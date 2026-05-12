Μια ξεχωριστή απογευματινή εμπειρία για τα παιδιά του Ιδρύματος Χατζηκώνστα στο Hard Rock Cafe Athens

Με επίκεντρο τη χαρά της προσφοράς, το Hard Rock Cafe Athens φιλοξένησε στις 11 Μαΐου, τα 24 παιδιά του Ιδρύματος Χατζηκώνστα στον χώρο του στο Μοναστηράκι.

Η επίσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά το σχολικό πρόγραμμα των παιδιών, ξεκίνησε με μια περιήγηση στον κόσμο της μουσικής ιστορίας. Μαζί με τους συνοδούς τους, οι καλεσμένοι ξεναγήθηκαν στη συλλογή των θρυλικών memorabilia, ανακαλύπτοντας από κοντά εμβληματικές κιθάρες και αντικείμενα σπουδαίων καλλιτεχνών. Η συνέχεια δόθηκε γύρω από το τραπέζι, όπου όλοι μαζί απόλαυσαν ένα γεύμα βασισμένο στις χαρακτηριστικές γεύσεις του Hard Rock Cafe Athens, ενώ η διάθεση ανέβηκε ακόμα περισσότερο με δραστηριότητες face painting, από την Πολύχρωμη Σπείρα, που μετέτρεψαν το απόγευμα σε μια μικρή γιορτή. Πριν την αναχώρησή τους, η Διοίκηση του καταστήματος δώρισε σε κάθε παιδί από ένα αυθεντικό HARD ROCK αναμνηστικό δώρο ως ενθύμιο της συνάντησης.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία επικεντρώθηκε στην παροχή μιας ποιοτικής εξόδου για τα παιδιά του Ιδρύματος Χατζηκώνστα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της επιχείρησης για ουσιαστική στήριξη της τοπικής κοινότητας.

«Ο στόχος μας ήταν να προσφέρουμε μια διαφορετική εμπειρία γεμάτη χρώμα, μουσική και ζεστή φιλοξενία. Η μεγαλύτερη ανταμοιβή για εμάς ήταν η ενέργεια και τα χαμόγελα των παιδιών. Αποτελεί σταθερή μας πεποίθηση ότι η μουσική έχει τη δύναμη να ενώνει και να προσφέρει στιγμές ξεγνοιασιάς», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Hard Rock Cafe Athens, κ. Σταμάτης Τσαμτσουκάκης.

Από την πλευρά του ιδρύματος, ο Διευθυντής του Ιδρύματος Χατζηκώνστα, Λεωνίδας Δραγουμάνος, δήλωσε: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά το Hard Rock Cafe Athens για αυτή την όμορφη πρωτοβουλία. Για τα παιδιά μας, τέτοιες στιγμές έχουν πραγματική αξία, γιατί τους δίνουν χαρά και την ευκαιρία να ζήσουν κάτι διαφορετικό από την καθημερινότητά τους. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να βλέπουμε ανθρώπους και επιχειρήσεις να στέκονται δίπλα στα παιδιά με τέτοια διάθεση και φροντίδα. Ελπίζουμε αυτή η εμπειρία να είναι μόνο η αρχή για αντίστοιχες δράσεις στο μέλλον».