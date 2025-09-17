The Issue
Now Reading
Νέα Μπισκότα Βρώμης Παπαδοπούλου με Cranberries
The Issue
The Issue

Νέα Μπισκότα Βρώμης Παπαδοπούλου με Cranberries

Avatar photo
by
17 Σεπτεμβρίου, 2025
Νέα Μπισκότα Βρώμης Παπαδοπούλου με Cranberries
Avatar photo

Μία νέα πρόταση με υπέροχη γεύση και τραγανή υφή έρχεται να γίνει η αγαπημένη μας επιλογή.

Τα Μπισκότα Βρώμης Παπαδοπούλου συνδυάζουν τα οφέλη της βρώμης με την υπέροχη γεύση των φρούτων, των ξηρών καρπών και της μαύρης σοκολάτας.

 

Νέα Μπισκότα Βρώμης Παπαδοπούλου με Cranberries

 

Τα νέα Μπισκότα Βρώμης Παπαδοπούλου με Cranberries έρχονται να κερδίσουν την προτίμησή μας με μία σειρά από οφέλη: αποτελούν πηγή φυτικών ινών και περιέχουν καστανή ζάχαρη και φυσικές αρωματικές ύλες!
Ένα θρεπτικό και νόστιμο μπισκότο που θα γνωρίσουμε και θα αγαπήσουμε φέτος το καλοκαίρι!

 

Νέα Μπισκότα Βρώμης Παπαδοπούλου με Cranberries

Η νέα γεύση με Cranberries εμπλουτίζει την ήδη απολαυστική υπάρχουσα σειρά των μπισκότων βρώμης: με Μαύρη Σοκολάτα, με Μήλο και Ξηρούς Καρπούς, με γεύση Πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη, με Κακάο και Μαύρη Σοκολάτα χωρίς ζάχαρη.

Μπισκότα Βρώμης Παπαδοπούλου…
Δώσε στον εαυτό σου αυτό που του αξίζει!

Tags



Ακολούθησε το TheIssue.gr στο Google News και μάθε πρώτη όλα τα νέα!


The Issue
Site Footer
Dnews
theissue.gr

Site Footer

Copyright © 2022 – 2025 TheIssue.gr • All Rights Reserved.

Developed by Nuevvo