MAD Forum 2026: Νέοι, μουσική, Τεχνητή Νοημοσύνη και πολιτική σε έναν κόσμο που αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ

Με μεγάλη συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον από το κοινό πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Μαρτίου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, το MAD FORUM 2026, ο θεσμός του MAD που για δεύτερη συνεχή χρονιά άνοιξε τη συζήτηση γύρω από όσα διαμορφώνουν τη ζωή, την έκφραση και το μέλλον της νέας γενιάς.

Με θεματικές που κινήθηκαν από τις νέες ψηφιακές απαγορεύσεις, την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και την πολιτική επικοινωνία στο TikTok, μέχρι την Τεχνητή Νοημοσύνη στη μουσική, τα πνευματικά δικαιώματα και το φαινόμενο της ελληνικής urban & underground rap, το Mad Forum 2026 έφερε στο ίδιο τραπέζι εκπροσώπους της πολιτείας, της αγοράς, της τεχνολογίας, της μουσικής βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ίδιας της νέας γενιάς.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και παρουσιάστηκε από την Αθηνά Κλήμη, επιβεβαιώνοντας ότι το MAD FORUM έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας ζωντανός χώρος διαλόγου, όπου η μουσική, η κοινωνία, η τεχνολογία και οι νέοι συναντιούνται ουσιαστικά.

Την έναρξη του forum έκανε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος υπογράμμισε ότι «η νέα γενιά ζει σε έναν κόσμο που της δίνει περισσότερα εργαλεία από ποτέ, αλλά ταυτόχρονα την εκθέτει σε περισσότερη πίεση και επιτήρηση από ποτέ», τονίζοντας παράλληλα πως «Το μέλλον δεν διαμορφώνεται σε κλειστά γραφεία. Διαμορφώνεται σε ανοιχτούς χώρους διαλόγου, όπως αυτός εδώ». Παράλληλα, έθεσε από την αρχή το βασικό ερώτημα της ημέρας, σημειώνοντας πως η συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται στο πού τελειώνει η προστασία και πού αρχίζει η επιτήρηση, αλλά στο πώς οι νέοι θα αντιμετωπίζονται όχι ως αντικείμενο συζήτησης, αλλά ως οι πραγματικοί πρωταγωνιστές της.

Στην πρώτη θεματική ενότητα, «Νέοι και Απαγορεύσεις, Προστασία ή Επιτήρηση στην Ψηφιακή Εποχή», με συντονίστρια τη δημοσιογράφο Χριστίνα Βίδου, αναδείχθηκε η πολυπλοκότητα της συζήτησης γύρω από τα ηλικιακά όρια στα social media, τον ρόλο των πλατφορμών, τον ψηφιακό γραμματισμό και την ψυχική υγεία των εφήβων.

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους, Υφυπουργός Υγείας, σημείωσε ότι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ένας στους επτά νέους αντιμετωπίζει σήμερα ζητήματα ψυχικής υγείας, διευκρινίζοντας ότι τα social media δεν είναι η μοναδική αιτία, αλλά μπορούν να επιτείνουν το πρόβλημα, ενώ αντιμετώπισε ανοιχτά το θέμα και ως ζήτημα δημόσιας υγείας. Από την πλευρά του, ο Βασίλης Κουτσούμπας, Σύμβουλος Ψηφιακής Πολιτικής και Τεχνητής Νοημοσύνης στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, τόνισε ότι το ζήτημα είναι «πάρα πολύ σύνθετο» σε ρυθμιστικό, τεχνικό και κοινωνικό επίπεδο, ενώ η Ευγενία Μπόζου, Head of Government Affairs & Public Policy στην Google Greece, Cyprus & Malta, επισήμανε ότι η συζήτηση δεν πρέπει να εξαντλείται στο δίπολο «επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται», αλλά να εστιάζει στη δημιουργία ασφαλέστερων ψηφιακών περιβαλλόντων και ουσιαστικής καθοδήγησης, προειδοποιώντας παράλληλα ότι μια καθολική απαγόρευση ενδέχεται να οδηγήσει τους ανηλίκους σε ακόμη λιγότερο ελεγχόμενα περιβάλλοντα.Η Αντιγόνη Γινοπούλου, Ψυχολόγος με ειδίκευση στην Ψυχολογία του Παιδιού και Εφήβου, ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της οικογένειας και του παραδείγματος των γονέων, ενώ η Κατερίνα Χρυσανθοπούλου, Διδάκτωρ του ΑΠΘ στην Παιδεία στα ΜΜΕ και τον Ψηφιακό Γραμματισμό, τόνισε ότι δεν πρέπει να οδηγηθούμε σε μια «ψηφιακή φοβία», καθώς οι δεξιότητες που αποκτούν τα παιδιά μέσω της τεχνολογίας είναι πολύτιμες και απαιτείται ισορροπία.

