Milan Design Week 2026: Η Samsung παρουσιάζει την έκθεση “Design Is an Act of Love”

Η έκθεση εξερευνά νέους τρόπους ζωής μέσα από το design, σε 12 ζώνες

Αθήνα, 22 Απριλίου 2026 – Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε τα εγκαίνια της έκθεσης “Design is an Act of Love” στο Milan Design Week 2026. Δομημένη σε 12 ζώνες στο Samsung Design Open Lab στο Superstudio Più στο Μιλάνο, μέχρι και τις 26 Απριλίου, η έκθεση «ζωντανεύει» την πρόταση της εταιρείας για το πώς μπορεί το design να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες ανθρώπινες ανάγκες και συμπεριφορές.

Σχεδιασμένη ως ένα ανοιχτό εργαστήριο, η έκθεση προσφέρει ένα χώρο εξερεύνησης, πειραματισμού και ανακάλυψης, αποτυπώνοντας μια στιγμή μέσα σε ένα εν εξελίξει ταξίδι.

Κάθε μία από τις 12 ζώνες παρουσιάζει μια ξεχωριστή διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο το design μπορεί να διαμορφώσει την καθημερινότητα. Οι ζώνες οργανώνονται γύρω από δύο βασικές διαστάσεις εμπειρίας: Human Centricity και Expressive Design. Μέσα σε αυτές τις ζώνες, μια σειρά δημιουργικών εξερευνήσεων αναδεικνύει ιδέες, δυνατότητες και μελλοντικές κατευθύνσεις της εταιρείας. Με αυτόν τον τρόπο, η Samsung Design κάνει το όραμά της πιο απτό, προσκαλώντας τους επισκέπτες να δουν το design ως μια εξελισσόμενη, ανθρωποκεντρική πρακτική.

Ο σχεδιασμός των Samsung συσκευών επιχειρεί να διευρύνει την προσέγγιση της εταιρείας πέρα από την εμπειρία χρήστη, εστιάζοντας στο πώς οι άνθρωποι ζουν και βιώνουν την καθημερινότητα.

«Ο σχεδιασμός πρέπει να αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία της ανθρωπότητας, αγκαλιάζοντας διαφορετικούς τρόπους ζωής και αξίες», δήλωσε ο Mauro Porcini, President και Chief Design Officer (CDO) του Device eXperience (DX) Division στη Samsung Electronics. «Δεν αφορά μόνο τη δημιουργία προϊόντων αλλά τη διαμόρφωση εμπειριών που μοιάζουν προσωπικές και ουσιαστικές στην καθημερινή ζωή. Μέσα από το Samsung Design Open Lab, μοιραζόμαστε το πώς αυτή η σκέψη διαμορφώνει την προσέγγισή μας στο design και στο μέλλον της καθημερινής ζωής».

Παρότι η έκθεση εξερευνά νέες κατευθύνσεις στο design, αντανακλά, ταυτόχρονα, μια φιλοσοφία που καθοδηγεί τη Samsung για περισσότερα από 30 χρόνια, τοποθετώντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο της. Οι ιδέες που παρουσιάζονται χτίζουν πάνω σε αυτό το θεμέλιο, μεταφράζοντάς το σε νέους, συνεχώς εξελισσόμενους τρόπους ζωής.