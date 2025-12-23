Λύσεις Θέρμανσης στη LEROY MERLIN: Υπηρεσίες Εγκατάστασης & Προσφορές για το Σπίτι σου
Η LEROY MERLIN βρίσκεται σταθερά δίπλα στους καταναλωτές, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις που κάνουν τη θέρμανση του σπιτιού εύκολη, προσιτή και αξιόπιστη — από την πλούσια γκάμα προϊόντων έως τις υπηρεσίες εγκατάστασης και τις δυνατές εποχικές προσφορές.
Η εταιρεία αναλαμβάνει την τοποθέτηση βασικού εξοπλισμού, όπως κλιματιστικά, σόμπες pellet, ξυλόσομπες, καλοριφέρ και θερμοσίφωνες, προσφέροντας ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένους τεχνικούς και 2 χρόνια εγγύηση τοποθέτησης. Έτσι, κάθε έργο ολοκληρώνεται με ασφάλεια, ποιότητα και τη σιγουριά μιας αξιόπιστης υπηρεσίας.
Παράλληλα, η φετινή περίοδος θέρμανσης συνοδεύεται από δυνατές προσφορές που κάνουν τη ζεστασιά ακόμα πιο προσιτή:
- Με αγορά τζακιού ή ξυλόσομπας άνω των 350€, δώρο 210 κιλά μπρικέτες Ταγκλής.
- Έως – 30% σε επιλεγμένα είδη θέρμανσης.
Η LEROY MERLIN παραμένει ο απόλυτος προορισμός για ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης, προσφέροντας προϊόντα που καλύπτουν κάθε ανάγκη και στυλ:
- Ξυλόσομπες & σόμπες pellet
- Τζάκια & κλιματιστικά
- Αφυγραντήρες & ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης
- Καλοριφέρ & λέβητες
- Καύσιμα & χαλιά για αίσθηση πλήρους άνεσης
Ανακαλύψτε όλες τις λύσεις θέρμανσης σπιτιού online και σε όλα τα φυσικά καταστήματα LEROY MERLIN.