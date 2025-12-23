«Μύρισε Χριστούγεννα» παντού

LIFE
23/12/2025 (Τελευταία Ενημέρωση: 29.12.2025 - 14:34)
«Μύρισε Χριστούγεννα» παντού
TheIssue.gr TheIssue.gr

Η εταιρεία Ε.Ι. Παπαδόπουλος «ταξίδεψε» την πιο Χριστουγεννιάτικη μπισκοτένια μυρωδιά από τα εργοστάσιά της στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

 

Η εταιρεία Ε.Ι. Παπαδόπουλος υποδέχτηκε φέτος τα Χριστούγεννα μέσα από τη νέα της καμπάνια «Μύρισε Χριστούγεννα». Εμπνευσμένη από το αγαπημένο άρωμα των φρεσκοψημένων μπισκότων ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, δημιούργησε μια εμπειρία που ταξίδεψε μέχρι τη Θεσσαλονίκη, και σε κάθε εργοστάσιο της, δημιουργώντας μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη δράση για όλους.

«Μύρισε Χριστούγεννα» παντού

Στο επίκεντρο της ενέργειας βρέθηκε ένα ειδικά διαμορφωμένο, εορταστικό van ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, το οποίο ξεκίνησε ένα ταξίδι γεμάτο αρώματα, χαμόγελα και χριστουγεννιάτικη διάθεση.

Το Σαββατοκύριακο 13 & 14 Δεκεμβρίου, η Πλατεία Αριστοτέλους πλημμύρισε Χριστούγεννα. Το χριστουγεννιάτικο van στάθμευσε στο πιο κεντρικό σημείο της πλατείας και μετέτρεψε την καρδιά της Θεσσαλονίκης σε έναν ζεστό, γιορτινό προορισμό, προσελκύοντας πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας.

«Μύρισε Χριστούγεννα» παντού

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ζεστή σοκολάτα και λαχταριστά cookies ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, να γυρίσουν τον Τροχό της Τύχης και να κερδίσουν αγαπημένα προϊόντα, ενώ παράλληλα συμμετείχαν σε διαγωνισμό για 25 συλλεκτικά, limited edition χριστουγεννιάτικα δώρα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.

Τη γιορτινή ατμόσφαιρα απογείωσε η παρουσία του ραδιοφωνικού παραγωγού Μαργαρίτη Κεχαγιά, ο οποίος με ένα διασκεδαστικό quiz γνώσεων γύρω από την ιστορία και τα προϊόντα της εταιρείας, προσκάλεσε περαστικούς να συμμετάσχουν και να κερδίσουν δώρα, δίνοντας ακόμα περισσότερο παλμό και ενέργεια στη δράση.

«Μύρισε Χριστούγεννα» παντού

Το van, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Ξεκίνησε και συνέχισε το ταξίδι του στα εργοστάσια της εταιρείας Ε.Ι. Παπαδόπουλος σε Βόλο, Θεσσαλονίκη, Οινόφυτα, Ασπρόπυργο και Αθήνα, προσφέροντας στους εργαζομένους στιγμές χαλάρωσης και γιορτής. Εκεί, οι άνθρωποι της εταιρείας απόλαυσαν ζεστή σοκολάτα, παρέλαβαν τα χριστουγεννιάτικα δώρα τους και συμμετείχαν σε εσωτερικές εορταστικές δράσεις.

«Μύρισε Χριστούγεννα» παντού

Η καμπάνια «Μύρισε Χριστούγεννα» μετέτρεψε μια οικεία και αγαπημένη μυρωδιά σε αφορμή για σύνδεση, μοίρασμα και χαρά. Από τα εργοστάσια μέχρι τους δρόμους τη πόλης το χριστουγεννιάτικο van μας θύμισε ότι οι μυρωδιές που αγαπάμε εκείνες που σημαίνουν για εμάς ζεστασιά, θαλπωρή και οικογενειακές στιγμές ξεκινούν πάντοτε από τους ανθρώπους που τις δημιουργούν. 

TAGS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μύρισε Χριστούγεννα» … με τη νέα εορταστική καμπάνια της Παπαδοπούλου
LIFE

Μύρισε Χριστούγεννα» … με τη νέα εορταστική καμπάνια της Παπαδοπούλου

20.11.2025 - 18:53
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Νέα Μπισκότα Βρώμης Παπαδοπούλου με Cranberries
LIFE

Νέα Μπισκότα Βρώμης Παπαδοπούλου με Cranberries

17.09.2025 - 01:47
Cranberries, Μπισκότα Βρώμης Παπαδοπούλου, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Νέες Granola Protein Bars ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
LIFE

Νέες Granola Protein Bars ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

24.06.2025 - 15:31
GRANOLA, μπάρα δημητριακών, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
«Το Μέσα μας κάνει τη διαφορά»: Η νέα καμπάνια από τα Γεμιστά Παπαδοπούλου!
LIFE

«Το Μέσα μας κάνει τη διαφορά»: Η νέα καμπάνια από τα Γεμιστά Παπαδοπούλου!

16.06.2025 - 17:36
ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Νέο Ψωμί Τοστ Ψίχα από την ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ!
LIFE

Νέο Ψωμί Τοστ Ψίχα από την ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ!

28.03.2025 - 19:57
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