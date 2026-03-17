Με τη σειρά POCO X8 Pro, η POCO ωθεί στο μάξιμουμ τις επιδόσεις της επόμενης γενιάς                      

Η POCO, κορυφαία μάρκα τεχνολογίας μεταξύ των νέων φανατικών της τεχνολογίας, παρουσίασε σήμερα τα POCO X8 Pro Max, POCO X8 Pro και το αποκλειστικό POCO X8 Pro - Iron Man Edition, μετατρέποντας τη σειρά X σε σειρά X Pro.

Με κορυφαία απόδοση, μεγάλη αντοχή, premium σχεδιασμό και εντυπωσιακή εμπειρία, η σειρά POCO X8 Pro ανοίγει νέους ορίζοντες στις συσκευές υψηλής απόδοσης, επαναπροσδιορίζοντας τα όρια των κορυφαίων συσκευών νέας γενιάς.

«Με τη νέα σειρά POCO X8 Pro, έχουμε καταστήσει την τεχνολογία αιχμής και τις κορυφαίες εμπειρίες πιο προσιτές στους χρήστες σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Kang Lou, Senior Product Marketing Manager και εκπρόσωπος της POCO Global. «Για πρώτη φορά, παρουσιάζουμε το μοντέλο Pro Max — POCO X8 Pro Max — με στόχο να υπερβούμε τα όρια της εξαιρετικής απόδοσης. Ταυτόχρονα, το POCO X8 Pro προσφέρει μια ολοκληρωμένη, βελτιωμένη εμπειρία με εξαιρετική αξία, ενώ το POCO X8 Pro – Iron Man Edition ανεβάζει τη συνεργασία μας με τη Marvel στο επόμενο επίπεδο».

Η κορυφαία απόδοση ωθεί την ταχύτητα στο μέγιστο

Η απόδοση βρίσκεται στο επίκεντρο της σειράς POCO X8 Pro. Το POCO X8 Pro Max κάνει το παγκόσμιο ντεμπούτο του¹ ως το πρώτο smartphone που τροφοδοτείται από το νεότερο chipset της σειράς Dimensity 9000 — Dimensity 9500s, επιτυγχάνοντας ένα εντυπωσιακό σκορ AnTuTu 3.085.998. ² Βασισμένο σε διαδικασία 3nm, διαθέτει σχεδιασμό CPU 4+4 All Big Core με μέγιστη clock speed έως 3,73GHz, ενισχύοντας περαιτέρω την ενεργειακή απόδοση. Το POCO X8 Pro Max υποστηρίζει μνήμη RAM LPDDR5X 9600Mbps και αποθήκευση UFS 4.1,³ καθιστώντας τις καθημερινές λειτουργίες ομαλές και γρήγορες. Παράλληλα, το POCO X8 Pro επιτυγχάνει αύξηση 15,8% στη βαθμολογία AnTuTu⁴ σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, με την παγκόσμια πρεμιέρα¹ της πλατφόρμας Dimensity 8500-Ultra Mobile, που προσφέρει 25% αύξηση στην απόδοση της GPU⁵ και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Επιπλέον, το POCO X8 Pro Max και το POCO X8 Pro υποστηρίζουν και τα δύο hardware-level ray tracing,⁶ ενισχύοντας περαιτέρω την καθήλωση στο παιχνίδι με πιο ρεαλιστικό φωτισμό και αντανακλάσεις.

Πέρα από το hardware, η σειρά POCO X8 Pro ενσωματώνει τη βελτιστοποίηση WildBoost για να αναβαθμίσει περαιτέρω την εμπειρία παιχνιδιού. Προβλέπει έξυπνα την υπολογιστική ζήτηση ανά frame (per-frame computing demand) σε κάθε κύκλο δημιουργίας frames, επιτρέποντας την προληπτική παρέμβαση για την αποφυγή frame drops. Ως αποτέλεσμα, τόσο το POCO X8 Pro Max όσο και το POCO X8 Pro προσφέρουν πιο σταθερούς ρυθμούς frame και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, ακόμη και σε παιχνίδια με βαρύ φορτίο. Επιπλέον, η βελτιστοποίηση WildBoost υποστηρίζει λειτουργίες,⁷ όπως Smart frame rate,⁸ 1.5K Super resolution,⁹ 24x super resolution touch,¹⁰ και Game HDR,¹¹ επιτρέποντας ομαλή εμπειρία παιχνιδιού πέρα από τα εγγενή frame rates, ζωντανές λεπτομέρειες, ομαλότερες κινήσεις και εντυπωσιακά γραφικά, ειδικά σε απαιτητικά παιχνίδια RPG.

