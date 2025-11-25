Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στο Moxy Athens City η έκθεση “MANIFESTO” του Μιχάλη Τσακουντή

Η ατομική έκθεση του εικαστικού Μιχάλη Τσακουντή, “MANIFESTO”, προσέφερε στο κοινό μια μοναδική εμπειρία τέχνης και φιλοξενίας μέσα στον ζωντανό χώρο του Moxy Athens City, υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality. Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 12 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 14 Δεκεμβρίου, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών, συλλεκτών και φίλων της σύγχρονης τέχνης.

Εμπνευσμένη από την ομώνυμη ταινία, η σειρά πορτρέτων του Τσακουντή λειτούργησε ως μια σύγχρονη καλλιτεχνική δήλωση, διερευνώντας τον άνθρωπο, το πάθος και την ύπαρξη. Κάθε έργο αντανακλούσε την προσωπική του ματιά στον κόσμο, με έντονη ανθρωποκεντρική προσέγγιση που υμνεί τον έρωτα και το ανθρώπινο δράμα.

Με σπουδές στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και στο Λονδίνο, ο Μιχάλης Τσακουντής διαθέτει μια πλούσια καλλιτεχνική πορεία, με εκθέσεις σε Ελλάδα και διεθνώς, από Αθήνα και Θεσσαλονίκη έως Μιλάνο, Λονδίνο και Νέα Υόρκη.

Όπως ο ίδιος αναφέρει: «Η επιθυμία μου να επικοινωνήσω με τον άλλον είναι ο λόγος που ασχολούμαι με το πορτρέτο.»

Το Moxy Athens City και η SWOT Hospitality ευχαριστούν θερμά τον καλλιτέχνη, τους συνεργάτες και όλους όσους επισκέφτηκαν την έκθεση, επιβεβαιώνοντας ότι η τέχνη παραμένει ζωντανή και προσιτή σε όλους.