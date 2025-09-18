MEDIA STROM ο ύπνος του αύριο, σήμερα, στις οθόνες μας

Η νέα καμπάνια της MEDIA STROM, που είναι ήδη στον αέρα με την υπογραφή της Solid Havas, αξιοποιεί την αποκλειστική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για να συναντήσει τη νοημοσύνη του ύπνου σε ένα εντυπωσιακό ραντεβού! Με μήνυμα Enjoy the sleep intelligence, αναμένεται να συζητηθεί πολύ, καθώς δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου με τη χρήση AI generated εργαλείων.

Έτσι, το νέο τηλεοπτικό σποτ μάς δίνει τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του ύπνου παρέα με κάποιες από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της ανθρώπινης ιστορίας που μελετούν τον ύπνο, καθένας από τη δική του σκοπιά και, φυσικά, με το δικό του σύστημα ύπνου MEDIA STROM! Χαλαροί και ξεκούραστοι μετά τη μοναδική αυτή εμπειρία, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι, όπως και να το δεις -ιστορικά, επιστημονικά, φιλοσοφικά, υπαρξιακά ή καλλιτεχνικά- για να κοιμάσαι σαν άνθρωπος, επιλέγεις MEDIA STROM! Κι αυτό, επειδή τα δικά της είναι τα μόνα συστήματα ύπνου με νοημοσύνη, ακόμα κι αν είσαι ένα χαριτωμένο ΑΙ ανθρωποειδές!

Το σποτ είναι αποτέλεσμα μιας πρωτοποριακής, φιλόδοξης και απαιτητικής παραγωγής, από τη Three Deers σε σκηνοθεσία Thomas Simon, πλούσιας σε εικόνες και χιούμορ, για την οποία εργάστηκαν πολλοί άνθρωποι σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρόκειται ταυτόχρονα και για μία απόδειξη πως, όσο κι αν μας προβληματίζει η επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης, αυτή θα υποκλίνεται πάντα στην ανθρώπινη και θα καθοδηγείται από αυτήν.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Γιώργος Νιάρχος, Διευθύνων Σύμβουλος της Αθηναϊκής Στρωματοποιίας, «Σήμερα, στη Media Strom δεν μιλάμε μόνο για “καλό ύπνο”, αλλά για έξυπνο ύπνο – με data, τεχνολογία, AI και εξατομικευμένες λύσεις. Το νέο μας μήνυμα «Εnjoy the Sleep Intelligence» αποτελεί τη γέφυρα ανάμεσα στο ανθρώπινο όνειρο και την τεχνητή νοημοσύνη».

Μπορείτε να δείτε το νέο τηλεοπτικό σποτ εδώ.