18/02/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 23.02.2026 - 16:32)
“LIFE’S GOOD”: Η εταιρική φιλοσοφία της lg σε πράξη
Με οδηγό τη φιλοσοφία «Life’s Good», η LG συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις που συνδέουν την τεχνολογία με τον άνθρωπο, δημιουργώντας εμπειρίες που κάνουν την καθημερινότητα πιο απλή, πιο άνετη και πιο ποιοτική.

Η LG επαναπροσδιορίζει την έννοια της καινοτομίας μέσα από την εταιρική της φιλοσοφία «Life’s Good», η οποία εκφράζει τη δέσμευσή της να αναπτύσσει τεχνολογία με ουσιαστικό νόημα για τους ανθρώπους. Περισσότερο από ένα μήνυμα, το «Life’s Good» αποτελεί τον πυρήνα της στρατηγικής της εταιρείας και αντικατοπτρίζει το όραμά της για έναν κόσμο όπου η τεχνολογία συμβάλλει στη βελτίωση της καθημερινής ζωής.

Η φιλοσοφία αυτή βασίζεται σε μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, όπου κάθε λύση σχεδιάζεται με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες των χρηστών. Για παράδειγμα, οι έξυπνες τηλεοράσεις LG με λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης προσαρμόζουν την εμπειρία θέασης στις προτιμήσεις του χρήστη, ενώ τα έξυπνα συστήματα κλιματισμού ρυθμίζουν αυτόματα τη θερμοκρασία και την κατανάλωση ενέργειας, συμβάλλοντας σε πιο άνετους και βιώσιμους χώρους διαβίωσης.

Αντίστοιχα, οι οικιακές συσκευές LG με AI προσαρμόζουν τη λειτουργία τους στις συνήθειες των νοικοκυριών, όπως τα πλυντήρια που αναλύουν τα δεδομένα χρήσης και προσαρμόζουν τη λειτουργία τους, βελτιστοποιώντας την απόδοση κάθε κύκλου ή τα ψυγεία που βοηθούν στη σωστή διαχείριση τροφίμων. Μέσα από αυτές τις εφαρμογές, η LG επιδιώκει να μειώνει την πολυπλοκότητα της καθημερινότητας και να απελευθερώνει χρόνο για όσα έχουν πραγματική σημασία.

Παράλληλα, η LG ενσωματώνει στη στρατηγική της αρχές βιωσιμότητας, διαφάνειας και υπευθυνότητας, επενδύοντας σε τεχνολογίες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Η καινοτομία, για την LG, συνδέεται άρρηκτα με τον θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

«Για εμάς, το ‘Life’s Good’ εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την καινοτομία και τον ρόλο μας στην κοινωνία», δήλωσε η Τώνια Αθανασέλλη, Senior Marketing Manager, B2B, B2C & Corporate. «Τα προϊόντα μας, από τις έξυπνες τηλεοράσεις έως τις οικιακές συσκευές με AI, δείχνουν πώς η τεχνολογία μπορεί να γίνει πραγματικός σύμμαχος στην καθημερινή ζωή».

 

