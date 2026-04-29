ΜΑΙΟΣ ΣΤΟ ONE&ONLY AESTHESIS: ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ

29/04/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 06.05.2026 - 17:15)
Με φόντο τη θάλασσα και την αισθητική που χαρακτηρίζει το resort, το One&Only Aesthesis συνεχίζει να διαμορφώνει εμπειρίες που υπερβαίνουν την κλασική έννοια της εξόδου, προτείνοντας ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο lifestyle προορισμό.

Το One&Only Aesthesis υποδέχεται τον Μάιο με επιμελημένες δραστηριότητες, που συνδυάζουν δημιουργικότητα, γαστρονομία και ανοιξιάτικη διάθεση, προσφέροντας στους επισκέπτες του αμέτρητες αφορμές για μια απολαυστική εξόρμηση στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Στις 2 και 3 Μαΐου, ο χώρος του Minima, το κομψό all-day pool bar του resort, φιλοξενεί ένα ξεχωριστό pop-up του οίκου Guerlain, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν εκλεπτυσμένες αρωματικές δημιουργίες, εμπνευσμένες από την άνοιξη. Φρέσκες, λουλουδάτες και ανάλαφρες νότες συνθέτουν ένα αισθητηριακό ταξίδι που αποτυπώνει τη ζωντάνια και την κομψότητα της εποχής, ενισχύοντας τη συνολική εμπειρία του Σαββατοκύριακου. Μετά την περιήγηση στον κόσμο των αρωμάτων, ένας απολαυστικός καφές με θέα στα γαλαζοπράσινα νερά προσφέρει την ιδανική συνέχεια, ενώ η εμπειρία ολοκληρώνεται ιδανικά με lunch στο Ora by Ettore Botrini, που αναδεικνύει τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα σε ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής.

Την Κυριακή, το καθιερωμένο πλέον brunch στο Ora αποτελεί μια σταθερή επιλογή για όσους αναζητούν μια ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάζοντας υψηλής ποιότητας γεύσεις με την άνεση και τη χαλαρότητα της ημέρας. Ιδανικό και για οικογένειες, προσφέρει τη δυνατότητα στους γονείς να απολαύσουν το γεύμα τους, ενώ τα παιδιά απασχολούνται δημιουργικά στο KidsOnly Club, σε ένα περιβάλλον ειδικά σχεδιασμένο για τους μικρούς επισκέπτες.

Στο πλαίσιο του brunch, οι επισκέπτες έχουν επίσης την ευκαιρία να απολαύσουν το Kapsa by Peskias pop-up, το οποίο ολοκληρώνει τον κύκλο του την Κυριακή 3 Μαΐου. Πρόκειται για ένα δυναμικό γαστρονομικό concept με την υπογραφή του σεφ Χριστόφορου Πέσκια, που αντλεί έμπνευση από την ελληνική παράδοση και επαναπροσεγγίζει το σουβλάκι με σύγχρονη ματιά. Με επίκεντρο τη φωτιά, εκλεκτές πρώτες ύλες και τεχνικές ακριβείας στο ψήσιμο, τα πιάτα ισορροπούν ανάμεσα στο οικείο και το αναπάντεχο, αναδεικνύοντας τη φιλοσοφία του sharing και της συντροφικότητας στο τραπέζι. Η εμπειρία εξελίσσεται δίπλα στη θάλασσα, με μια αίσθηση ανεπιτήδευτης απόλαυσης που χαρακτηρίζει συνολικά το concept.

Η έναρξη του Μαΐου δίνει τον τόνο για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν, με το One&Only Aesthesis να παρουσιάζει μια νέα σειρά Sunday Brunch σε συνεργασία με τη Valrhona, στις 17 και 25 Μαΐου. Ο εμβληματικός γαλλικός οίκος σοκολάτας, γνωστός για την υψηλή ποιότητα και τη δεξιοτεχνία του στον κόσμο της pâtisserie, αναλαμβάνει να προσθέσει μια ξεχωριστή, γλυκιά διάσταση στην εμπειρία του brunch, μέσα από επιδόρπια και δημιουργίες που αναδεικνύουν την ένταση, την πολυπλοκότητα και την εκλεπτυσμένη ισορροπία της σοκολάτας. Η συνεργασία αυτή έρχεται να εμπλουτίσει περαιτέρω τη γαστρονομική πρόταση του resort, με έμφαση στη σύγχρονη ζαχαροπλαστική.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το https://www.oneandonlyresorts.com/aesthesis ή το link κράτησης

