Μια βραδία αφιερωμένη στη Μάνη

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, το ΜΑΝΗΜΑΝΗ υποδέχεται την Σταυριανή Ζερβακάκου hια ένα βράδυ μόνο, απολαμβάνουμε γεύσεις και πιάτα από το Aspasia

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, το ΜΑΝΗΜΑΝΗ υποδέχεται την Σταυριανή Ζερβακάκου δημιουργό του εστιατορίου Aspasia στο Σταυρί της Μάνης, ένα γαστρονομικό σημείο αναφοράς που εξερευνά τον τόπο, ακολουθώντας τον βηματισμό των εποχών και της εντοπιότητας μέσα από σύγχρονες, βαθιά βιωματικές γεύσεις.

Για 22 χρόνια, το ΜΑΝΗΜΑΝΗ αφηγείται στην Αθήνα τη μανιάτικη γαστρονομία: μια κουζίνα εσωστρεφής και φειδωλή, με εκρήξεις πληθωρικότητας. Από το Σταυρί της Μάνης στην καρδιά της Αθήνας, το Aspasia έρχεται να συναντήσει αυτή τη διαδρομή σε μία βραδιά με αναφορές στην Μάνη, έτσι όπως εκφράζεται μέσα από την προσωπική κουζίνα της Σταυριανής και το πάθος της για τον τόπο αυτό.

Μία ωδή στα γαστρονομικά μονοπάτια της Μάνης

Κρατήσεις: 19.00-21.00 & 21.00-23.00

Η σεφ, Σταυριανή Ζερβακάκου

Η Σταυριανή Ζερβακάκου είναι βραβευμένη Ελληνίδα σεφ, γεννημένη και μεγαλωμένη στην Αθήνα, με οικογενειακές ρίζες στη Μάνη του Πελοποννήσου. Μεγάλωσε ανάμεσα στη ζωή της πόλης και τα καλοκαίρια στα άγρια τοπία της Μάνης, ανάμεσα σε ελαιώνες, τη θάλασσα και τα πέτρινα χωριά που διαμόρφωσαν τη σχέση της με τη γεύση και τον τόπο.

Σήμερα είναι η δημιουργική δύναμη πίσω από το Aspasia Restaurant στο Σταυρί της Μάνης, όπου δημιουργεί πιάτα καθοδηγούμενη από τη συγκομιδή της ημέρας, τον ρυθμό των εποχών και μια φιλοσοφία μηδενικής σπατάλης.

Η μαγειρική της μεταμορφώνει την παράδοση, τη μνήμη και την τεχνική σε εποχιακή, εκφραστική και βαθιά προσωπική κουζίνα.

Από το 2023, η Σταυριανή δημιουργεί μενού που αλλάζουν καθημερινά, βασισμένα σε άγρια βότανα και χόρτα, μικρής κλίμακας τοπικά προϊόντα, παραγωγούς της περιοχής και το καθημερινό ψάρεμα των ντόπιων ψαράδων, στο γαστρονομικό της καταφύγιο στη Μάνη.

Στο Aspasia, η Σεφ Σταυριανή έχει δημιουργήσει ένα εστιατόριο όπου οι επισκέπτες βιώνουν μια λεπτή και ιδιόμορφη, αλλά ταυτόχρονα ρεαλιστική εκδοχή της γαστρονομίας της Μάνης και της Ελλάδας. Κάθε λεπτομέρεια, από το μενού μέχρι την ατμόσφαιρα, αντικατοπτρίζει την πίστη της στη βιωσιμότητα, την εποχικότητα και τη δημιουργικότητα — μια φιλοσοφία που συνδέει την παράδοση με τη σύγχρονη ελληνική κουζίνα.

Το 2025, το Aspasia Restaurant Mani τιμήθηκε στα Greek Cuisine Awards, αναγνωρίζοντας την αγάπη του στην Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα

Ας θυμηθούμε μερικές στιγμές ορόσημο για το ΜΑΝΗΜΑΝΗ!

Βραδιές Βεντέτας: Το 2007 το ΜΑΝΗΜΑΝΗ οργάνωσε βραδιές «βεντέτας», αναμετρήθηκε στο γαστρονομικό «ρινγκ» με τοπικές κουζίνες κι εστιατόρια απ’όλη την Ελλάδα και στέφθηκε λαμπρός νικητής από τους επισκέπτες.

New York Times: Το 2014 το ΜΑΝΗΜΑΝΗ βρίσκεται στη λίστα των προτεινόμενων ευρωπαϊκών προορισμών του βιβλίου The New York Times, 36 Hours: 125 Weekends in Europe, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις TASCHEN, προτάθηκε από την εφημερίδα «ως go-to destination, ανάμεσα σε 500 εστιατόρια σε όλη την Ευρώπη. Ακόμη, το ΜΑΝΗΜΑΝΗ παρουσιάστηκε στο video αφιέρωμα των New York Times στην Αθήνα 36hours in Athens https://www.nytimes.com/video/travel/100000003173111/36-hours-in-athens.html

Γεύσεις Ελλ Οίνων: Το 2014 το αγαπημένο εστιατόριο σύγχρονης ελληνικής κουζίνας, φέρνει τους πελάτες του κοντά σε αναγνωρισμένα ελληνικά κτήματα, εγκαινιάζοντας τον κύκλο γευσιγνωσίας Γεύσεις Ελλ Oίνων.

Trip Advisor: Το εστιατόριο λαμβάνει για μία δεκαετία στη σερά Certificate of Excellence από το Trip Advisor ενώ το 2015 κατατάχτηκε βάσει των κριτικών των επισκεπτών στη θέση 8 από τα 10 καλύτερα εστιατόρια της Ελλάδας.

Condé Nast Traveler: Το 2015 το διεθνώς αναγνωρισμένο, πολυτελές και lifestyle ταξιδιωτικό περιοδικό που εκδίδεται από την Condé Nast κι έχει κερδίσει 25 National Magazine Awards, προτείνει 5 λόγους να επισκεφθεί κανείς την Ελλάδα και το ΜΑΝΗΜΑΝΗ είναι ένας από αυτούς ~ https://bit.ly/3sYLdNN

100 Restaurant Awards: Το 2018 το ΜΑΝΗΜΑΝΗ βραβεύεται για 3η χρονιά στη σειρά στα 100 καλύτερα εστιατόρια της Ελλάδας.

FNL Awards: To 2019, το εστιατόριο λαμβάνει για 3ο συναπτό έτος, από την έναρξη των βραβείων F n L στην Ελλάδα, 1 αστέρι και συγκαταλέγεται στα 100 καλύτερα εστιατόρια της χώρας.

********************************************************************************************************

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα – Κυριακή 14.00 – 23.00

Φαλήρου 10, Μακρυγιάννη Ακρόπολη,

Τ. 210 9218180

E: [email protected]

W: www.manimani.com.gr

Facebook: www.facebook.com/MANHMANH.gr

Instagram: @manhmanhrestaurant