Η τεχνολογία LiquidCool ολοκληρώνει την κορυφαία εμπειρία απόδοσης. Το POCO X8 Pro Max διαθέτει το σύστημα ψύξης POCO 3D IceLoop με μεγάλη επιφάνεια ψύξης υγρού 5.800 mm² και ειδική 3D προεξοχή πάνω από το chipset, βελτιώνοντας σημαντικά τη θερμική απόδοση και μειώνοντας δραστικά τη θερμοκρασία του SoC έως και 3 °C. ¹² Το POCO X8 Pro υιοθετεί ένα σύστημα ψύξης POCO 3D Dual-layer IceLoop 5.300 mm², επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε κορυφαία απόδοση κατά τη διάρκεια έντονου gaming ή φορτωμένου multitasking.

Η τεράστια μπαταρία συναντά την κορυφαία τεχνολογία φόρτισης

Το POCO X8 Pro Max διαθέτει τη μεγαλύτερη μπαταρία στην ιστορία της POCO¹³ με χωρητικότητα 8.500 mAh (typ), προσφέροντας διάρκεια ζωής μπαταρίας 2 ημερών¹⁴ με μία μόνο φόρτιση. Διατηρεί πάνω από το 80% της χωρητικότητάς της ακόμη και μετά από 1.600 κύκλους φόρτισης, που αντιστοιχούν περίπου σε έξι χρόνια κανονικής χρήσης. ¹⁵ Εναλλακτικά, το POCO X8 Pro διαθέτει μια αναβαθμισμένη μπαταρία πυριτίου-άνθρακα 6.500 mAh (typ), προσφέροντας ανθεκτική διάρκεια σε πιο συμπαγή μορφή. Η τεχνολογία HyperCharge 100 W¹⁶ και η κορυφαία στην αγορά αντίστροφη φόρτιση 27 W¹⁷ διατίθενται σε όλη τη σειρά, προσφέροντας μια συνολικά βελτιωμένη εμπειρία φόρτισης.

Και για τις δύο συσκευές, η έξυπνη φόρτιση βελτιώνει περαιτέρω την εμπειρία του χρήστη, διαχειριζόμενη έξυπνα την ταχύτητα φόρτισης και την κατανομή ισχύος μεταξύ του συστήματος και της μπαταρίας.¹⁸ Έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει τη θερμοκρασία της συσκευής, εξασφαλίζοντας ασφαλή, ομαλή και σταθερή διαδικασία φόρτισης.

Εξαιρετική οπτική, καθηλωτικός ήχος

Το POCO X8 Pro Max διαθέτει οθόνη 6,83 ιντσών, ενώ το POCO X8 Pro είναι εξοπλισμένο με οθόνη 6,59 ιντσών, και τα δύο με μέγιστη φωτεινότητα 3.500 nits στο 25%¹⁹ της οθόνης για εξαιρετική ορατότητα σε εξωτερικούς χώρους. Βασισμένη σε κορυφαία πάνελ M10 που ενσωματώνουν ολοκαίνουργιο κόκκινο φωτεινό υλικό, όλη η σειρά βελτιώνει την απόδοση για πιο φωτεινά γραφικά, μειώνοντας ταυτόχρονα την κατανάλωση ενέργειας. Στο POCO X8 Pro, το κόκκινο φωτεινό υλικό αυξάνει περαιτέρω την φωτεινή απόδοση κατά 20%²⁰ σε σύγκριση με τον προκάτοχό του. Η σειρά POCO X8 Pro υποστηρίζει επίσης ρύθμιση φωτεινότητας 3840Hz PWM και τριπλές πιστοποιήσεις TÜV Rheinland για την προστασία των ματιών, εξασφαλίζοντας ορατότητα και άνεση σε διάφορες συνθήκες φωτισμού. Με έναν αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων υπερήχων, το POCO X8 Pro Max προσφέρει επίσης μια εξαιρετικά γρήγορη και ασφαλή εμπειρία ξεκλειδώματος.

