Nadia Talks Wellness – Οι 1000 Πρώτες Ημέρες της Ζωής

Οι πρώτες 1000 ημέρες της ζωής ενός παιδιού αποτελούν καθοριστική περίοδο καθώς τότε διαμορφώνονται οι βάσεις της σωματικής, συναισθηματικής και ψυχικής του υγείας. Αυτήν ακριβώς τη σημασία αναδεικνύει η νέα σειρά πέντε επεισοδίων του podcast “Nadia Talks Wellness”, με τίτλο «Οι 1000 Πρώτες Ημέρες της Ζωής – Το προσχέδιο για τη σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού», σε παρουσίαση της Νάντιας Μπουλέ. Με αποκλειστικό χορηγό τα Pampers Premium Care, η σειρά φιλοξενεί διακεκριμένους επιστήμονες και ειδικούς, οι οποίοι, με σχεδιασμό και επιστημονική επιμέλεια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού “ΚΟΙΤΙΔΑ”, προσφέρουν μια πολύτιμη, τεκμηριωμένη ματιά στους παράγοντες που διαμορφώνουν την ανάπτυξη των παιδιών από τη γέννηση έως τα τρία πρώτα χρόνια της ζωής τους.

Τα δύο πρώτα επεισόδια της σειράς «Οι 1000 Πρώτες Ημέρες της Ζωής» είναι ήδη διαθέσιμα.

Πιο αναλυτικά η θεματολογία για τα επεισόδια:

Επεισόδιο 1: Η καθοριστική σημασία των πρώιμων εμπειριών. Με τον Αντώνη Σταματάκη.

O κος Σταματάκης είναι Καθηγητής Βιολογίας-Βιολογίας Συμπεριφοράς στο Τμήμα Νοσηλευτικής στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Επεισόδιο 2: Οι μακροχρόνιες συνέπειες του προ- και περιγεννητικού στρες στην οικοδόμηση της ψυχικής και σωματικής ανθεκτικότητας. Με τον Γεώργιο Χρούσο.

Ο κος Χρούσος είναι Ακαδημαϊκός, Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας, , Διευθυντής Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Υγείας Μητέρας, Παιδιού και Ιατρικής Ακρίβειας, Επικεφαλής Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής, ΕΚΠΑ,Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur. Συγκαταλέγεται μεταξύ των 250 πλέον επιδραστικών κλινικών ερευνητών του κόσμου.

Επεισόδιο 3 (13/11): Οι περιπέτειες στην απόκτηση ενός παιδιού. Με την Μαριάννα Θεοδωρά.

Η κα Θεοδωρά είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ.

Επεισόδιο 4 (27/11): Οι αποχωρισμοί στη ζωή του παιδιού. Με την Κωσταντίνα Τσώνη.

Η κυρία Τσώνη είναι Παιδίατρος Νεογνολόγος, Δ/ντρια ΕΣΥ, Νοσοκομείο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης.

Επεισόδιο 5 (11/12): Εν τέλει, τί χρειάζεται ένα παιδί για να μεγαλώσει; Με τον Χρήστο Ιωαννίδη.

Ο κος Ιωαννίδης είναι Παιδοψυχολόγος, Ψυχαναλυτικός Ψυχοθεραπευτής Παιδιού και Εφήβου (Association of Child Psychotherapists _ UK )Υπηρεσία Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου(National Health Service),North London Foundation Trust.

Ακούστε τη σειρά στο podcast “Nadia Talks Wellness”, διαθέσιμη σε όλες τις δημοφιλείς πλατφόρμες.