μια σειρά επικών τίτλων, κάνουν την καλύτερη αρχή για το νέο έτος στο Vodafone TV.

«HEATED RIVALRY»

Διαθέσιμο αποκλειστικά στις 23/1

Ο Σέιν και ο Ίλια είναι αντίπαλοι στο χόκεϊ επί πάγου. Μέχρι που ο έρωτας χτυπάει την πόρτα και κυρίως τις ζωές τους. Το HEATED RIVALRY, η πολυσυζητημένη σειρά του φετινού χειμώνα κάνει πρεμιέρα στο Vodafone TV στις 23 Γενάρη.

«A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS»

Διαθέσιμο αποκλειστικά στις 19/1

Σας έλειψε το Γουέστερος; Το ΗΒΟ ΜΑΧ έρχεται να απαλύνει τη νοσταλγία με το μοναδικό καινούργιο A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS, που πηγαίνει την ιστορία έναν αιώνα πριν τα γεγονότα του Game of Thrones, ακολουθώντας τον αφελή ιππότη Ντάνκαν και τον ιπποκόμο του αντιμετωπίζοντας εχθρούς και προκλήσεις όσο η δυναστεία των Ταγκάριεν βασιλεύει ακόμα.

Το βιβλίο Ο ΙΠΠΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ του George R.R. Martin κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις ANUBIS, όπως και ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ, αλλά και το ΦΩΤΙΑ & ΑΙΜΑ, στα οποία βασίστηκαν οι πολυβραβευμένες πρωτότυπες σειρές του ΗΒΟ «Game of Thrones» και «House of the Dragon».

«THE PITT»

Διαθέσιμος τώρα ο 2ος κύκλος

Βραβευμένο με Emmy Καλύτερης Δραματικής σειράς και υποψήφιο για Χρυσή Σφαίρα για την πρώτη του σεζόν, το THE PITT επιστρέφει με έναν δεύτερο ακόμα πιο καταιγιστικό κύκλο, δοκιμάζοντας τις αντοχές γιατρών, νοσοκόμων και ασθενών στο νοσοκομείο του Πίτσμπουργκ.

ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ DISNEY+

«WONDER MAN»

Σειρά της Marvel Television, διαθέσιμη στις 28/1

Ο επίδοξος ηθοποιός του Χόλυγουντ, Σάιμον Γουίλιαμς, κάνει ό,τι μπορεί για να ανελιχθεί επαγγελματικά. Σε μια τυχαία συνάντηση με τον Τρέβορ Σλάτερι, έναν ηθοποιό στη δύση της καριέρας του, μαθαίνει ότι ο θρυλικός σκηνοθέτης Βον Κόβακ σκοπεύει να επανεκδώσει την ταινία υπερ-ηρώων «Wonder Man». Οι δυο ηθοποιοί, σε διαμετρικά αντίθετη φάση ζωής, πασχίζουν να πάρουν κάποιον ρόλο σ’ αυτήν την ταινία που θα τους αλλάξει τη ζωή, ενώ οι θεατές ρίχνουν μια κρυφή ματιά στα παρασκήνια της βιομηχανίας θεάματος.

«THE BEAUTY»

Πρωτότυπη σειρά του FX, διαθέσιμη στις 22/1

Στο «The Beauty» του FX, ο κόσμος της μόδας απειλείται όταν διάσημα μοντέλα αρχίζουν να πεθαίνουν μυστηριωδώς. Οι πράκτορες του FBI Κούπερ Μάντσεν και Τζόρνταν Μπένετ ταξιδεύουν στο Παρίσι για να διαλευκάνουν την υπόθεση. Η έρευνά τους αποκαλύπτει έναν σεξουαλικά μεταδιδόμενο ιό που προσφέρει τέλεια ομορφιά, αλλά με τρομακτικές συνέπειες. Σύντομα, μπαίνουν στο στόχαστρο του εκπροσώπου της Εταιρείας, του δισεκατομμυριούχου που δημιούργησε το φάρμακο που ονομάζεται «The Beauty», ο οποίος θα κάνει τα πάντα για να προστατεύσει την αυτοκρατορία του, όπως να εξαπολύσει τον Εκτελεστή του. Καθώς η επιδημία εξαπλώνεται, ο Τζέρεμι, ένας μοναχικός κι απελπισμένος άντρας, μπλέκεται στο χάος, αναζητώντας το νόημα στη ζωή του, ενώ οι πράκτορες ξεκινούν έναν αγώνα δρόμου σε Παρίσι, Βενετία, Ρώμη και Νέα Υόρκη για να σταματήσουν μια απειλή που μπορεί να αλλάξει το μέλλον της ανθρωπότητας.

«Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΣΙΛΙΑΝ/ THE TALE OF SILYAN»

Ταινία, διαθέσιμη τώρα

Ο Νίκολα, ένας αγρότης ο οποίος αντιμετωπίζει τη σκληρή πραγματικότητα της οικονομίας, δεν μπορεί να πουλήσει τη γη του ή τη συγκομιδή του. Όταν η οικογένειά του φεύγει στο εξωτερικό για να βρει μια καλύτερη ζωή, εκείνος βρίσκει δουλειά ως υπάλληλος σε χωματερή. Εκεί βρίσκει τον πληγωμένο λευκό πελαργό, τον Σίλιαν. Ενώ ο Νίκολα τον φροντίζει μέχρι να αναρρώσει, δημιουργούν μια απίστευτη σχέση.

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ DISNEYLAND / DISNEYLAND HANDCRAFTED»

Διαθέσιμο στις 22/1

Βασισμένο σε σπάνιο αρχειακό υλικό και ηχητικές καταγραφές, το ντοκιμαντέρ αποτυπώνει τη συναρπαστική χρονιά που μετέτρεψε ένα τολμηρό όνειρο σε αυτό που έγινε γνωστό ως «Το Πιο Ευτυχισμένο Μέρος στη Γη» και ένα από τα πιο αγαπημένα μας πολιτιστικά σύμβολα. Ζήστε τη συναρπαστική χρονιά που γέννησε το Πιο Ευτυχισμένο Μέρος στη Γη. Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό και πρωτότυπες ηχογραφήσεις, η ταινία αποκαλύπτει την απίστευτη τέχνη, το πείσμα και την πίεση που χρειάστηκαν εκατοντάδες τεχνίτες για να κάνουν το αδύνατο όνειρο του Walt Disney πραγματικότητα, από την πρώτη σκαπάνη μέχρι την ημέρα των εγκαινίων.

ΔΕΙΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ VODAFONE TV

«THE IT CROWD»

Διαθέσιμο τώρα

Γνωστό και κατοχυρωμένο ως το πιο αστείο βρετανικό sitcom, μέσα σε μόλις 25 επεισόδια καταφέρνει να ακτινογραφήσει την (εργασιακή) ζωή του Ρόι, του Μος και της Τζεν στο ΙΤ τμήμα μιας εταιρείας. Κι αν σας ακούγεται ξένο όλο αυτό, ευκαιρία να δείτε το THE IT CROWD, που έφτασε αποκλειστικά στο Vodafone TV για να ορίσει εκ νέου την έννοια του σωστού sitcom, με το απόλυτο αγγλικό φλέγμα και την πιο nerd διάθεση για το απολαυστικό binge-watching που είδατε ποτέ.

«THE DONALD TRUMP SHOW»

Διαθέσιμο τώρα

Το χρονικό της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στη διακυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως δεν το ξαναείδατε ποτέ! Ένα ντοκιμαντέρ τριών ωρών σε παραγωγή της Fremantle παραθέτει «αφιλτράριστα» τα γεγονότα ως ένα συναρπαστικό δράμα για τους 9 πρώτους μήνες της δεύτερης διακυβέρνησης, της εσωτερικής ατζέντας του πλέον αμφιλεγόμενου ηγέτη, που αψηφά δικαστικές διαμάχες, κατηγορίες, σκάνδαλα και φήμες, που διαθέτει φίλους και εχθρούς, κράτη και συμμάχους, από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή, με «συμπρωταγωνιστές» τον Ίλον Μασκ, την Μελάνια Τραμπ. Το «The Donald Trump Show» επανεξετάζει αυτή τη θητεία ως μια κανονική θεατρική παράσταση ως ένα «τρομακτικό» ντοκουμέντο των καιρών μας.

«JAMIE’S DYSLEXIA REVOLUTION»

Διαθέσιμο τώρα

Μέσα από την προσωπική του μαρτυρία για την δυσλεξία που τον έκανε να αισθάνεται “διαφορετικός” στα σχολικά του χρόνια, ο Jamie Oliver είναι ο οικοδεσπότης του JAMIE’S DYSLEXIA REVOLUTION, ενός ντοκιμαντέρ που εξερευνά το πως το εκπαιδευτικό σύστημα βοηθά ή όχι τα παιδιά με δυσλεξία, και παίζει αποκλειστικά στο Vodafone TV.

