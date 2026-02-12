Love, Play, Taste: Valentine’s Day στο NYX Hotel Thessaloniki

Στο NYX Hotel Thessaloniki, ο έρωτας δεν είναι μόνο συναίσθημα… είναι παιχνίδι, γεύση και εμπειρία.

Η φετινή Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου βρίσκει το urban σκηνικό της στο NYX Hotel Thessaloniki. Από τις 12 έως τις 14 Φεβρουαρίου, το διαδραστικό “Find the NYX Heart” μετατρέπει τη γιορττή του έρωτα σε ένα παιχνίδι εκπλήξεων και μας προσκαλεί όλους να συμμετέχουμε! Το concept είναι απλό: Χρωματιστές καρδιές με catchy quotes θα κρύβονται στους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου. Βρίσκεις την καρδιά, τη φωτογραφίζεις, κάνεις tag το NYX Hotel Thessaloniki στα social media και εξαργυρώνεις το match σου στη Reception.

Ανάλογα με το χρώμα, οι καρδιές ξεκλειδώνουν διαφορετικά rewards. Οι Red Hearts «κερνούν» complimentary cocktail ή dessert στο bar, οι Purple & Pink προσφέρουν από 25% έκπτωση στα εστιατόρια, ενώ η Gold Heart χαρίζει μια “NYX Experience Night” για δύο, με διαμονή και πρωινό.

Στις 14 Φεβρουαρίου, το NYX Hotel Thessaloniki δίνει το σύνθημα “Turn on the Passion” και η βραδιά αποκτά τη δική της γευστική ταυτότητα, μέσα από ένα set menu που ξεπερνά τα τετριμμένα. Η βραδιά ανοίγει με ένα welcome ritual: ροζέ οίνος και βελούδινο καπουτσίνο καπνιστής σελινορίζας με χειμωνιάτικη τρούφα και μπισκότο θυμάρι. Συνεχίζεται με ταρτάρ γαρίδας με κάρδαμο και άγρια βατόμουρα, green leaf salad με cranberry dressing, υφές παντζαριού και κυανό τυρί, ενώ για το κυρίως πιάτο οι επιλογές κινούνται ανάμεσα σε flap steak αρωματισμένο με κέδρο και baby πατάτες ή φιλέτο λαβράκι σε κρούστα λεμονόχορτου με αφυδατωμένες φράουλες. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με ένα «Ερωτικό Negroni» ως pre-dessert και βελούδινες σοκολάτες με passion fruit.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 231 440 3000