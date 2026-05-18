Liquid Solid: Marble and Tide

Η έκθεση Solid Liquid: Marble & Tide, προσκαλεί τους θεατές σε έναν χώρο όπου οι στοιχειώδεις δυνάμεις της πέτρας και του νερού αναδιαμορφώνουν συνεχώς η μία την άλλη.

Η έκθεση «Solid Liquid: Marble & Tide» συγκεντρώνει έργα του γλύπτη Γιάννη Μπίζα και της ζωγράφου Μαρίας Βύρρα, σε επιμέλεια Νεκτάριου-Αλφρέδου Γκουβέρη.



Η έκθεση διερευνά την ένταση μεταξύ της μονιμότητας και της κίνησης, του βάρους και της ροής, της ύλης και της μνήμης. Το μάρμαρο γίνεται ρευστό, ενώ η θάλασσα αφήνει τα ίχνη της και στην γλυπτική και στην ζωγραφική.



Στην έκθεση παρουσιάζονται μια σειρά μαρμάρινοι καρχαρίες μαζί με άλλα γλυπτά που συνάδουν με τον υδάτινο κόσμο, σε ένα διάλογο με τους πίνακες της Μαρίας Βύρρα, όπου η γνώση και η άγνοια συνυπάρχουν σε μια κατάσταση συνεχούς έντασης, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου ο μύθος, η παλίρροια, το ένστικτο και η ύλη συγκλίνουν, μετατρέποντας το τοπίο σε τόπο περισυλλογής.



Συνολικά, η έκθεση προτείνει μια εμπειρία αργής αντίληψης, στην οποία το βλέμμα του θεατή καλείται να κατοικήσει σε έναν ενδιάμεσο χώρο – έναν χώρο όπου η τέχνη λειτουργεί ως τόπος σιωπής, εσωτερικού προβληματισμού και μετάβασης.



Εγκαίνια: 22 Μαΐου

20:00-23:00



Ωράριο έκθεσης: 23 Μαΐου – 6 Ιουνίου

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 12:00 – 20:00

Τετάρτη, Σάββατο 12:00 – 17:00