Σημαντική ήταν και η συμβολή της μαθήτριας Γ’ Λυκείου και μέλους της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων του Συνήγορου του Παιδιού, Σοφίας Παπαρσένη, η οποία και απέσπασε τα ειλικρινέστερα χειροκροτήματα και μετέφερε τη φωνή των ίδιων των εφήβων, παραδεχόμενη ότι ενώ σε μικρότερη ηλικία τέτοιοι περιορισμοί θα τους ενοχλούσαν, σήμερα πολλοί νέοι κατανοούν περισσότερο την ανάγκη προστασίας, σημειώνοντας ότι «Δεν είναι η ύπαρξη μίας πλατφόρμας το πρόβλημα — είναι το αν οι αλγόριθμοι είναι εθιστικοί.»

Στη συνέχεια, στην ενότητα «Νέοι και Απαγορεύσεις, Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα», επίσης με συντονίστρια τη Χριστίνα Βίδου, η συζήτηση μετατοπίστηκε στον ρόλο των επιχειρήσεων και της αγοράς, με έμφαση στην κανονιστική συμμόρφωση, την αυτορρύθμιση και την ευθύνη απέναντι σε ανήλικους χρήστες και καταναλωτές.

Ο Ιάκωβος Καργαρώτος, Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, υπογράμμισε ότι «η κανονιστική συμμόρφωση είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει κάθε εταιρεία», προσθέτοντας πως η προστασία των ανηλίκων αποτελεί «αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα», ενώ ανέδειξε και το ανησυχητικό έλλειμμα ενημέρωσης γύρω από τα καπνικά προϊόντα. Η Dr. Νάνση Βέρρα, Γενική Διευθύντρια Νομικών, Ρυθμιστικών Θεμάτων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ALLWYN, σημείωσε ότι το τυχερό παίγνιο μπορεί να γίνει βλαβερό όταν δεν υπάρχει αυστηρή ρύθμιση και εποπτεία, ενώ συμπύκνωσε τη φιλοσοφία της υπεύθυνης στάσης στη φράση «το όριο δεν είναι περιορισμός, είναι δύναμη».

Ο Δημήτρης Αντωνίου, Συγγραφέας, Ακτιβιστής, μέλος της ομάδας της Hellas Direct, μετέφερε ευρήματα από την επαφή του με 4.000 μαθητές, επιμένοντας ότι τα παιδιά κατανοούν συχνά την έννοια της απόσπασης πιο άμεσα απ’ όσο οι ενήλικες και άρα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μέρος της λύσης.

