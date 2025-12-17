Merry NYXmas: Το νέο city spot της Τσιμισκή «σερβίρει» τη δική του γιορτινή πρόταση

Με έδρα την Τσιμισκή 1, urban αισθητική και ανοιχτές πόρτες προς όλους, το NYX Hotel Thessaloniki συστήνεται ως νέο city spot για γιορτινά ραντεβού, μεσημεριανές αποδράσεις και βραδιές που μένουν.

Το NYX Hotel Thessaloniki υποδέχεται για πρώτη φορά τη festive season και «σερβίρει» μια ολοκληρωμένη γευστική εμπειρία με brunches, buffets και εορταστικά δείπνα που συνομιλούν με τη γαστρονομική κουλτούρα της πόλης.

Από το νέο Lunch Break Buffet των καθημερινών μέχρι τα Christmas & New Year’s events με DJ sets, premium υλικά και δημιουργικά μενού, το NYX δίνει νέο παλμό στα μεσημέρια και τις γιορτινές βραδιές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Κάθε Δευτέρα εώς Παρασκευή (13:00–16:00), το εστιατόριο του ξενοδοχείου παρουσιάζει το Lunch Break Buffet στα 19€, μία πρόταση, σχεδιασμένη στα μέτρα όσων κινούνται στο κέντρο, με πλούσιο μπουφέ, ποτό της επιλογής και καφέ κερασμένο.

Παράλληλα, το NYX Hotel Thessaloniki γιορτάζει με Christmas Eve Dinner (24/12), Festive Christmas Brunch (25/12), New Year’s Eve Dinner (31/12) και New Year’s Brunch (1/1). Κάθε εκδήλωση έχει ξεχωριστό χαρακτήρα, signature welcome drinks και εντυπωσιακές γλυκές και αλμυρές επιλογές, όπως παρουσιάζονται στο επίσημο εορταστικό πρόγραμμα «We wish you a Very NYXmas».