Την οθόνη του POCO X8 Pro Max πλαισιώνουν διπλά συμμετρικά²¹ ηχεία 1115F με Hi-Res Audio και Dolby Atmos® για φυσικό, αυθεντικό και ισορροπημένο ήχο. Οι εξατομικευμένες επιλογές έντασης ήχου καλύπτουν διαφορετικά σενάρια ακρόασης, συμπεριλαμβανομένης μιας ισχυρής ενίσχυσης έντασης ήχου κατά 400%²² για ανοιχτούς χώρους και της λειτουργίας χαμηλής έντασης Nighttime για ήσυχα περιβάλλοντα, όπως η ώρα του ύπνου.²³

Premium σχεδιασμός, κατασκευασμένο για να διαρκεί

Η σειρά POCO X8 Pro ενσωματώνει έναν μινιμαλιστικό, premium σχεδιασμό με καινοτόμα χαρακτηριστικά. Με μεταλλικό πλαίσιο και πλάτη από υαλοβάμβακα, το POCO X8 Pro Max προσφέρει μια premium αίσθηση στο χέρι με μια ευρύχωρη οθόνη. Το POCO X8 Pro ξεχωρίζει με εξαιρετικά λεπτές άκρες και υψηλή αναλογία οθόνης προς σώμα, προσφέροντας μια άνετη εμπειρία προβολής σε ένα συμπαγές, φορητό σώμα. Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν διακοσμητικά στοιχεία κάμερας, εμπνευσμένα από τις πίστες αγώνων, ενσωματωμένα με δυναμικό φως RGB, που προσφέρουν παιχνιδιάρικα, προσαρμόσιμα εφέ φωτισμού και ανταποκρίνονται σε ειδοποιήσεις, φόρτιση, παιχνίδια,²⁴ αναπαραγωγή μουσικής και δραστηριότητα της κάμερας.

Η ανθεκτικότητα αποτελεί βασικό πυλώνα της σειράς, με τα δύο μοντέλα να διαθέτουν Corning® Gorilla® Glass 7i και μια ολοκληρωμένη σειρά πιστοποιήσεων αντοχής στη σκόνη και το νερό IP66 και IP68 ²⁵. Παράλληλα, το POCO X8 Pro Max έχει περάσει την πιστοποίηση 5 αστέρων SGS Premium Performance Certification,²⁶ που επαληθεύει την αντοχή σε πτώσεις, σύνθλιψη και κάμψη.

Βελτιωμένη απεικόνιση, αυξημένη δημιουργικότητα

Σχεδιασμένη για να προσφέρει εξαιρετική ευκρίνεια σε κάθε λήψη, η σειρά POCO X8 Pro συνδυάζει ισχυρό υλικό με βελτιώσεις που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, προσφέροντας βελτιωμένη λήψη φωτογραφιών από κινητά σε ολόκληρη τη σειρά. Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν κύρια κάμερα 50 MP και μπροστινή κάμερα 20 MP, με το POCO X8 Pro Max να χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα εικόνας Light Fusion 600 και το POCO X8 Pro να είναι εξοπλισμένο με έναν αισθητήρα Sony IMX882 για την κύρια κάμερα. Μαζί, η σειρά POCO X8 Pro προσφέρει ευκρινείς, ζωντανές λήψεις με σταθερή, υψηλής ποιότητας απόδοση σε διάφορες συνθήκες φωτισμού.

Για όσους αναζητούν ακόμη περισσότερη δημιουργικότητα, η σειρά POCO X8 Pro υποστηρίζει επίσης ισχυρές λειτουργίες λήψης, όπως UltraSnap και Dynamic shots, που επιτρέπουν γρήγορες και καθαρές λήψεις συνεχούς κίνησης χωρίς κόπο. Η απρόσκοπτη μετατροπή μεταξύ βίντεο και ζωντανών φωτογραφιών υποστηρίζεται πλέον σε όλη τη σειρά, ενώ το AI Creativity Assistant²⁷ απλοποιεί την επεξεργασία και τη βελτίωση της ποιότητας της εικόνας.

