Μια βραδιά στο Urban Roof Garden που επαναπροσδιορίζει τα urban events με την υπογραφή του Δειπνοσοφιστήριον

LIFE
04/05/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 05.05.2026 - 18:55)
Μια βραδιά στο Urban Roof Garden που επαναπροσδιορίζει τα urban events με την υπογραφή του Δειπνοσοφιστήριον
TheIssue.gr TheIssue.gr

Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον χώρο και να απολαύσουν εκλεπτυσμένες γεύσεις, σχεδιασμένες με έμφαση στη λεπτομέρεια και την υψηλή ποιότητα των πρώτων υλών.

Το Δειπνοσοφιστήριον και το Urban Roof Garden στο The Mall Athens, ενώνουν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας μια συνεργασία που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει την αστική εμπειρία φιλοξενίας και γαστρονομίας στην πόλη.

Στο επίκεντρο αυτής της συνεργασίας βρίσκεται το «Urban Roof Garden», ένας σύγχρονος rooftop χώρος που ξεχωρίζει για τις καθαρές αρχιτεκτονικές του γραμμές, την έντονη αστική ενέργεια και την ατμοσφαιρική του ταυτότητα. Ένας χώρος που αποτυπώνει τον παλμό μιας σύγχρονης πόλης και μεταμορφώνεται σε έναν κοσμοπολίτικο προορισμό με πανοραμική θέα.

Η εναρκτήρια εκδήλωση ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο τη φιλοσοφία της συνεργασίας: υψηλή γαστρονομία, σύγχρονη αισθητική και live μουσική συνδυάστηκαν σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Η Χριστίνα Ιωαννίδου και η μπάντα της έντυσαν μουσικά τη βραδιά με vintage αισθητική, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη ρυθμό και ζωντάνια.

Ο προσεγμένος φωτισμός ανέδειξε τις αρχιτεκτονικές γραμμές του χώρου, ενισχύοντας τη μοναδική του ταυτότητα και επιτρέποντας στο Urban Roof Garden να πρωταγωνιστήσει ως ένα περιβάλλον σύγχρονο, ζωντανό και αυθεντικά αστικό.

Στο Δειπνοσοφιστήριον, οι συνεργασίες επιλέγονται με γνώμονα την ποιότητα, την αισθητική και τη δημιουργικότητα. Στόχος είναι η δημιουργία μοναδικών εμπειριών με χαρακτήρα και ταυτότητα — εμπειριών που ξεπερνούν τη στιγμή και παραμένουν στη μνήμη.

Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον χώρο και να απολαύσουν εκλεπτυσμένες γεύσεις, σχεδιασμένες με έμφαση στη λεπτομέρεια και την υψηλή ποιότητα των πρώτων υλών.

Η συνεργασία του Δειπνοσοφιστήριον με το Urban Roof Garden στο The Mall Athens, το μεγαλύτερο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο στην χώρα,  σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τα events στην πόλη, όπου η γαστρονομία, η αισθητική και η εμπειρία συνυπάρχουν αρμονικά, δημιουργώντας στιγμές που ξεχωρίζουν.

Μια βραδιά στο Urban Roof Garden που επαναπροσδιορίζει τα urban events με την υπογραφή του Δειπνοσοφιστήριον
 

TAGS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

WINE SERIES ΣΤΟ ONE&ONLY AESTHESIS ΜΕ ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ
LIFE

WINE SERIES ΣΤΟ ONE&ONLY AESTHESIS ΜΕ ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ

04.05.2026 - 17:47
ΓΕΥΣΕΙΣ, ΚΡΑΣΙ, ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΡΑΣΙΩΝ
Αλλατίνη Soft Kings Special Edition Strawberry Cheesecake & Αλλατίνη Cookie Speculoos: Νέες γεύσεις για περισσότερη απόλαυση σε κάθε στιγμή της ημέρας
LIFE

Αλλατίνη Soft Kings Special Edition Strawberry Cheesecake & Αλλατίνη Cookie Speculoos: Νέες γεύσεις για περισσότερη απόλαυση σε κάθε στιγμή της ημέρας

23.04.2026 - 12:53
comfort food, ΤΡΟΦΕΣ
AQUA Carpatica: Η ποιότητα που ξεχωρίζει διεθνώς
LIFE

AQUA Carpatica: Η ποιότητα που ξεχωρίζει διεθνώς

22.04.2026 - 17:20
Beverage World, comfort food
Superior Taste Awards 2026: Η ΑΒ Βασιλόπουλος κέρδισε 6 διακρίσεις για τη σειρά «Η ΑΒ Κοντά στην Ελληνική Γη»
LIFE

Superior Taste Awards 2026: Η ΑΒ Βασιλόπουλος κέρδισε 6 διακρίσεις για τη σειρά «Η ΑΒ Κοντά στην Ελληνική Γη»

16.04.2026 - 14:05
ΓΕΥΣΗ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
Fresh Beats: Το Hard Rock Cafe Athens «ανεβάζει» την ένταση με νέες γεύσεις και DJ Sets
LIFE

Fresh Beats: Το Hard Rock Cafe Athens «ανεβάζει» την ένταση με νέες γεύσεις και DJ Sets

15.04.2026 - 20:50
Athens City Events, comfort food, NIGHT FESTIVE TRENDS
Χειμωνιάτικες συνταγές για θαλπωρή και ισορροπία
WELLNESS

Χειμωνιάτικες συνταγές για θαλπωρή και ισορροπία

10.01.2026 - 10:54
comfort food, ΥΓΙΕΙΝΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ, χειμωνιάτικες σούπες
Φτιάξε εύκολες αλμυρές λιχουδιές για βραδιές στο σπίτι
WELLNESS

Φτιάξε εύκολες αλμυρές λιχουδιές για βραδιές στο σπίτι

24.11.2025 - 10:51
comfort food, αλμυρές λιχουδιές
Ζεστές, θρεπτικές και εύκολες σούπες για τα πρώτα κρύα
WELLNESS

Ζεστές, θρεπτικές και εύκολες σούπες για τα πρώτα κρύα

08.10.2025 - 13:51
comfort food, ΒΕΛΟΥΤΕ ΣΟΥΠΕΣ, ΚΟΛΟΚΥΘΟΣΟΥΠΑ, ΚΟΤΟΣΟΥΠΑ