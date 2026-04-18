Με την υπογραφή του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ το Κύπελλο Ελλάδος Ανδρών–Γυναικών 2026

Αθήνα, 16 Απριλίου 2026 – Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ αναλαμβάνει τη χορηγία και ονοματοδοσία του ΒΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανδρών-Γυναικών 2026, συνεχίζοντας μια πολυετή και σταθερή πορεία στήριξης προς έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της ελληνικής αντισφαίρισης.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 26 Απριλίου 2026, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Αντισφαίρισης Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (ΕΦΟΑ), συγκεντρώνοντας αθλητές και αθλήτριες σε μια κορυφαία αγωνιστική συνάντηση,ιδιαίτερης σημασίας για την αθλητική κοινότητα.

Η διαχρονική παρουσία του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ στο Κύπελλο Ελλάδος αναδεικνύει μια σχέση εμπιστοσύνης και ουσιαστικής στήριξης προς το άθλημα. Η ονοματοδοσία της διοργάνωσης ενισχύει ουσιαστικά αυτή τη σύνδεση, αναδεικνύοντας τη στενή ταύτιση του θεσμού με το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ και με αξίες που το χαρακτηρίζουν, όπως η ποιότητα και η αυθεντικότητα.

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ συνεχίζει να συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη της ελληνικής αντισφαίρισης, στηρίζοντας έναν θεσμό με ισχυρό αποτύπωμα και διαχρονική σημασία για την ευρύτερη αθλητική κοινότητα.

Λίγα λόγια για την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε., από το 1990, δραστηριοποιείται δυναμικά στον κλάδο του φυσικού μεταλλικού νερού και των αναψυκτικών στην Ελλάδα, αποτελώντας έναν από τους πλέον αξιόπιστους και αναπτυσσόμενους επιχειρηματικούς οργανισμούς του κλάδου.

Διαθέτοντας 7 πηγές φυσικού νερού, 4 υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής και συνολική δυναμικότητα 677.200 φιαλών ανά ώρα, η εταιρεία επενδύει διαχρονικά στην τεχνολογία και την καινοτομία, διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, προερχόμενο από προστατευόμενη περιοχή NATURA, αποτελεί την #1 επιλογή στην ελληνική αγορά και τα φυσικά νερά ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ και ΙΡΙΣ συμπληρώνουν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα καταναλωτικών αναγκών.

Με στρατηγικό προσανατολισμό στην ποιότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική υπευθυνότητα, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική και διεθνή αγορά, θέτοντας τη φύση και την υγεία στο επίκεντρο της επιχειρηματικής της δραστηριότητα.