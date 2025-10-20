MyPlanet: Μια πράσινη ανάσα ζωής για το μέλλον

Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, το Ντράφι «πλημμύρισε» από ανθρώπους, χαμόγελα και αισιοδοξία, χάρη στην πρωτοβουλία δενδροφύτευσης που υλοποίησε το MyPlanet, η ολοκληρωμένη σειρά απορρυπαντικών και καθαριστικών της ROLCO. Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Καθαρά για τον Πλανήτη», που έχει ως στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μέσα από την εκπαίδευση, τη συμμετοχή και τη συλλογική δράση με ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

Το MyPlanet ανέλαβε δράση στην περιοχή του Ντραφίου, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας στοχευμένη δενδροφύτευση με την υποστήριξη του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού We4All. Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη συνολική συμβολή του MyPlanet στην αναδάσωση της Αττικής, όπου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 5.000 δενδροφυτεύσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και του αστικού πρασίνου.

Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς περισσότεροι από 130 εθελοντές κάθε ηλικίας, ανάμεσά τους και εργαζόμενοι της ROLCO, ένωσαν τις δυνάμεις τους με έναν κοινό σκοπό: την αναγέννηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας για το μέλλον.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Αντιδήμαρχος Ραφήνας–Πικερμίου, κ. Χαράλαμπος Ζαφειρόπουλος, ο οποίος τόνισε τη σημασία τέτοιων δράσεων ως καταλύτη ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των πολιτών. Χαιρετισμούς απηύθυναν, επίσης, ο Αλέξανδρος Δελλασούδας, Marketing Director της ROLCO, και εκπρόσωπος της We4All, υπογραμμίζοντας τη σημασία των συνεργασιών που αφήνουν θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον.

Τα προϊόντα MyPlanet αποτελούν τα πρώτα φιλικά προς το περιβάλλον απορρυπαντικά που σέβονται τόσο τον άνθρωπο όσο και το περιβάλλον, ενώ το brand αποτελεί εδώ και 17 χρόνια σημείο αναφοράς στην προστασία του οικοσυστήματος. Μέσω του προγράμματος «Καθαρά για τον Πλανήτη», το MyPlanet συμβάλλει στην ενίσχυση της οικολογικής υπευθυνότητας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης αξίες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας.

«Στο MyPlanet, η βιωσιμότητα δεν είναι απλώς μια αξία, είναι ο πυρήνας της ταυτότητάς μας. Με τη δράση μας στο Ντράφι, δίνουμε ζωή σε μια περιοχή που δοκιμάστηκε, αποδεικνύοντας ότι κάθε μικρή πράξη μπορεί να φέρει μεγάλη αλλαγή. Για εμάς είναι σημαντικό όχι μόνο να παράγουμε προϊόντα που σέβονται το περιβάλλον και τον άνθρωπο, αλλά να εμπνέουμε, να παρακινούμε, να εκπαιδεύουμε τη νέα γενιά και να δίνουμε το παράδειγμα στα παιδιά μας να υιοθετούν αυτές τις αξίες, να αγαπάνε και να προστατεύουν το περιβάλλον.», δηλωσε ο Αλέξανδρος Δελλασούδας, Marketing Director της ROLCO.