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΕΤΙΝΩΝ ΧΡΥΣΩΝ ΣΦΑΙΡΩΝ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΟ VODAFONE TV

Η λαμπερή τελετή των φετινών βραβείων της Ένωσης των Ξένων Ανταποκριτών, οι γνωστές «Χρυσές Σφαίρες», ανέδειξαν μεγάλο νικητή την ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» (One Battle After Another) με τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας (Κωμωδίας ή Μιούζικαλ), Σεναρίου και Σκηνοθεσίας για τον Πολ Τομας Άντερσον και Β’ Γυναικείου Ρόλου για την Τεγιάνα Τέιλοερ, τους «Αμαρτωλούς» (Sinners) με τη Χρυσή Σφαίρα Μουσικής για τον Λούντβιγκ Γκόρανσον και εκείνη για το Εισπρακτικό Επίτευγμα της Χρονιάς, αλλά και τον πρώτο κύκλο του «The Pitt» (Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου τηλεοπτικού Δράματος και Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Νόα Γουίλ, που μπορεί κανείς να απολαύσει στο Vodafone TV.

Τέλος, η πρωτότυπη σειρά «Dying For Sex» του FX -που είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στο Disney+- βραβεύτηκε για την καθηλωτική ερμηνεία της Μισέλ Γουίλιαμς με τη Χρυσή Σφαίρα Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: MOVIES BY HBO

Οι πιο comfort στιγμές παίζουν αποκλειστικά εδώ!

Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές χωρούν και στη μικρή οθόνη. 50 χρόνια τώρα, το ΗΒΟ παράλληλα με τις καλύτερες και πολυβραβευμένες τηλεοπτικές σειρές, δημιουργεί και τις πιο ξεχωριστές τηλεοπτικές ταινίες. Το αφιέρωμα είναι εδώ για να το αποδείξει!

Τίτλοι αφιερώματος – The Normal Heart, Oslo, Elephant, The Tale, Mountainhead, Behind the Candelabra, Empire Falls, Game Change, All the Way, Grey Gardens, Fahrenheit 451, In the Gloaming, Citizen X, Maria Full of Grace, The Wizard of Lies, Bad Eduction, Montana, As You Like It, Last Days, Recount, Phil Spector, Paterno, The Gathering Storm, Hemingway & Gellhorn, Temple Gardin, Dinner With Friends, Wit, Capturing Mary, Into the Storm

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: THE EPIC UNIVERSE

Μάχες σε μαγικά και μαγευτικά τοπία, ο αγώνας για την επιβίωση, βασιλιάδες και στρατιώτες, μυστήρια και έρωτες, το πεπρωμένο και η μοίρα – όλα σε ένα μοναδικό αφιέρωμα για δυο επικά σύμπαντα που συναντιούνται για πρώτη φορά στο αφιέρωμα που ετοίμασε το Vodafone TV με τίτλο THE EPIC UNIVERSE και ενώνει το Game of Thrones με το Lord of the Rings.

Τίτλοι αφιερώματος – Game of Thrones, House of the Dragon, A Knight of the Seven Kingdoms, Game of Thrones: The Last Watch, Lord of the Rings: The Fellowship of the Rings, Lord of the Rings: The Two Towers, Lord of the Rings: The Return of the King, Lord of the Rings: The War of Rohirrim

VIDEO CLUB: ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

«DEAD OF WINTER»

Διαθέσιμο τώρα για ενοικίαση

Μια γυναίκα πηγαίνει σε μια παγωμένη λίμνη για να τιμήσει τη μνήμη του νεκρού συντρόφου της, όταν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει μια περίεργη υπόθεση απαγωγής. Η Έμα Τόμσον πρωταγωνιστεί στο (παγωμένο) DEAD OF WINTER και αποδεικνύεται πολύ σκληρή για να πεθάνει.

«ETERNITY»

Διαθέσιμο τώρα για ενοικίαση

Υπάρχει μετά θάνατον…έρωτας; Αυτό απαντάει με τον πιο αστείο και πληγωτικό τρόπο το ETERNITY, καθώς η Ελίζαμπεθ Όλσεν θα κληθεί να διαλέξει στην “άλλη” ζωή μεταξύ του πρώτου της έρωτα και του για χρόνια συζύγου της.