Στην ομιλία «TikTok και Προκλήσεις στην Επικοινωνία με τη Νέα Γενιά», η Αμαλία Κυπαρίσση, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Motor Oil, ανέδειξε τον ρόλο της πλατφόρμας ως μιας «γέφυρας με το μέλλον», σημειώνοντας ότι εκεί βρίσκονται ήδη οι αυριανοί εργαζόμενοι, πελάτες και πολίτες. Τόνισε επίσης ότι για μια επιχείρηση το TikTok αποτελεί κυρίως το ανθρώπινο πρόσωπό της και τη σύνδεσή της με τις επόμενες γενιές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η ενότητα «TikTok, Νέοι και Πολιτική», με συντονιστή τον Ειδικό στη Στρατηγική Επικοινωνίας, Νίκο Κοψιδά, όπου συζητήθηκε ο τρόπος με τον οποίο οι νεότερες γενιές έρχονται σε επαφή με την πολιτική πληροφορία, διαμορφώνουν άποψη και συμμετέχουν στον δημόσιο διάλογο μέσα από νέες πλατφόρμες και νέους επικοινωνιακούς κώδικες.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, υπογράμμισε ότι η ίδια συνέπεια που απαιτείται σε ένα άρθρο ή μια τηλεοπτική συνέντευξη πρέπει να υπάρχει και στη δημιουργία ενός βίντεο, σημειώνοντας παράλληλα ότι στόχος της είναι να δείξει πως «είμαι ένας φυσιολογικός άνθρωπος και μπορείς και εσύ αύριο, νέα κοπέλα, να γίνεις πολιτικός». Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά της ότι νέες γυναίκες την πλησιάζουν και της λένε πως, παρότι δεν ταυτίζονται κομματικά μαζί της, τη βρίσκουν ανθρώπινη και εκτιμούν τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει την πολιτική. Ο Παύλος Γερουλάνος, Βουλευτής Α’ Αθήνων και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, χαρακτήρισε τα social media «τον μεγάλο εξισορροπιστή», καθώς προσφέρουν στον καθένα τη δυνατότητα να εκφράσει τη γνώμη του, επισημαίνοντας ωστόσο και τη στρέβλωση που προκαλούν οι αλγόριθμοι και η έμφαση στο αρνητικό συναίσθημα, ενώ υπογράμμισε πως «Αν αφαιρέσεις το νόημα, οι λέξεις δεν έχουν καμία σημασία.» Από την πλευρά του, ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας της ETERON, Βασίλης Πανάγου, παρουσίασε στοιχεία έρευνας σε περίπου 900 άτομα ηλικίας 16 έως 25 ετών, σύμφωνα με τα οποία το 80% χρησιμοποιεί την πλατφόρμα καθημερινά, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία δηλώνει ότι δεν ακολουθεί πολιτικούς ή κόμματα, αναδεικνύοντας ότι η Gen Z δεν είναι αδιάφορη απέναντι στην πολιτική, αλλά δεν ταυτίζεται εύκολα με κομματικά σχήματα.

Η Content Creator, Χαρά Κοντοχρήστου, τόνισε ότι η Gen Z δεν είναι ούτε τόσο «μικρή» ούτε τόσο «ασόβαρη» όσο συχνά παρουσιάζεται, ενώ ο Στέλιος Ζωντός, Managing Partner στην Newtons Laboratory, ανέλυσε με ιδιαίτερη ένταση τον ρόλο του αλγορίθμου, σημειώνοντας ότι «δεν σε αφήνει να δεις τον κόσμο έξω από τα ενδιαφέροντά σου» και κάνοντας λόγο για μια πραγματική «δικτατορία του αλγόριθμου», υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα ότι το πιο ισχυρό νόμισμα στη σημερινή εποχή είναι «το νόμισμα της προσοχής».

