Με ανανεωμένη εικόνα και μήνυμα “Taste Good Life” συμμετείχε στη φετινή Food Expo η Αγγελάκης

Σε συνέχεια του πρόσφατου ιδιαίτερα δυναμικού rebranding της, η Αγγελάκης ΑΕ συμμετείχε στη Food Expo 2026, την κορυφαία συνάντηση της παγκόσμιας βιομηχανίας τροφίμων, παρουσιάζοντας επίσημα σε επαγγελματίες και καταναλωτές τη νέα της εταιρική εικόνα.

Από τις 14 έως τις 16 Μαρτίου, στο περίπτερο της Αγγελάκης παρουσιάστηκαν οι ολοκληρωμένες διατροφικές λύσεις που προσφέρει η εταιρεία, με όραμα να φέρνει τη βιώσιμη διατροφή και την αυθεντική απόλαυση στο καθημερινό τραπέζι.

Η ανανεωμένη εταιρική ταυτότητα, το νέο λογότυπο και οι φρέσκες, σύγχρονες συσκευασίες των προϊόντων απέσπασαν ιδιαίτερα θετικά σχόλια από τους επισκέπτες της έκθεσης, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την εταιρεία. Ξεχωριστή θέση στο ενδιαφέρον του κοινού είχαν το Ελαιοπουλάκι®, το superfood κοτόπουλο που τρέφεται με ελληνικό ελαιόλαδο και καλαμπόκι, καθώς και τα Mama’s, οι έτοιμες για ψήσιμο προτάσεις της Αγγελάκης χωρίς συντηρητικά, που παρασκευάζονται από ατόφιο κοτόπουλο, με αγνά υλικά και φροντίδα που θυμίζει μαμά, οι οποίες κυριολεκτικά έκλεψαν τις εντυπώσεις με την πρακτικότητα, την ευκολία και τη σπιτική τους γεύση.

Η φετινή Food Expo αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία για την ομάδα AΓΓΕΛΑΚΗΣ να συναντήσει υπάρχοντες και δυνητικούς συνεργάτες από τα κανάλια του Retail, Food Service και Fine Dining, καθώς και θεσμικούς φορείς, διερευνώντας νέες συνεργασίες τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά, που θα ισχυροποιήσουν περαιτέρω την παρουσία της Αγγελάκης σε δυναμικά κανάλια και στρατηγικής σημασίας αγορές για τον κλάδο του κοτόπουλου.

Η Εμπορική Διευθύντρια της Αγγελάκης, Έλενα Καραγιάννη, δήλωσε σχετικά με τη φετινή παρουσία στην έκθεση: «Η Food Expo μάς βρήκε πιο ανανεωμένους και δυναμικούς από ποτέ. Η συμμετοχή μας σε εκθέσεις τέτοιου βεληνεκούς αποτελεί διαχρονικά στρατηγική επιλογή για την εταιρεία μας και φέτος, σε μια τόσο κομβική στιγμή για την Αγγελάκης, ήταν πιο σημαντική από ποτέ. Η φετινή χρονιά αποτελεί ορόσημο για την εταιρεία μας, καθώς ολοκληρώνεται το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 30 εκατ. ευρώ, το οποίο θα δώσει σημαντική ώθηση τόσο στην παραγωγική μας δυναμικότητα όσο και στη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας, τη διεύρυνση των δικτύων διανομής και την περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειάς μας. Η ισχυροποίηση του γεωγραφικού αποτυπώματος της Αγγελάκης σε νέα κανάλια και νέες αγορές-στόχους παραμένει βασικός μας στόχος.»