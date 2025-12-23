Λύσεις Θέρμανσης στη LEROY MERLIN: Υπηρεσίες Εγκατάστασης & Προσφορές για το Σπίτι σου

Ο χειμώνας έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία του, φέρνοντας ξανά στο επίκεντρο την ανάγκη για θέρμανση και ένα ζεστό, άνετο και ενεργειακά αποδοτικό σπίτι.

Η LEROY MERLIN βρίσκεται σταθερά δίπλα στους καταναλωτές, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις που κάνουν τη θέρμανση του σπιτιού εύκολη, προσιτή και αξιόπιστη — από την πλούσια γκάμα προϊόντων έως τις υπηρεσίες εγκατάστασης και τις δυνατές εποχικές προσφορές.

Η εταιρεία αναλαμβάνει την τοποθέτηση βασικού εξοπλισμού, όπως κλιματιστικά, σόμπες pellet, ξυλόσομπες, καλοριφέρ και θερμοσίφωνες, προσφέροντας ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένους τεχνικούς και 2 χρόνια εγγύηση τοποθέτησης. Έτσι, κάθε έργο ολοκληρώνεται με ασφάλεια, ποιότητα και τη σιγουριά μιας αξιόπιστης υπηρεσίας.

Παράλληλα, η φετινή περίοδος θέρμανσης συνοδεύεται από δυνατές προσφορές που κάνουν τη ζεστασιά ακόμα πιο προσιτή:

Με αγορά τζακιού ή ξυλόσομπας άνω των 350€ , δώρο 210 κιλά μπρικέτες Ταγκλής.

Έως – 30% σε επιλεγμένα είδη θέρμανσης.

Η LEROY MERLIN παραμένει ο απόλυτος προορισμός για ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης, προσφέροντας προϊόντα που καλύπτουν κάθε ανάγκη και στυλ:

Ξυλόσομπες & σόμπες pellet

Τζάκια & κλιματιστικά

Αφυγραντήρες & ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης

Καλοριφέρ & λέβητες

Καύσιμα & χαλιά για αίσθηση πλήρους άνεσης

Ανακαλύψτε όλες τις λύσεις θέρμανσης σπιτιού online και σε όλα τα φυσικά καταστήματα LEROY MERLIN.