Mars και Ειδική Γραμματεία ενώνουν δυνάμεις για την υιοθεσία ενήλικων σκύλων

Η Mars, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για τη δημιουργία ενός Καλύτερου Κόσμου για τα Κατοικίδια, ανακοινώνει τη συνεργασία της με την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών και το καταφύγιο Smart Paws Greece – Save A Stray, με στόχο την υποστήριξη της υιοθεσίας ενήλικων σκύλων που φιλοξενούνται στο καταφύγιο.

H πρωτοβουλία περιλαμβάνει μια στοχευμένη καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αναδεικνύει την προσωπικότητα, την εμπειρία και την αξία της υιοθεσίας των ενήλικων σκύλων. Μέσα από το tagline «Γιατί είμαι μεγάλο παιδί», τα σκυλάκια αφηγούνται τη μοναδική τους ιστορία και εκφράζουν την ικανότητά τους να προσφέρουν αγάπη αδιάκοπα και χωρίς όρους. Η καμπάνια ενθαρρύνει το κοινό να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία σε ζώα που, παρά την ηλικία τους, έχουν ακόμη πολλά να προσφέρουν.

Η συνεργασία συνδυάζει την εμπειρία της Mars στον τομέα της φροντίδας κατοικίδιων, τη θεσμική αξιοπιστία της Ειδικής Γραμματείας και τη μακρόχρονη δράση του Smart Paws Greece – Save A Stray, ενός δυναμικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού που δραστηριοποιείται στη διάσωση, αποκατάσταση και επανένταξη αδέσποτων σκύλων.

Όπως δήλωσε ο Άλκης Γέραλης, Market Director Ελλάδας, Βαλκανίων & Ισραήλ της Mars Pet Nutrition: «Στη Mars πιστεύουμε ότι κάθε κατοικίδιο αξίζει ένα ασφαλές, παντοτινό σπίτι. Η συνεργασία μας με την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς και το Smart Paws Greece – Save A Stray αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς το όραμα μας για έναν Καλύτερο Κόσμο για τα Κατοικίδια. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία θέλουμε να αναδείξουμε τη μοναδική αξία των ενήλικων σκύλων και να ενθαρρύνουμε την υπεύθυνη υιοθεσία, εντάσσοντας τον σκοπό μας στην καθημερινή επιχειρηματική μας δράση με απτό κοινωνικό αντίκτυπο».

Ο Νίκος Χρυσάκης, Ειδικός Γραμματέας Προστασίας Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών, ανέφερε σχετικά: «Η υιοθεσία ενήλικων σκύλων είναι μια πράξη ευθύνης, ενσυναίσθησης και ουσιαστικής φροντίδας. Οι σκύλοι αυτοί έχουν ήδη διαμορφωμένη προσωπικότητα, εμπειρία ζωής και τεράστια ανάγκη για σταθερότητα και αγάπη. Το μόνο που ζητούν είναι μια ζεστή αγκαλιά στο παντοτινό τους σπίτι. Σε αντάλλαγμα, είναι έτοιμοι να προσφέρουν απεριόριστη αγάπη, αφοσίωση και να δημιουργήσουν μοναδικές, αξέχαστες στιγμές με τη νέα τους οικογένεια. Μέσα από αυτή τη συνεργασία με τη Mars και το Smart Paws Greece – Save A Stray, αναδεικνύουμε τη σημασία της δεύτερης ευκαιρίας και στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: κάθε ζώο αξίζει ένα παντοτινό σπίτι. Η Πολιτεία στηρίζει έμπρακτα πρωτοβουλίες που ενισχύουν την υπεύθυνη υιοθεσία και συμβάλλουν στη βελτίωση της ζωής των ζώων συντροφιάς».

Η Έφη Ασλανίδη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας στο Smart Paws Greece – Save A Stray σημείωσε: «Στο Smart Paws Greece κάθε ενήλικος σκύλος είναι ένα «μεγάλο παιδί» που αξίζει ένα σπίτι γεμάτο αγάπη. Μέσα από αυτή τη συνεργασία με τη Mars και την Ειδική Γραμματεία, θέλουμε να εμπνεύσουμε το κοινό να γνωρίσει, να αγαπήσει και να υιοθετήσει αυτά τα υπέροχα ζώα».

Δες στη σελίδα του Smart Paws Greece – Save A Stray σε Instagram και Facebook όλα τα σκυλάκια που είναι διαθέσιμα προς υιοθεσία και γνώρισε τους «μεγάλους μας φίλους».

Μια πρωτοβουλία της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με τη Mars.