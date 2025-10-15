Liberty Run 2025 – Βλέπουμε μαζί, τρέχουμε μαζί για 4η συνεχόμενη χρονιά

Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, το Άλσος Κηφισιάς, πλημμυρίζει ξανά με χαμόγελα, θετική ενέργεια και αλληλεγγύη. Για 4η συνεχόμενη χρονιά μαζί με τους τετράποδους φίλους μας στηρίζουμε το έργο της Liberty Guide Dogs, Liberty Run 2025. Ο φιλανθρωπικός αγώνας δρόμου, μη αγωνιστικού χαρακτήρα, επιστρέφει και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν όλοι μαζί για έναν κοινό σκοπό∙ την ενίσχυση της εκπαίδευσης σκύλων οδηγών προσφέροντας έτσι, πολύτιμους συνοδοιπόρους σε ανθρώπους με προβλήματα όρασης που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού, η Μ.Κ.Ο. Liberty Guide Dogs, σε συνεργασία με την ομάδα της Action Greece και τον Δήμο Κηφισιάς–Γραφείο Ανθοκομικής & Γραφείο Αστικής Πανίδας, διοργανώνει έναν μοναδικό αγώνα δρόμου, όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος με ή χωρίς τα σκυλάκια τους. Στόχος της εκδήλωσης είναι να ευαισθητοποιήσει συνολικά και να ενημερώσει το κοινό σχετικά με ζητήματα που αφορούν τους ανθρώπους με οπτική αναπηρία.

Το Liberty Run 2025 περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, όπου συμμετέχοντες κάθε ηλικίας θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον τρόπο που λειτουργούν οι σκύλοι – οδηγοί και να πειραματιστούν με το λευκό μπαστούνι, αλλά και ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες για μικρά παιδιά που προάγουν την επαφή και τη συνεργασία με τα σκυλιά. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα αναπηρίας, με πρωτοβουλία του Δήμου Κηφισιάς – Γραφείο Ανθοκομικής και Γραφείο Αστικής Πανίδας, θα πραγματοποιηθεί δράση προώθησης υιοθεσιών με αδέσποτα σκυλάκια του Δήμου.

Απώτερος σκοπός της εκδήλωσης είναι να στηρίξει οικονομικά το έργο της Liberty Guide Dogs και να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε θέματα αναπηρίας. Μέσα από τη συγκέντρωση πόρων για την εκπαίδευση σκύλων-οδηγών, επιδιώκουμε να προσφέρουμε πολύτιμους συνοδοιπόρους σε ανθρώπους με μερική ή ολική απώλεια όρασης.

H εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη: Action Global Communications Greece, Δήμος Κηφισιάς – Γραφείο Ανθοκομικής & Γραφείο Αστικής Πανίδας, ΑΒ Βασιλόπουλος, Allianz, ΘΕΟΝΗ Φυσικό Μεταλλικό Νερό, Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, Κανδηλίδη Α.Ε., Coca Cola, Coral Gas, Lamda Development, Lefcometal, Modion Martime Management, MSD, Όλοι Μαζί Μπορούμε, Purina Pro Plan, Οικογένεια Στεργίου, Φρεσκούλης, First Cold Brew, Unilever