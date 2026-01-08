Μια Χρονιά που Άφησε Αποτύπωμα: Δροσιά, Γνώση και Προσφορά από το AQUA Carpatica το 2025

Το 2025 ήταν μια χρονιά γεμάτη δράση, συνεργασίες και ουσιαστική προσφορά για το AQUA Carpatica.

Με σταθερή δέσμευση στις αξίες του, βρέθηκε δίπλα σε ανθρώπους, φορείς και οργανισμούς, συμμετέχοντας σε περισσότερες από 30 αξιοσημείωτες πρωτοβουλίες σε ολόκληρη τη χώρα.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, το AQUA Carpatica υποστήριξε με συνέπεια δράσεις που προάγουν τη γνώση και την ανάπτυξη, συνεργαζόμενο με πανεπιστήμια, σχολεία, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και με φοιτητικούς οργανισμούς. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σεμινάρια, εκδηλώσεις και ημερίδες υλοποιήθηκαν με τη στήριξή του, δημιουργώντας χώρους διαλόγου, έμπνευσης και ανταλλαγής ιδεών.

Σε κοινωνικό επίπεδο, το AQUA Carpatica στάθηκε δίπλα σε ευάλωτες ομάδες, συνεργαζόμενο με οργανισμούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κοινωνικής προσφοράς, προσφέροντας δροσιά και ουσιαστική ανακούφιση σε ανθρώπους που το είχαν πραγματικά ανάγκη. Παράλληλα, συμμετείχε ενεργά σε δράσεις κοινωνικού διαλόγου, ενισχύοντας την ανταλλαγή απόψεων και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας πιο ενημερωμένης και ευαισθητοποιημένης κοινωνίας.

Συνολικά, στο πλαίσιο αυτών των δράσεων, προσφέρθηκαν περίπου 200.000 μπουκάλια AQUA Carpatica, χαρίζοντας ποιοτική ενυδάτωση σε όσους το είχαν ανάγκη και ενισχύοντας έμπρακτα πρωτοβουλίες που αφήνουν ένα ουσιαστικό και θετικό κοινωνικό αποτύπωμα.