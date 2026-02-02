«Μαθητές για μία μέρα στο Pierce»: Η αυθεντική σχολική εμπειρία φοίτησης στις 8 Φεβρουαρίου

Το Pierce – The American College of Greece ανοίγει τις πόρτες του σε γονείς, μαθητές και μαθήτριες των δύο τελευταίων τάξεων του δημοτικού για να ανακαλύψουν τις μοναδικές εκπαιδευτικές δυνατότητες του Σχολείου

Mέσα από την εκδήλωση «Μαθητές για μία μέρα στο Pierce», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, από τις 10:30 έως τις 13:30, στο Pierce East Campus στα Σπάτα (Οδός Ζήνωνος).

Οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την αυθεντική σχολική εμπειρία στο Pierce. Η προσέγγιση του Pierce βασίζεται στην αλληλοσυμπλήρωση της θεωρίας με την πράξη και στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής καινοτομίας για την υποστήριξη και τον εμπλουτισμό της μάθησης, κάτι που καθιστά την εμπειρία των μαθητών του Σχολείου μοναδική. Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, μέσα από ένα πλούσιο, ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα, οι μαθητές και μαθήτριες της Ε΄και Στ΄ δημοτικού θα ζήσουν μία ημέρα γεμάτη γνώσεις, δημιουργία και εκπαιδευτικά ερεθίσματα, στο τέλος της οποίας θα έχουν μία πολύ καλή εικόνα για το τι σημαίνει πρακτικά η φοίτηση στο Pierce.

Συγκεκριμένα, τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν στην τάξη και να παρακολουθήσουν το μάθημα όπως ακριβώς παραδίδεται στο Pierce. Μέσα από πειράματα Φυσικής και Χημείας, θα γνωρίσουν βασικές επιστημονικές έννοιες, ενώ μέσα από βιωματικές δραστηριότητες Βιολογίας θα ανακαλύψουν τα μικρά μυστικά της ζωής. Παράλληλα, θα έρθουν σε επαφή με την τεχνολογία γνωρίζοντας το Micro:bit και δημιουργώντας απλές εφαρμογές, ενώ θα ανακαλύψουν τη χειροποίητη δημιουργία μέσα από πρωτότυπες ξύλινες κατασκευές και τη μορφοποίηση του πηλού.

Μέσα από τα Μαγικά Μαθηματικά και τη δραστηριότητα «Δια-πλάθοντας την Ιστορία», θα προσεγγίσουν τη λογική, την επίλυση προβλημάτων και την ιστορική γνώση με παιγνιώδη τρόπο, δημιουργώντας ακόμη και τον Δίσκο της Φαιστού με τη βοήθεια τρισδιάστατης εκτύπωσης. Οι γλωσσικές σπαζοκεφαλιές και το Word Warriors Arena θα τους δώσουν την ευκαιρία να παίξουν και να «παλέψουν» με τις λέξεις μέσα από γρίφους, παιχνίδια ομιλίας και γρήγορης σκέψης. Θα μπορέσουν, επίσης, να ακονίσουν την εφευρετικότητά τους στο Pierce MakerSpace και να δουν τις ιδέες τους να υλοποιούνται με τα ψηφιακά εργαλεία του FabLab.

Επιπλέον, μέσα από δραστηριότητες στον λαχανόκηπο και τη μαγειρική θα γνωρίσουν τη φύση και τη σημασία της υγιεινής διατροφής, ενώ θα εκφραστούν δημιουργικά μέσω μουσικών αυτοσχεδιασμών, θεατρικού παιχνιδιού και παραδοσιακού χορού. Στις υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις του Σχολείου, οι μικροί αθλητές και αθλήτριες θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στο τένις, το ποδόσφαιρο και την τοξοβολία, την ώρα που οι καλλιτέχνες θα εξερευνούν τα ταλέντα τους στο θέατρο, την κεραμική και τη μουσική στα καλλιτεχνικά εργαστήρια.

Δηλώνοντας συμμετοχή, οι γονείς θα μπορούν να επιλέξουν έως τέσσερις (4) από τις διαθέσιμες δραστηριότητες που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα του σχολικού προγράμματος του Σχολείου και να απολαύσουν και εκείνοι την αυθεντική εμπειρία Pierce με τα παιδιά τους.

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση και τις δραστηριότητες, μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.