Media Strom «Αποτύπωμα Αγάπης» για παιδικά όνειρα

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αγάπης, στις 14 Δεκεμβρίου, η Media Strom αφήνει ακόμα ένα «Αποτύπωμα Αγάπης», για τα παιδιά που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα.

Στο πλαίσιο της ετήσιας αυτής πρωτοβουλίας, η Εταιρεία προσέφερε 38 «αγκαλιές» στα Παιδικά Χωριά SOS.

Συγκεκριμένα, παραδόθηκαν 38 ολοκληρωμένα σύνολα ύπνου -στρώμα, προστατευτικό, μαξιλάρι και λευκά είδη- στο Παιδικό Χωριό SOS Βάρης, τα Διαμερίσματα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης στο Π. Φάληρο, το Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου και το Παιδικό Χωριό SOS Ηρακλείου.

Είναι μία ακόμη πρωτοβουλία κοινωνικής ευαισθησίας και ευθύνης, που επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευση της Media Strom να στηρίζει την κοινωνία και να προσφέρει τα προϊόντα της εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη.

Όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος της Εταιρίας, κ. Γιώργος Νιάρχος, «Ευχόμαστε, τα όνειρα των παιδιών όλου του κόσμου να είναι γλυκά και να βγαίνουν αληθινά! Από την πλευρά μας, έχουμε μεγάλη χαρά που προσφέρουμε στους μικρούς φίλους μας των Παιδικών Χωριών την εμπειρία της ευεξίας που χαρίζει ο καλός ύπνος!».