Μπαρ Μπεε Κιου x Λευτέρης Πέτρου: Νέες συνταγές, νέα γευστική ταυτότητα

Το Μπαρ Μπεε Κιου παρουσιάζει τις νέες του συνταγές burgers, υπογεγραμμένες από τον Λευτέρη Πέτρου, γνωστό στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή του στο MasterChef, όπου κατέκτησε τη 2η θέση. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, το brand εμπλουτίζει το μενού του με νέες προτάσεις που δίνουν ξεκάθαρο βάρος στη γεύση, την πρώτη ύλη και τη σωστή τεχνική.

Ο Λευτέρης Πέτρου υπογράφει τις νέες συνταγές burgers του Μπαρ Μπεε Κιου, φέρνοντας τη δική του ματιά και εμπειρία στη γευστική τους ταυτότητα. Οι συνταγές που παρουσιάζονται τώρα αποτελούν την πρώτη γευστική πρόταση αυτής της νέας δημιουργικής κατεύθυνσης, ενώ το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν και νέες προσθήκες στο μενού.



Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί τη νέα δημιουργική κατεύθυνση του Μπαρ Μπεε Κιου, με ξεκάθαρη έμφαση στο προϊόν, την ποιότητα και τη γευστική συνέπεια. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη εφαρμοστεί νέες διαδικασίες στην κουζίνα. Όλα τα burgers σερβίρονται σε αφράτο, βουτυρένιο πατατόψωμο δικής τους συνταγής, με νέο μοσχαρίσιο μπιφτέκι που ψήνεται με την αυθεντική τεχνική του smash, ώστε να καραμελώνει σωστά το κρέας και να αναδεικνύονται τα αρώματα και η γεύση του. Παράλληλα, σε όλες τις συνταγές δίνεται η δυνατότητα αντικατάστασης του smashed μπιφτεκιού με το κλασικό, ζουμερό μπιφτέκι 200g του Μπαρ Μπεε Κιου.



Τα νέα burgers με την υπογραφή του Λευτέρη Πέτρου



FULL HOUSE

Δύο smashed μοσχαρίσια μπιφτέκια με σωστή καραμελοποίηση, τέσσερις φέτες cheddar, διπλό μπέικον και καραμελωμένα κρεμμύδια συνθέτουν ένα burger με έντονο γευστικό αποτύπωμα. Η teriyaki sauce προσθέτει γλυκιά αλμυρή ένταση και umami χαρακτήρα, ενώ iceberg και πίκλες ισορροπούν τη λιπαρότητα. Μια πληθωρική και χορταστική επιλογή για όσους αναζητούν γεμάτες γεύσεις.



BEEF CHEEKA

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές προτάσεις του chef. Σιγομαγειρεμένα μοσχαρίσια μάγουλα, ιδιαίτερα τρυφερά, συνδυάζονται με σάλτσα αντζίκας, μια αρωματική σάλτσα πιπεριάς που δίνει βάθος και ελαφριά πικάντικη ένταση στο μοσχάρι. Η κρέμα παρμεζάνας και η spicy mayo προσθέτουν ένταση και κρεμώδη υφή, η coleslaw φρεσκάδα, ενώ οι πίκλες και το τραγανό τηγανητό κρεμμύδι ολοκληρώνουν ένα σύνθετο και ισορροπημένο burger.

Οι νέες συνταγές αποτυπώνουν τη δημιουργική σύμπραξη του Μπαρ Μπεε Κιου με τον Λευτέρη Πέτρου στη δημιουργία comfort επιλογών με χαρακτήρα, που βασίζονται στη σωστή τεχνική, την καθαρή γεύση και την ποιοτική πρώτη ύλη.