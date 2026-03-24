Mailo’s – The Pasta Project: 35.000 μακαρονάδες την Παγκόσμια Ημέρα Ευτυχίας

Πάνω από 35.000 μακαρονάδες σε μια ημέρα.Τα Mailo’s γιόρτασαν την Happiness Day με τον πιο γευστικό τρόπο

Η Παγκόσμια Ημέρα Ευτυχίας γιορτάστηκε φέτος με τον πιο αυθεντικό και γευστικό τρόπο στα Mailo’s – The Pasta Project, αποδεικνύοντας ότι η χαρά κρύβεται στις πιο απλές καθημερινές στιγμές.

Την Παρασκευή 20 Μαρτίου, τα καταστήματα Mailo’s σε Ελλάδα και Κύπρο γέμισαν κόσμο, κέφι και αγαπημένες pasta επιλογές. Η ανταπόκριση του κοινού ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με περισσότερες από 35.000 μερίδες ζυμαρικών και αναψυκτικά να προσφέρονται μέσα σε μόλις μια ημέρα, καταγράφοντας ιδιαίτερη επισκεψιμότητα.

Το απόλυτο Happiness Day combo, μια μακαρονάδα μαζί με μία παγωμένη Coca-Cola στα 5€, έγινε το απόλυτο “feel good” διάλειμμα, καθώς αμέτρητοι επισκέπτες επέλεξαν να γιορτάσουν την ημέρα με τον πιο απολαυστικό τρόπο, δίνοντας στη μέρα γεύση και χαμόγελα.

Τα Mailo’s Cups γέμισαν με αγαπημένες γεύσεις, τα καταστήματα με θετική ενέργεια και τα social media με αυθεντικά στιγμιότυπα χαράς.

Η Happiness Day αποτέλεσε ακόμη μία επιτυχημένη ενέργεια για το brand, ενισχύοντας περαιτέρω τη σύνδεσή του με το κοινό και επιβεβαιώνοντας ότι τα Mailo’s προσφέρουν εμπειρίες και στιγμές που αξίζει να μοιράζονται.

Ραντεβού ξανά του χρόνου. Μέχρι τότε, το κοινό μπορεί να παραμείνει συντονισμένο στα social media των Mailo’s, να απολαμβάνει τις αγαπημένες του μακαρονάδες και γίνεται μέρος του πιο γευστικού pasta community.