Ξεχωριστό αποτύπωμα άφησε η ενότητα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Μουσική, η Δημιουργική Διαδικασία», με συντονιστή τον Γκυ Κριέφ, Partner στην Big Pi Ventures, όπου αναδείχθηκαν οι νέες δυνατότητες που φέρνει η AI στη σύνθεση, την παραγωγή και τον σχεδιασμό ήχου. Ο Ηλίας Κοκκίνης, Co-founder της Accusonus, στάθηκε στους περιορισμούς των ίδιων των μοντέλων, επισημαίνοντας ότι τα σημερινά συστήματα εκπαιδεύονται σχεδόν αποκλειστικά σε δυτική pop μουσική, σε ποσοστό που, όπως ανέφερε, αγγίζει το 99,1%, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητά τους να παράγουν πραγματικά νέα και διαφορετικά αποτελέσματα. Ο DIVENO, Τραγουδοποιός, Μουσικός Παραγωγός και CEO της Arcade Music, ξεκαθάρισε ότι δεν τον ανησυχεί ο όγκος των AI-generated τραγουδιών, γιατί «την αξία την δίνει ο άνθρωπος πάντα στο τέλος», ενώ ο Μουσικός Παραγωγός, Συνθέτης και Sound Designer TEO.x3 έθεσε το βασικό ερώτημα «τι είναι η μουσική», λέγοντας ότι αν αντιμετωπιστεί μόνο ως προϊόν, το AI θα υπερισχύσει, αλλά ως τέχνη μπορεί να συνυπάρξει αρμονικά με την τεχνολογία. Στο ίδιο πνεύμα, ο Δημήτρης Βασιλάκης, Σαξοφωνίστας, Τραγουδιστής, Συνθέτης και Ακαδημαϊκός Ερευνητής, υπογράμμισε ότι η τεχνολογία δεν πρέπει να φοβίζει, αρκεί να μη χρησιμοποιείται εις βάρος των δημιουργών, αλλά να επιστρέφει αξία σε αυτούς.

Στην ενότητα «Τεχνητή Νοημοσύνη, Μουσική και Δικαιώματα», επίσης με συντονιστή τον Γκυ Κριέφ, η συζήτηση επικεντρώθηκε στη διαφάνεια, την αδειοδότηση, την αμοιβή των δημιουργών και την ανάγκη ενός λειτουργικού ρυθμιστικού πλαισίου.

Ο Robert Baruch, Αντιπρόεδρος Δημοσίων Υποθέσεων Ευρώπης και Πολυμερών Σχέσεων στη Universal Music Group (UMG), σημείωσε ότι το AI δεν είναι πρόβλημα όταν λειτουργεί μέσα σε ένα μουσικό οικοσύστημα που βασίζεται σε άδειες χρήσης και συμφωνίες, ενώ η Μαργαρίτα Μάτσα, Διευθύνουσα Σύμβουλος της MINOS EMI, χαρακτήρισε παράνομες μη αδειοδοτημένες πλατφόρμες δημιουργίας περιεχομένου όπως το Suno. Ο Αλέξανδρος Ελευθεριάδης, Partner στην Big Pi Ventures και Co-founder της Vidyo, εξήγησε ότι τα μοντέλα παράγουν πειστικά αποτελέσματα σε πεδία όπως η μουσική επειδή πρόκειται για δομημένα συμβολικά συστήματα. Ο Βουλευτής, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο ΟΠΑ και πρώην Υπουργός, Χρήστος Σταϊκούρας, παρουσίασε τα πιο συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία της ενότητας, σημειώνοντας ότι οι συγκλίνουσες μελέτες δείχνουν μεταφορά του content προς το AI από τα 3 δισ. ευρώ το 2023 στα 64 δισ. ευρώ έως το 2028, πιθανή απώλεια εσόδων για τους creators στη μουσική κατά 24%-25% και στο audiovisual κατά 21%, καθώς και συνολική σωρευτική απώλεια της τάξης των 22 δισ. ευρώ έως το 2028. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «πρέπει να υπάρχει αγορά, αλλά χρειάζεται και ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, όχι υπερβολικό, αλλά αυτό που δεν θα αφήσει κανέναν πίσω». Η Λούκα Κατσέλη, Ομότιμη Καθηγήτρια Διεθνών Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ και Γενική Διευθύντρια της ΕΔΕΜ, έθεσε το κεντρικό ερώτημα του panel λέγοντας ότι «δημιουργικότητα θα υπάρχει. Και το AI είναι ένα τρομακτικό εργαλείο να διευρύνει τη δημιουργικότητα. Δημιουργός δεν ξέρω αν θα υπάρχει», εστιάζοντας στην ανάγκη να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τον δημιουργό.

