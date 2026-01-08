Μια Χρονιά που Άφησε Αποτύπωμα: Δροσιά, Γνώση και Προσφορά από το AQUA Carpatica το 2025

LIFE
08/01/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 13.01.2026 - 16:51)
Μια Χρονιά που Άφησε Αποτύπωμα: Δροσιά, Γνώση και Προσφορά από το AQUA Carpatica το 2025
TheIssue.gr TheIssue.gr

Το 2025 ήταν μια χρονιά γεμάτη δράση, συνεργασίες και ουσιαστική προσφορά για το AQUA Carpatica.

Με σταθερή δέσμευση στις αξίες του, βρέθηκε δίπλα σε ανθρώπους, φορείς και οργανισμούς, συμμετέχοντας σε περισσότερες από 30 αξιοσημείωτες πρωτοβουλίες σε ολόκληρη τη χώρα.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, το AQUA Carpatica υποστήριξε με συνέπεια δράσεις που προάγουν τη γνώση και την ανάπτυξη, συνεργαζόμενο με πανεπιστήμια, σχολεία, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και με φοιτητικούς οργανισμούς. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σεμινάρια, εκδηλώσεις και ημερίδες υλοποιήθηκαν με τη στήριξή του, δημιουργώντας χώρους διαλόγου, έμπνευσης και ανταλλαγής ιδεών.

Σε κοινωνικό επίπεδο, το AQUA Carpatica στάθηκε δίπλα σε ευάλωτες ομάδες, συνεργαζόμενο με οργανισμούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κοινωνικής προσφοράς, προσφέροντας δροσιά και ουσιαστική ανακούφιση σε ανθρώπους που το είχαν πραγματικά ανάγκη. Παράλληλα, συμμετείχε ενεργά σε δράσεις κοινωνικού διαλόγου, ενισχύοντας την ανταλλαγή απόψεων και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας πιο ενημερωμένης και ευαισθητοποιημένης κοινωνίας.

Συνολικά, στο πλαίσιο αυτών των δράσεων, προσφέρθηκαν περίπου 200.000 μπουκάλια AQUA Carpatica, χαρίζοντας ποιοτική ενυδάτωση σε όσους το είχαν ανάγκη και ενισχύοντας έμπρακτα πρωτοβουλίες που αφήνουν ένα ουσιαστικό και θετικό κοινωνικό αποτύπωμα.

TAGS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εκεί όπου η φωτιά δοκίμαζε τις αντοχές το AQUA Carpatica ήταν παρόν
LIFE

Εκεί όπου η φωτιά δοκίμαζε τις αντοχές το AQUA Carpatica ήταν παρόν

21.10.2025 - 20:24
AQUA CARPATICA
AQUA Carpatica: Η καρδιά της ενυδάτωσης στο Be Well Festival
LIFE

AQUA Carpatica: Η καρδιά της ενυδάτωσης στο Be Well Festival

03.10.2025 - 11:18
AQUA CARPATICA, Be Well Festival
AQUA Carpatica FLAVOURS: Η Νέα Διάσταση στη Φυσική Ενυδάτωση
LIFE

AQUA Carpatica FLAVOURS: Η Νέα Διάσταση στη Φυσική Ενυδάτωση

03.09.2025 - 15:08
AQUA CARPATICA
Family Day στο Enso Sports Club από το AQUA Carpatica
LIFE

Family Day στο Enso Sports Club από το AQUA Carpatica

09.07.2025 - 11:41
AQUA CARPATICA
Wellness Weekend by Niki Petroulaki: Ένα διήμερο ευεξίας με την υποστήριξη του AQUA Carpatica
WELLNESS

Wellness Weekend by Niki Petroulaki: Ένα διήμερο ευεξίας με την υποστήριξη του AQUA Carpatica

04.06.2025 - 19:21
AQUA CARPATICA, WELLNESS
Ήρθε το AQUA Carpatica FLAVORS: Τρεις συναρπαστικές γεύσεις με φυσική αγαύη
LIFE

Ήρθε το AQUA Carpatica FLAVORS: Τρεις συναρπαστικές γεύσεις με φυσική αγαύη

27.09.2024 - 15:32
AQUA CARPATICA
Το AQUA Carpatica βρέθηκε στο 1ο Be Well festival
LIFE

Το AQUA Carpatica βρέθηκε στο 1ο Be Well festival

25.09.2024 - 20:23
AQUA CARPATICA
Το AQUA Carpatica Kids με την Έμιλυ Βάγια έφτιαξαν πασχαλινά κουλουράκια μαζί με τα Γενναία Παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ
LIFE

Το AQUA Carpatica Kids με την Έμιλυ Βάγια έφτιαξαν πασχαλινά κουλουράκια μαζί με τα Γενναία Παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ

30.04.2024 - 16:51
AQUA CARPATICA, ΕΛΕΠΑΠ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