Έξυπνο, συνδεδεμένο και έτοιμο για όλα

Με την υποστήριξη του Xiaomi HyperOS 3,²⁸ η σειρά POCO X8 Pro προσφέρει μια έξυπνη, ανταποκρινόμενη και συνδεδεμένη καθημερινή εμπειρία. Το Xiaomi HyperConnect²⁹ εξασφαλίζει απρόσκοπτη αλληλεπίδραση μεταξύ συσκευών, ενώ το Xiaomi HyperIsland³⁰ προσφέρει εκτεταμένη υποστήριξη ζωντανών δραστηριοτήτων για εφαρμογές με μια ματιά. Προωθώντας την εμπειρία της τεχνητής νοημοσύνης, το Google Gemini³² και το Circle to Search³³ με το Google προσφέρουν έξυπνη βοήθεια και γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες. Για πρώτη φορά, η σειρά POCO X8 Pro εισάγει τη λειτουργία Ticket Purchase Mode,³¹ η οποία μπορεί να σας βοηθήσει να αγοράσετε εισιτήρια πιο γρήγορα κατά τη διάρκεια περιόδων υψηλής ζήτησης. Βελτιώνει την απόκριση στην αφή και την απόδοση της οθόνης και βελτιστοποιεί την επεξεργαστική ισχύ του τηλεφώνου για να σας προσφέρει μια πιο ομαλή και γρήγορη εμπειρία στην προσπάθειά σας να αγοράσετε εισιτήρια.

Κάνοντας το ντεμπούτο του σε όλη τη σειρά POCO X8 Pro, το Xiaomi Offline Communication³⁴ εξασφαλίζει φωνητικές κλήσεις ακόμα και χωρίς δίκτυο. Σχεδιασμένο για έναν πιο ευέλικτο τρόπο ζωής, το POCO X8 Pro Max υποστηρίζει επίσης eSIM,³⁵ απλοποιώντας τη ρύθμιση και καθιστώντας τα διεθνή ταξίδια πιο βολικά.

Προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη αξία, η σειρά POCO X8 Pro συνοδεύεται από ένα αποκλειστικό πακέτο premium προνομίων, που περιλαμβάνει δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 3 μηνών για το Spotify Premium³⁶ και δοκιμαστική περίοδο 2 μηνών για το YouTube Premium³⁷.

POCO x Marvel: Ultimate Armor, Stronger Power

Συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία με τολμηρό σχεδιασμό, η POCO εμβαθύνει τη συνεργασία της με τη Marvel με το POCO X8 Pro – Iron Man Edition, επιστρέφοντας με απαράμιλλη πάντα απόδοση σε μια εντυπωσιακή νέα μορφή. Βασισμένη στο ατρόμητο DNA της μάρκας POCO και στην αδιάκοπη προσπάθειά της να ξεπερνά τα όρια, αυτή η τελευταία έκδοση σηματοδοτεί μια νέα εξέλιξη — πιο ισχυρή, πιο έντονη, όπως αυτή η χρυσή πανοπλία νέας γενιάς.

Εμπνευσμένο από μία από τις πιο ισχυρές και εμβληματικές μαύρες και χρυσές πανοπλίες της Stark Industries, το POCO X8 Pro – Iron Man Edition διαθέτει ένα κομψό μαύρο σώμα με λαμπερές χρυσές ραβδώσεις, με το φλας να λειτουργεί ως Arc Reactor στο κέντρο του. Ο ολόχρυσος σχεδιασμός της πανοπλίας ξεχωρίζει, με εντυπωσιακές λεπτομέρειες που ολοκληρώνουν τη συνολική εμφάνιση, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή, φουτουριστική εντύπωση. Πέρα από το υλικό, μια νέα προσαρμοσμένη διεπαφή χρήστη με θέμα τον Iron Man επεκτείνει την αισθητική του μαύρου και του χρυσού σε κάθε αλληλεπίδραση. Όταν η συσκευή ενεργοποιείται, ο Iron Man ξυπνά, προσφέροντας μια συναρπαστική εμπειρία επιστημονικής φαντασίας.

Αναφορικά με τη διάθεση των συσκευών στην ελληνική αγορά θα υπάρξει σύντομα νέα ενημέρωση.