MINOAN LINES: Για δεύτερη χρονιά ταξιδεύουμε για καλό σκοπό

Στηρίζουμε και φέτος τον Παγκρήτιο Σύλλογο Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία «Η ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» με μία μεγάλη καμπάνια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 1 εισιτήριο → 1 ευρώ → 1 πράξη αγάπης

Και αυτές τις γιορτές, η MINOAN LINES δίνει στο ταξίδι ξεχωριστή αξία και συνεχίζει τη σπουδαία πρωτοβουλία για την ενίσχυση των παιδιών του Παγκρήτιου Συλλόγου Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία «Η ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ». Εσείς επιλέγετε τη MINOAN LINES και η εμβληματική ελληνική εταιρεία στηρίζει το πολύτιμο έργο της «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑΣ». Με τη δράση με κεντρικό μήνυμα «1 εισιτήριο → 1 ευρώ → 1 πράξη αγάπης», η MINOAN LINES προσφέρει και φέτος €1 για κάθε εισιτήριο σε όλα τα δρομολόγια που θα πραγματοποιηθούν στις 24 και 30 Δεκεμβρίου, στη γραμμή Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο και αντίστροφα.

Το πραγματικό ταξίδι ξεκινά από την καρδιά

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η MINOAN LINES προχωρά σε μία κίνηση που μας θυμίζει ότι όλοι μπορούμε να συμμετέχουμε σε κάτι σημαντικό και να προσφέρουμε χαμόγελα και ελπίδα. Κάθε ταξίδι, γίνεται ένας μικρός κρίκος σε μία μεγάλη αλυσίδα προσφοράς και κάθε εισιτήριο, ένα σύμβολο συμμετοχής και ουσιαστικής βοήθειας.

Μία αγκαλιά για τα παιδιά και τις οικογένειές τους

Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία «Η Ηλιαχτίδα» ιδρύθηκε το 1992 στο Ηράκλειο Κρήτης. Αποτελεί πιστοποιημένο φορέα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Κύριος σκοπός του συλλόγου είναι η παροχή ψυχολογικής, ηθικής, υλικής και κάθε μορφής συμπαράστασης και μέριμνας, στα παιδιά και στους εφήβους με καρκίνο και στις οικογένειές τους. Λειτουργεί καθημερινά και αδιάλειπτα μέσω των υποστηρικτικών δομών της: Στον Ξενώνα Φιλοξενίας που βρίσκεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) φιλοξενούνται δωρεάν οι οικογένειες των παιδιών που νοσηλεύονται και στη Δομή Ψυχοκοινωνικής Στήριξης παρέχεται συστηματική δωρεάν ψυχοθεραπεία στα παιδιά και στα μέλη των οικογενειών τους. Παράλληλα, στηρίζει οικονομικά τις οικογένειες καλύπτοντας εξετάσεις, επεμβάσεις, θεραπείες, έξοδα μετακίνησης και άλλες πρακτικές ανάγκες.

MINOAN LINES: Μια μεγάλη αγκαλιά με Κρητική υπογραφή

Τα Χριστούγεννα, οι αξίες της προσφοράς, της φροντίδας και της ανθρώπινης επαφής γίνονται πιο φωτεινές από ποτέ. Αξίες που η MINOAN LINES υπηρετεί διαχρονικά, από το 1972 μέχρι σήμερα, στηρίζοντας τον άνθρωπο, την υγεία, τον πολιτισμό, την παιδεία, τον αθλητισμό και το περιβάλλον. Η MINOAN LINES διακρίνεται για την ποιότητα και την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση, προσφέροντας ασφαλείς και άνετες μεταφορές με τα υπερσύγχρονα οικολογικά πλοία της. Έχει βραβευτεί επανειλημμένα για την καινοτομία, την αξιοπιστία και τη δέσμευσή της στην προστασία του περιβάλλοντος. Συνεισφέρει ενεργά στο κοινωνικό σύνολο μέσα από πολυάριθμες δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Και για άλλη μια χρονιά, αποδεικνύει πως ένα απλό ταξίδι μπορεί να γίνει μια μεγάλη πράξη αγάπης.

Από το Ηράκλειο της Κρήτης σε όλη την Ελλάδα, η αγάπη ταξιδεύει με τη MINOAN LINES.