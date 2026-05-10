Μητρότητα και Επιχειρηματικότητα: Δύο ρόλοι που αλληλοσυμπληρώνονται με αφοσίωση και ήθος

Στον απαιτητικό και ευαίσθητο κλάδο της Υγείας, η ηγεσία απαιτεί κάτι περισσότερο από διοικητικές ικανότητες, απαιτεί ενσυναίσθηση και ακρίβεια. Με αφορμή τη Ημέρα της Μητέρας, συναντήσαμε την κυρία Γιώτα Τριανταφύλλου, τη γυναίκα που βρίσκεται στο τιμόνι της Κοσμοιατρικής. Διοικώντας τέσσερις πρότυπες διαγνωστικές μονάδες, μας ανοίγει τα χαρτιά της για το πώς η μητρική φροντίδα μεταφράζεται σε επιχειρηματική ηθική και πώς οι δύο αυτοί κόσμοι συνυπάρχουν σε μία καθημερινότητα που δεν σταματά ποτέ.

-κ. Τριανταφύλλου, η μητρότητα και η επιχειρηματικότητα είναι δύο απαιτητικοί στίβοι. Με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας, θα θέλαμε να μας πείτε πώς συνδιαλέγονται αυτοί οι δύο ρόλοι στην καθημερινότητά σας ως η γυναίκα που βρίσκεται στο τιμόνι της Κοσμοιατρικής.

Για να μιλήσουμε ρεαλιστικά, οι δύο αυτοί ρόλοι δεν συνδυάζονται πάντα εύκολα, είναι δύο ρόλοι που αλληλοσυμπληρώνονται αλλά απαιτούν προσπάθεια και συνεχή ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Παρότι προϋποθέτουν κοινά χαρακτηριστικά, απαιτούν, ταυτόχρονα, να μοιράζεις ισορροπημένα το χρόνο, την προσοχή και την αφοσίωσή σου. Αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό ούτε, φυσικά, ξεκούραστο. Ωστόσο, αποτελεί μια ουσιαστική πρόκληση το να καταφέρνεις να δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό σε όλα τα «παιδιά» σου.

-Υπάρχουν κοινά σημεία αναφοράς ανάμεσα στη φροντίδα μίας οικογένειας και τη διοίκηση ενός διαγνωστικού κέντρου;

Η φροντίδα μιας οικογένειας αποτελεί μεγάλη ευθύνη. Απαιτεί ενσυναίσθηση, ώστε να μπορείς να κατανοείς τις ανάγκες όλων, αποφασιστικότητα για να θέτεις αρχές και στόχους, προσαρμοστικότητα απέναντι στις καθημερινές αλλαγές και στο απρόβλεπτο, καθώς και ικανότητα διαχείρισης συχνά σύνθετων προβλημάτων. Παράλληλα, χρειάζεται ανθεκτικότητα, ώστε να μπορείς να ανακάμπτεις μετά από δυσκολίες, αλλά και δημιουργικότητα, για να μεγαλώνεις τα παιδιά με φαντασία και έμπνευση.

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά είναι εξίσου απαραίτητα και στη διοίκηση μιας επιχείρησης και ακόμη περισσότερο στη λειτουργία ενός ιατρικού διαγνωστικού κέντρου, όπου στο επίκεντρο βρίσκεται πάντοτε ο άνθρωπος.

-Ο τομέας της υγείας χαρακτηρίζεται από υψηλό στρες και κρίσιμες αποφάσεις. Ποιο είναι το προσωπικό σας «αντίδοτο» για τη διατήρηση των ισορροπιών ανάμεσα στις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τον ποιοτικό χρόνο με το παιδί σας;

Για μένα, το «αντίδοτο» είναι η συνειδητή παρουσία. Όταν είμαι στη δουλειά, είμαι εκεί με όλη μου τη συγκέντρωση. Όταν είμαι με το παιδί μου, αφήνω πίσω κάθε επαγγελματική σκέψη και είμαι πραγματικά εκεί. Ακόμη και μικρές καθημερινές στιγμές αποκτούν μεγάλη αξία όταν τις ζεις ουσιαστικά. Παράλληλα, προσπαθώ να διατηρώ μια εσωτερική ισορροπία, θυμίζοντας στον εαυτό μου τι έχει πραγματικά σημασία.

-Έχετε αισθανθεί ποτέ ότι η «μητρική διαίσθηση» ή η ενσυναίσθηση που αναπτύσσει μια γυναίκα ως μητέρα, σας βοήθησε να λάβετε πιο σωστές αποφάσεις για το μέλλον και τους ανθρώπους της Κοσμοϊατρικής;

Πολλές φορές. Η ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα να κατανοούμε σε βάθος τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τα κίνητρα ενός άλλου ανθρώπου, μπαίνοντας ουσιαστικά στη θέση του και προσπαθώντας να δούμε τον κόσμο μέσα από τη δική του οπτική. Πρόκειται για μια δεξιότητα που δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης, βελτιώνει την επικοινωνία, ενισχύει τη συνεργασία και συμβάλλει ουσιαστικά στην επίλυση συγκρούσεων.

Είναι μια πολύτιμη και απαραίτητη ικανότητα, τόσο για κάθε μητέρα όσο και για κάθε επαγγελματία στον χώρο της υγείας.

-Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να περάσετε στο παιδί σας μέσα από την πορεία σας στο «επιχειρείν»; Είναι η εργατικότητα το κυριότερο μάθημα που επιθυμείτε να κληροδοτήσετε;

Η εργατικότητα είναι σημαντική, αλλά το «επιχειρείν» είναι πολυδιάστατο. Θα ήθελα το παιδί μου να μάθει να αγαπά αυτό που κάνει, να σέβεται τους ανθρώπους και να λειτουργεί με ήθος και αφοσίωση, παραμένοντας αυθεντικό . Να καταλάβει ότι η επιτυχία δεν μετριέται μόνο με αποτελέσματα, αλλά και με τον τρόπο που φτάνεις σε αυτά, ισορροπώντας πάντα τις εσωτερικές σου ανάγκες και επιθυμίες. Αν καταφέρει να είναι ένας καλός, χαρούμενος άνθρωπος με αξίες, αυτό θα είναι για μένα το μεγαλύτερο επίτευγμα.

-Τι θα συμβουλεύατε μία νέα γυναίκα που φοβάται να συνδυάσει τη μητρότητα με μια καριέρα στον τομέα της υγείας ή της επιχειρηματικότητας;

Συνήθως οι γυναίκες τη σημερινή εποχή ξεκινούν πρώτα την καριέρα τους και καθυστερούν να πάρουν την απόφαση να ξεκινήσουν το ταξίδι της μητρότητας. Το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει ποτέ η «τέλεια στιγμή». Υπάρχει, όμως, η προσωπική απόφαση και η θέληση μιας γυναίκας να συνδυάσει αυτούς τους δύο σημαντικούς ρόλους τη στιγμή που θα νιώσει ασφαλής. Δεν είναι εύκολο, είναι όμως εφικτό αρκεί να είναι σαφές ότι και οι δύο ρόλοι είναι απαιτητικοί και προϋποθέτουν συνέπεια και ισορροπία.

Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι μια γυναίκα που επιλέγει να αφοσιωθεί περισσότερο στη μητρότητα ή, αντίστοιχα, στην επαγγελματική της πορεία, κάνει μια λιγότερο σωστή επιλογή. Κάθε διαδρομή είναι διαφορετική και αξίζει σεβασμό.

-Κλείνοντας, αν έπρεπε να αφιερώσετε τη φετινή γιορτή της μητέρας σε μία αξία που διέπει τόσο τη ζωή όσο και την εργασία σας, ποια θα ήταν αυτή;

Η αυταξία. Η εγγενής αίσθηση ότι κάθε άνθρωπος είναι πολύτιμος και αξίζει σεβασμό, ανεξάρτητα από τα εξωτερικά επιτεύγματα ή την κοινωνική αποδοχή. Είναι η βαθιά πεποίθηση ότι είμαστε «αρκετοί» ακριβώς όπως είμαστε.

Πιστεύω πως όταν ένας άνθρωπος αναγνωρίζει την εσωτερική του αξία, μπορεί να λειτουργεί με μεγαλύτερη αυτογνωσία, ισορροπία και σεβασμό τόσο προς τον εαυτό του όσο και προς τους άλλους. Είναι μια αξία που προσπαθώ να υπηρετώ σε κάθε ρόλο μου.

Ευχαριστούμε την Διευθύνουσα Σύμβουλο της Κοσμοϊατρικής, κ. Γιώτα Τριανταφύλλου για την ενδιαφέρουσα συζήτηση και την ευκαιρία να δούμε μέσα από τη δική της ματιά πώς η αγάπη και η φροντίδα μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για κάθε μεγάλη επιτυχία.