Η Ευγενία Μπόζου, Head of Government Affairs & Public Policy στην Google Greece, Cyprus & Malta, υπογράμμισε ότι οι εταιρείες οφείλουν να λειτουργούν με αρχές διαφάνειας και ξεκάθαρης αμοιβής των καλλιτεχνών, ότι υφίσταται μια «εξουθενωτική νομοθεσία licensing» η οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί, σημειώνοντας ότι όταν ένα κομμάτι είναι φτιαγμένο από τεχνητή νοημοσύνη «πρέπει να είναι labeled».

Η ενότητα ανέδειξε με σαφήνεια πως η μεγάλη πρόκληση της επόμενης ημέρας δεν είναι μόνο τεχνολογική, αλλά βαθιά οικονομική, νομική και πολιτισμική.

Το Mad Forum 2026 ολοκληρώθηκε με την ενότητα «Το Φαινόμενο της Ελληνικής Urban & Underground Rap», με συντονιστή τον Μάνο Δεδεβέση, A&R, Publisher και Founder της Stay Independent, όπου η ελληνική rap προσεγγίστηκε ως κάτι πολύ περισσότερο από ένα μουσικό είδος. Ο ίδιος μίλησε για «το soundtrack μιας ολόκληρης γενιάς» και για μια σκηνή που δεν ακολούθησε τους παραδοσιακούς κανόνες της βιομηχανίας αλλά δημιούργησε τους δικούς της. Ο Κώστας Σαββόπουλος, Διδάκτορας Πολιτικών Επιστημών στο ΑΠΘ και Ερευνητής της Hip Hop κουλτούρας, ανέλυσε το πέρασμα της rap από υποκουλτούρα σε παγκόσμιο και ελληνικό mainstream φαινόμενο, με κομβικό ρόλο της τεχνολογίας και της δυνατότητας της σκηνής να εκφράσει αισθητικά και περιεχομενικά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της νεολαίας. Ο Saske, Ερμηνευτής, Καλλιτέχνης & Δημιουργός, στάθηκε στο πώς τα εργαλεία της ψηφιακής εποχής έκαναν ευκολότερη την προώθηση της μουσικής για έναν ανεξάρτητο καλλιτέχνη, τονίζοντας τη σημασία της αυθεντικότητας και του προσωπικού vision.

Ο Νίκος Στεφανάκης, COO στην IFPI Greece και στον Grammo, παρατήρησε ότι το ανοιχτό διαδίκτυο, ενώ βοήθησε το είδος να αναπτυχθεί, μπορεί σήμερα να το πλήττει μέσα από τον «στατιστικό θόρυβο» της υπερπληθώρας κυκλοφοριών, ενώ ο Tiny Jackal, Hip Hop Artist, Artist & Event Management, υπενθύμισε ότι η hip hop ήταν πάντα εμπορική, αλλά ταυτόχρονα βαθιά συνδεδεμένη με τις κοινωνικές συνθήκες κάθε εποχής, από την οικονομική κρίση μέχρι τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, και ότι πλέον η ευκολία παραγωγής μουσικής κάνει την έκφραση ευκολότερη αλλά τη διάκριση δυσκολότερη.

Το Mad Forum 2026 επιβεβαίωσε ότι ο διάλογος για τη νέα γενιά δεν μπορεί να γίνεται μονοδιάστατα. Από την ψηφιακή ασφάλεια και την πολιτική επικοινωνία μέχρι την επιχειρηματική ευθύνη, την τεχνητή νοημοσύνη και τη μουσική δημιουργία, οι φετινές θεματικές ανέδειξαν την ανάγκη για περισσότερη τεκμηρίωση, περισσότερη ακρόαση και λιγότερες έτοιμες απαντήσεις. Και ακριβώς εκεί βρίσκεται η σημασία του MAD FORUM: στη δημιουργία ενός ανοιχτού χώρου όπου η κοινωνία, η τεχνολογία, ο πολιτισμός και οι νέοι συνομιλούν πραγματικά.

Το Mad Forum 2026 #Youth #Society #Entertainment_Industry έλαβε χώρα την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, στην «Τεχνόπολις» του Δήμου Αθηναίων, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής.